中國曆來最大規模南海軍演透露出什麼訊息？

圖片版權 Reuters Image caption 習近平於南海閲兵

中國國家主席習近平周四（4月12日）在南海舉行中共建政以來最大規模海上閲兵，台灣總統蔡英文13日在宜蘭視察軍艦，稱不要「過度解讀」雙方軍事演練。

習近平在演習時說：「在新時代的征程上，在實現中華民族偉大復興的奮鬥中，建設強大人民海軍的任務『從來沒有像今天這樣緊迫』。」

超過一萬名海軍官兵、48艘戰艦和76架戰機接受校閲。海上分列式由遼寧號航空母艦編隊為主角，展示一批新型水上驅逐艦、巡防艦、兩棲及水下潛艇等。空中分列式則包括艦載直升機、反潛突擊、制空作戰等。

中國政府擁有世界上最大規模的備戰狀態軍隊，在近年更著力擴充海、空軍，雖然宣佈裁撤30萬陸軍，但軍費支出仍持續擴編。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授沈明室對BBC中文說，本次南海軍演的時間地點「一定有他的考量」，選擇在博鰲論壇之後，並在美國每年例行兩次巡航南海的時間點之間。沈明室認為，中國此次演習是要宣示擁有南海主權，並展示其軍事實力──特別是大型艦隊的編組和航母打擊群的實力。

沈明室分析，中共目前軍事發展的方向，是朝向「第六個航母戰鬥群成立，建立大規模的遠洋海軍……軍改的方向是海空軍的擴建，軍隊現代化以及陸軍一體化聯合作戰的能力。」

許多周邊國家宣稱在資源豐富的南海擁有主權，但近年來中國強化其對南海主權的正當性，與越南、菲律賓在南海議題上關係緊張，美國也在宣稱擁有「自由航行權」的情況下派遣艦艇和戰機至南海。

今年三月，美軍卡爾・文森號航母戰鬥群再次巡航南中國海。

演習時機敏感？

圖片版權 Reuters Image caption 超過一萬名海軍官兵、48艘戰艦和76架戰機接受校閲。

中國官媒《環球時報》也在12日發佈「海軍南海軍事訓練提前結束，台海實彈演習即將開啟」新聞，緊接著南海演習後的4月18日，解放軍將在台灣海峽舉行演習，引發台灣和美國國務院關切是否會將南海軍力轉向台灣？但後來證實只是福建沿海的例行性、區域性的火炮訓練。

沈明室也認為，台海演習不是針對「武統台灣」，因為若是針對台灣，應該是艦隊繞過台灣海峽繞過海峽中線，或是在台灣東部進行飛彈或空軍的實彈演習，因此此次台海演習對台灣的威嚇性沒有這麼強。

美國國務院關注台海軍演，立場一貫，反對台海任何一方片面改變現狀。

習近平舉行演習，如他在抗戰70週年閲兵，以及去年內蒙古閲兵一樣，對形塑他個人領導權有很大的重要性，而前兩次都是陸上閲兵，這次海軍則更強化他的統治能力，沈明室說。

蔡英文登艦視察

圖片版權 CNA Image caption 台灣總統蔡英文視察宜蘭作戰中心。

就在習近平於南海結束閲兵後，台灣總統蔡英文也於13日前往東北角的宜蘭縣，視察宜蘭作戰中心並登軍艦視察，這也是蔡英文任內首次登艦視察。

BBC中文網駐台灣特約記者鄭仲嵐報道，部分台灣人士對此判斷，蔡英文這項動作是針對習近平的南海軍演而來，蔡英文總統則在13日正式對此回答這是「過度解讀」。蔡英文同時表示，視察完軍演後，她對台灣國軍的戰力與國防深具信心。

目前台灣在中國強大軍力威脅下，逐步將作戰方式調整為「不對稱作戰」。蔡英文也認為，台軍反應快速、操作靈活，充分表現「不對戰作戰」以寡敵眾的特質。

總統府相關人士也指出，這次的視導是實地測試台灣軍隊的海空戰備與緊急應變。這是有鑒於東亞情勢變化快速，確保國家安全政策下的決定，也是「國防自主計畫」的一環。

該人士說明，這樣的視導是以東北亞與全球戰略空間去研判，若是單純解讀因為兩岸關係導致的區域對立才演訓，那才是真的「誤判情勢」。台灣總統府稱，這樣的訪視未來還有一系列，是要彌補過去國民黨執政時期停滯的國防現代化腳步。