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香港金像獎頒獎典禮周日（15日）舉行，獎項本身並未受到格外關注，但頒獎嘉賓黃秋生的一段「發言」，卻在中港兩地網絡引發軒然大波。

香港媒體《蘋果日報》在黃秋生頒獎後不久，即刊出網站報道《秋生「掌摑」成龍「中國電影」論 全場靜默…》，指黃秋生在金像獎台上，當場諷刺另一頒獎嘉賓、巨星成龍早前「香港電影就是中國電影」的言論。

報道中的一段記者評論，被當成黃秋生本人的話，網民製作成「金句圖」瘋傳；16日凌晨起，多家台灣、大陸媒體亦引用這段報道，在數小時內迅速成為三地熱點話題。港、台網民紛紛讚揚黃秋生「打臉成龍」、「超敢講」，大陸網絡則批評他這是「港獨思想」。

這場風波以黃秋生澄清言論被扭曲、向成龍致歉作結，但錯誤報道仍充斥網絡；網民亦在黃秋生澄清後發現，新科影帝古天樂的發言更加直接，卻被誤傳風波掩蓋。

黃秋生究竟說了什麼？

當晚擔任「最佳編劇」頒獎嘉賓的黃秋生，以編劇的創作要素「出人意表」及「意料之外、情理之中」為題簡短致詞。黃秋生說，這兩個概念很相似，但略有不同。

「例如：明年還有沒有香港電影？這就是『出人意表』，你猜不到的，」黃秋生說：「但『意料之外、情理之中』就是說，我們年年都有香港電影，這是很合理的。」

語畢，黃秋生未再多言，請觀眾一同觀看提名片段。

香港《蘋果日報》立即以這段發言刊出即時網上報道，強調全文摘錄「一字不刪」，但在文末加上了一段記者補充的背景資料：「之前有個政協（委員），在北京放言高論『再也沒有香港電影』，又指香港地道電影市場狹窄，『只有一種電影，叫中國電影』。此人今晚出席香港電影金像獎。不知他代表的是中國電影，還是香港電影？」

圖片版權 Reuters Image caption 成龍今年經常因為發表傾向中國官方的言論，被香港網民批評。

以嘲弄、調侃語調行文，是香港報章娛樂版常見的手法，但這段辛辣的記者評述出現在文末，造成一些網民誤會，製成黃秋生的「金句圖」，廣泛傳播為黃的話語。

多間台灣媒體亦很快跟進事件，引述《蘋果日報》，將上述段落報道為黃秋生本人的發言。

成龍為何成為焦點？

今年三月，全國政協委員、影星成龍在兩會期間的文藝界別舉行小組討論開放日上被香港記者問到中港合拍片的情況。

成龍說了以下一番話：「現在只有一種電影叫『中國電影』了……現在沒有說香港、中國電影什麼的，香港電影也是中國電影」。他又指香港的電影人也可以「宏觀」一點，拍給全中國看，如果只拍本地題材，可能只能在香港播放，「到中國票房一定不好」。

香港電影在合拍片大潮之中，逐漸失去特色，亦造成演員、人材斷層，是近年不斷被重覆討論的問題。在這份焦慮下，成龍這番話遭遇香港網絡輿論猛烈抨擊。

除了黃秋生疑似強調「香港電影」的存續，今年首奪影帝的古天樂亦說得更加直白。

圖片版權 Reuters Image caption 古天樂憑《殺破狼．貪狼》成為影帝。

「最重要的是，我們香港人如何做自己的香港電影，」古天樂致獲獎感言時表示：「我很想說的是我們香港人今日一定要團結，一定要做好我們自己的香港電影。」

「港獨」批評

黃秋生向來敢於表態的個人言語風格，也是這段誤傳在網絡上迅速發酵的原因之一。

2014年公開支持爭取民主普選的香港佔領運動、以「香港演藝學院校友會主席」身份譴責警方暴力的黃秋生，多次傳出被中國大陸封殺、遭列入黑名單。佔領運動後，在內地頗具知名度的黃秋生，未再接到內地的任何工作邀請，也不時被大陸網民攻擊為「港獨份子」。

頒獎禮翌晚，黃秋生在Facebook表示，自己並無公開質疑成龍，並向成龍致歉。

「我雖不才，亦不會在一個高興而又嚴肅的場合對前輩作出如斯侮辱，」黃秋生澄清說：「『香港電影已死』多年來亦並非出自一人之口…（我）希望借金像獎這機會，講幾句鼓勵說話。」

「雖不殺伯仁，伯仁由我而死，在這（裏）需向成龍大哥道歉，禮也。」

他又回應針對他的「港獨」批評，強調自己已多次表明不支持港獨：「香港是中國的國土，保衛釣魚台我也去過，這點是不用置疑的。」