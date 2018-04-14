觀察：中國為何只呼籲政治解決敘利亞問題？

圖片版權 AFP Image caption 特朗普揚言要武力打擊敘利亞「化學武庫」。

美、英、法終於發動對敘利亞"化武庫"的空襲。自從敘利亞內戰開始就連續多年與俄國一起在安理會投否決票的中國予以批評，呼籲對話協商。

這次空襲事件發生後，俄羅斯衛星網在頭版頭條的快訊中以粗體字報道：中國外交部在西方聯盟空襲敘利亞後呼籲各方回到國際法框架內，通過對話解決問題。這一報道還配有中國外交部大樓的大圖片。

中國外交部發言人華春瑩周六表態："我們一貫反對在國際關係中使用武力，主張尊重各國的主權、獨立和領土完整。任何繞開安理會採取的單邊軍事行動都有悖《聯合國憲章》的宗旨和原則，違反國際法原則和基本凖則，也將給敘利亞問題的解決增添新的複雜因素。中方敦促有關方面回到國際法框架內，通過對話協商解決問題。"

中國在敘利亞的利益何在？為何中國要堅持敘利亞問題政治解決，而不是派出個"戰狼"？

中國向來對外稱不願直接介入中東的國際紛爭。但作為經濟崛起、影響全球的大國，並且有利益牽涉其中，中國的態度舉措備受各方關注。在這次以美俄態度對立的敘利亞問題上，中國不主張咄咄逼人、針鋒相對的武力對抗，一直堅持促和促談。

敘利亞內戰早已國際化，地區國際種族宗教各方縱橫交錯勢力參與角逐，無數"戰狼"在途利亞土地上亂串，交戰各方各種武器上陣已經打了多年，但沒有帶來和平。

在敘利亞炮火連天、彈痕遍地的局勢下，中國仍是"一貫堅持有關各方保持冷靜克制"，通過聯合國的談判桌來解決問題。

中國自從1971年恢復在聯合國的席位後，一共在安理會投過至少11次反對票。而自敘利亞內戰於2011年爆發以來，包括敘利亞戰爭中出現化學武器問題，中國先後6次投反對票否決了針對敘利亞問題的決議案，而且都是同俄羅斯一起投出的反對票。

與在敘利亞乃至中東地區擁有海陸空重兵和軍事基地的美俄兩國相比，中國和敘利亞地理上相隔十萬八千里，也沒有軍事存在。但種種利益又將中敘聯繫在一起。

圖片版權 AFP Image caption 中國在聯合國安理會自2011年敘利亞內戰以來6次和俄羅斯一起投否決票。

首先在國際政策上，中國一向的原則包括"不干涉內政""維護國家主權、獨立和領土完整"和聯合國憲章。對於敘利亞戰亂一樣，中國長期主張政治解決，反對在國際爭端中威脅或使用武力，主張聯合國發揮關鍵作用。

在這點上，中國在聯合國安理會內找到了和俄國的共同立場。但中國並非像俄國那樣，在敘利亞布有軍事基地和重兵。後者直接參與甚至主導轟炸所謂"伊斯蘭國"的武裝。

中國和敘利亞並非沒有共同利益。雖然因為戰爭中國無法再從敘利亞進口石油，但中國仍是敘利亞最大的貿易伙伴。儘管這點貿易對中國總體貿易來說無足輕重，但對和西方沒有多少貿易聯繫的敘利亞至關重要。

近年來，也曾出現一批中國新疆維吾爾極端宗教人士借道中亞前往敘利亞參加聖戰的人，海外媒體與智庫有的說數百，有的說數千。中國官員也透露說，當局曾抓獲參加了敘利亞戰爭又返回新疆的"暴恐分子"。

2017年底，有媒體報道說，解放軍派出特種部隊人員前往敘利亞作戰。但除了少數在敘利亞的（聯合國）中國軍事觀察員之外，中國政府並未證實這一說法。

中俄立場和態度有別

不過，中國政府確認和敘利亞阿薩德政府及一些反對派都保持著聯繫，並且在北京都接待過他們分別來訪，明確在敘利亞問題上扮演斡旋、促談的外交角色。中國政府近年來還提高了對解決敘利亞危機的參與度，任命了中國敘利亞問題特使，在中東國家和日內瓦進行穿梭外交，幫助推進政治和解、停火、反恐和人道救援。

敘利亞臨近歐亞大陸地理連接位置，也是中國古代絲綢之路的一端。一些人士指出，當今中國對敘利亞問題的重視也源自對中東地區作為中國戰略能源來源的重視。所以，雖然中國在聯合國與俄羅斯多次在敘利亞問題上投否決票。但中國和俄羅斯在敘利亞問題上的利益和立場是有距離的。

圖片版權 AFP Image caption 俄國在敘利亞有軍事基地和布有重兵，成為敘利亞政府的堅定盟友。

這次美國總統特朗普威脅空襲前，俄國官員立即強硬表示俄軍可能攻擊發動攻擊的美軍船艦和飛機，凸現了俄美之間"以眼還眼、以牙還牙"的強硬態度。中國則"呼籲有關方面保持冷靜克制，使緊張局勢盡快緩和下來"。

2017年4月，特朗普首次中美峰會期間，突然下令導彈攻擊敘利亞的"敘利亞軍方化學武庫"。時間選在國宴後吃甜點的時候，他突然把這個已經下達的命令告訴了宴會桌上的客人習近平。

中國既反對使用化學武器，也沒有贊同美國使用武力打擊敘利亞。2017年襲擊發生後，中國外交部發言人華春瑩說中方"反對任何國家、任何組織、任何個人在任何情況下、出於任何目的使用化學武器。"中方還敦促美國和敘利亞通過外交手段解決分歧。

在2018年這次最新的空襲發生後，還是華春瑩發言指出：「中方認為，應對敘利亞疑似化武襲擊事件進行全面、公正、客觀調查，得出經得起歷史檢驗的可靠結論。在此之前，各方不能預斷結果。」

「唯一現實出路」

值得注意的是，德國沒有參與這次空襲行動。這體現了西方不同國家在如何處理敘利亞問題上的明確分歧。同樣，中國也並非與俄國的立場高度一致。這點在最新的安理會投票中體現出來。

戰爭是政治的延續，外交是「文斗」，戰爭是「武鬥」。在最新的空襲之前，2018年4月11日，聯合國已經發生了激烈的「文斗」。安理會就敘利亞化武問題的三個決議草案（一項由美國提出，兩項由俄國提出）進行了三輪投票，因為美俄相互否決，都沒有通過。其中，中國投了一次對俄羅斯提案的贊成票，但被美國等否決。另外兩次，中國代表投棄權票，認為美俄提案均有缺陷。

華春瑩表示，中方認為，政治解決是敘利亞問題唯一現實出路。國際社會有關各方應繼續支持聯合國斡旋主渠道作用。

目前中美矛盾諸多，包括貿易摩擦未決，特朗普有改變傳統美國對台灣政策之勢，但中國領導人一再強調呼籲雙方合作大於分歧。中國不願被直接捲入敘利亞的爭端之內，更無意捲入美俄之爭。