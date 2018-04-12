圖片版權 Science Photo Library Image caption 胚胎被儲存了幾年。

中國媒體《新京報》報道稱，中國一對4年前去世夫妻的遺留胚胎由代孕母親產子。

沈傑、劉曦夫婦2013年死於一場車禍，當時新生兒甜甜還是一枚體外受精胚胎，被冷凍在攝氏零下196度的液氮罐裏。

甜甜於去年出生，代孕母親為老撾籍。孩子的親子關係和國籍仍需解決。

甜甜的降生並不容易。4位失獨老人經歷了請律師打官司、尋找各種代孕機構的歷程。

沒有先例

車禍發生時，胚胎被存在南京市鼓樓醫院。此前二位婚後無小孩，在該醫院嘗試體外受精——胚胎移植技術。13枚胚胎中，南京市鼓樓醫院冷凍了4枚，預計胚胎移植手術時間為2013年3月25日，在車禍發生後的第五天。

圖片版權 China Photos Image caption 孩子祖父母說，他們很高興血脈得以傳承。

雙方父母打了近一年的官司後獲得了胚胎的監管權、處置權。但南京鼓樓醫院認為，胚胎只能由醫院轉給醫院，不能轉給個人。

但南京本地沒有醫院願意開出證明。因為胚胎父母已經過世，無法進行胚胎移植手術，而中國明令禁止代孕。

2001年，中國衛生部出台《人類輔助生殖技術管理辦法》規定："人類輔助生殖技術的應用應當在醫療機構中進行，以醫療為目的，並符合國家計劃生育政策、倫理原則和有關法律規定"、"醫療機構和醫務人員不得實施任何形式的代孕技術"。

在一家代孕機構的幫助下，四位老人從老撾的一家醫院裏開到了證明。商業代孕在老撾合法。

證明親子關係和國籍

由於沒有航空公司願意接受熱水瓶大小的液氮瓶，所以這個珍貴的物品必須通過汽車運輸。

胚胎被植入一位老撾代孕媽媽的子宮裏。2017年12月，男孩甜甜出生。

但孩子的公民身份是另一個問題，他是在老撾出生，而非中國。 代孕母親通過旅遊簽證進入中國境內。

由於沒有父母親可以證明親子關係，所有四位老人都必須驗血並做DNA親子鑒定來證實這名嬰兒確實是他們的孫子，並且是中國人。