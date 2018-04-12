中國去世夫妻遺留胚胎 老撾代孕母親產子

  • 2018年 4月 12日
This type of IVF is known as intra-cytoplasmic sperm injection (ICSI). The injected sperm fertilizes the egg and the resulting zygote is cultured until it reaches an early stage of embryonic development. It is then implanted into the uterus 圖片版權 Science Photo Library
Image caption 胚胎被儲存了幾年。

中國媒體《新京報》報道稱，中國一對4年前去世夫妻的遺留胚胎由代孕母親產子。

沈傑、劉曦夫婦2013年死於一場車禍，當時新生兒甜甜還是一枚體外受精胚胎，被冷凍在攝氏零下196度的液氮罐裏。

甜甜於去年出生，代孕母親為老撾籍。孩子的親子關係和國籍仍需解決。

甜甜的降生並不容易。4位失獨老人經歷了請律師打官司、尋找各種代孕機構的歷程。

沒有先例

車禍發生時，胚胎被存在南京市鼓樓醫院。此前二位婚後無小孩，在該醫院嘗試體外受精——胚胎移植技術。13枚胚胎中，南京市鼓樓醫院冷凍了4枚，預計胚胎移植手術時間為2013年3月25日，在車禍發生後的第五天。

圖片版權 China Photos
Image caption 孩子祖父母說，他們很高興血脈得以傳承。

雙方父母打了近一年的官司後獲得了胚胎的監管權、處置權。但南京鼓樓醫院認為，胚胎只能由醫院轉給醫院，不能轉給個人。

但南京本地沒有醫院願意開出證明。因為胚胎父母已經過世，無法進行胚胎移植手術，而中國明令禁止代孕。　

2001年，中國衛生部出台《人類輔助生殖技術管理辦法》規定："人類輔助生殖技術的應用應當在醫療機構中進行，以醫療為目的，並符合國家計劃生育政策、倫理原則和有關法律規定"、"醫療機構和醫務人員不得實施任何形式的代孕技術"。

在一家代孕機構的幫助下，四位老人從老撾的一家醫院裏開到了證明。商業代孕在老撾合法。

證明親子關係和國籍

由於沒有航空公司願意接受熱水瓶大小的液氮瓶，所以這個珍貴的物品必須通過汽車運輸。

胚胎被植入一位老撾代孕媽媽的子宮裏。2017年12月，男孩甜甜出生。

但孩子的公民身份是另一個問題，他是在老撾出生，而非中國。 代孕母親通過旅遊簽證進入中國境內。

由於沒有父母親可以證明親子關係，所有四位老人都必須驗血並做DNA親子鑒定來證實這名嬰兒確實是他們的孫子，並且是中國人。

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