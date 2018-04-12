圖片版權 Weibo Image caption 孫政才在天津市第一中級人民法院受審

前重慶市委書記、中央政治局委員孫政才受賄一案周四（4月12日）在天津市第一中級人民法院一審審理。這名曾經的政治新星被指控非法收受財物達1.7億餘元人民幣，法院未當庭宣判。

「心服口服」

天津市第一中級人民法院對庭審進行了微博直播。天津市人民檢察院第一分院指控，孫政才在2002年至2017年間，利用職務上的便利，為有關單位和個人在工程承攬、企業經營、職務調整等事項上提供幫助，單獨或者伙同特定關係人非法收受他人給予的財物，共計折合人民幣1.7億餘元。

這10多年裏，孫政才歷任北京市順義區委書記、北京市委常委、市委秘書長、農業部部長、吉林省委書記、中央政治局委員、重慶市委書記等職。

法院發佈的消息稱，孫政才對指控的事實和罪名均沒有異議，並在最後陳述階段表示認罪悔罪。

「我嚴重違紀違法，受到法律的莊嚴審判，我是咎由自取、罪有應得，我心服口服。我真誠地認罪悔罪，我真誠地服從法院的判決。」孫政才說。

圖片版權 WEIBO Image caption 孫政才案審理時，證人出庭作證

庭審結束後，法庭宣佈將擇期宣判。

《人民日報》評論稱，孫政才案的查處證明，「每一個環節都堅持依紀依法處理，也再次向外界傳遞出一個鮮明的信號：黨紀國法面前絶不存在特殊黨員」。

《重慶日報》4月10日的文章則表示：「孫政才和薄熙來把對黨忠誠當成口號喊，把權力當成謀私工具，最終落到如此下場，完全是咎由自取、罪有應得！」

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「陰謀篡黨奪權」

孫政才出生於1963年，他在2012年當選第十八屆中央政治局委員，成為政治局中少有的「60後」之一，許多人將其視為中共第六代領導人候選人。

但是，2017年2月，中共中央巡視組向重慶市委反饋巡視情況時稱，重慶清除「薄、王」思想遺毒不徹底，給孫政才的仕途蒙上陰影。

同年7月15日，孫政才不再擔任重慶市委書記，由前貴州省委書記陳敏爾接任，官方通報中也未提到孫政才是否還有其他任用。十幾天后，官媒確認，孫政才涉嫌嚴重違紀，中紀委已經對其立案審查。

孫政才落馬後，現任重慶市委書記陳敏爾表示，查處孫政才「為我們黨消除了政治隱患，也為重慶消除了政治生態污染源」，重慶要「全面徹底乾淨肅清孫政才惡劣影響和『薄、王』思想遺毒」。

多家媒體報道，去年10月中共召開十九大時，證監會主席劉士余指控孫政才「陰謀篡黨奪權」。

劉士余說：「習近平為核心的黨中央，著力解決了威脅黨的執政基礎和執政能力的腐敗問題，特別是查處了薄熙來、周永康、令計劃、徐才厚、郭伯雄、孫政才。這些人在黨內位高權重，既巨貪又巨腐、又陰謀篡黨奪權。這些案件確實是令人不寒而栗，觸目驚心。」