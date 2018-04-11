創作出《魔女宅急便》的兒童文學「魔女」

圖片版權 GKIDS Image caption 《魔女宅急便》改編的動畫電影是吉卜力工作室最受愛戴的作品之一

日本兒童文學作家角野榮子所創造的少女女巫「琪琪」與她的愛貓吉吉，多年來滋養著無數日本讀者，更為她帶來了全球兒童文學的最高榮譽。

上月，83歲的角野榮子獲頒「2018國際安徒生獎」。該獎項有「小諾貝爾文學獎」之稱。評審認為，角野榮子的兒童圖書作品，有著「不可言喻的魅力」。

角野榮子創作《魔女宅急便》主角琪琪的靈感，源自她的小女兒的塗鴉中，一個被音符環繞的小女巫形像。

「琪琪的年紀與我女兒那時的年歲相仿，」角野榮子向《朝日新聞》表示：「像琪琪這樣的少女，正處於從孩童轉變成大人的分界，雖然不穩定，卻是精神有所成長的時期。」

「這故事講的，是那孩子如何乘著自己的魔力漫天飛翔。」

圖片版權 Shinichi Shimazaki Image caption 角野榮子

大器晚成

角野榮子生於東京，十歲時因二戰避居日本北部，戰後入讀早稻田大學，畢業後在巴西生活了兩年。戰時與巴西的生活，啟發了她後來創作的一些作品。

角野榮子自認為是較晚成名的人物：她在35歲時才出版自己的第一部童書。

「比起作家，我其實更傾向是個讀者。但在不斷嘗試之後，我發現，我喜歡創作。」在近日一次記者會中，角野榮子與日媒分享道。

「我決定了，即使不出版，我這一生也要持續創作。」

至今，她已經出版了近200本原創作品，包括圖畫書、少年讀物及散文集。最廣為人知的，當然是《魔女宅急便》系列。

Image caption 《魔女宅急便》被翻譯成多種文字

登上大銀幕

1985年首次出版的《魔女宅急便》，講述少女琪琪的見習女巫時代，坐著掃帚與寵物黑貓吉吉四處飛翔的故事。

故事在琪琪13歲那年展開，進行一年的女巫見習後，琪琪繼續克服種種阻礙與困難，尋覓自己在世界中的位置，慢慢成長，最後成為兩子之母。

在日本，《魔女宅急便》系列銷量近170萬冊，並譯成了九種語言在海外出版。

後來，這個故事被著名動畫導演宮崎駿及吉卜力工作室，改編成長篇動畫電影，並成為宮崎駿最受觀迎的作品之一。

圖片版權 GKIDS Image caption 《魔女宅急便》動畫版與原著稍有不同。

為什麼這個系列深受愛戴？ 「《魔女宅急便》令孩子們相信，每個人都有自己的魔力」，角野榮子的編輯保延智子向BBC表示。

「兒童文學的意義，就在於為孩子賦予自信的能量，令他們成長。」

保延智子還說，角野榮子女士也有自身的魔力。

「她本人就像個善良的女巫，有著魔女的所有魅力。她機靈、善談，充滿年輕的能量。我也要很努力才能應付她的活力呢。」

文字就是力量

上月，角野榮子獲總部設於瑞士的「國際兒童圖書評議會」頒發兩年一度的「國際安徒生獎」，該獎表揚的是「對兒童文學造成重大、恆久貢獻的完整作品」。

Image caption 角野榮子的諸多作品。

「我沒想到我能夠（獲頒這個獎項），」角野榮子在接受獎項時表示。

「作品能夠被世界各地的讀者閲讀，這是我的榮幸。」

角野榮子還說，她創作的故事並不屬於她，而是屬於廣大讀者。

「說故事的重要之處是，一旦你將故事交給讀者，那就是他們的了」。角野榮子說：「隨著你不斷閲讀，你會在腦中漸漸建立出屬於你自己的字典，當中的那些文字，將成為你人生中的能量。」

BBC記者白石早樹子（Sakiko Shiraishi）及陳煒斯（Yvette Tan）報道