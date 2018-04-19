圖片版權 Reuters Image caption 習近平早前在南海閲兵

中國上周在南海舉行中共建政以來最大規模海上閲兵後，周三（4月18日）又在台灣海峽進行實彈射擊軍事演習。

中國中央電視台周三晚間報道稱，中國陸航部隊在東南沿海跨晝夜實彈演練。

和外界普遍期待的「遼寧艦」航母戰鬥群實彈演練畫面不同，中國公開的是陸軍航空部隊的武裝直升機海上演習畫面。一位陸軍航空兵副旅長在央視畫面中強調，這次海上實彈演練的重點是「突出夜間、海上和複雜電磁環境，突出連續攻擊」。

圖片版權 cns Image caption 繼「遼寧號」之後，中國第一艘國產航母已於2017年上半年下水，預計將很快裝備中國海軍。

中國國家主席習近平上周四（12日）在南海檢閲了超過1萬名海軍官兵、48艘戰艦和76架戰機。閲兵當日，福建海事局發佈航行警告，稱18日上午8時至晚上12時將在台灣海峽的一片劃定海域進行實彈射擊軍事演習。

中國上一次舉行類似演習是在2015年9月，當時距離台灣總統大選只有數月，被認為是針對民進黨蔡英文領先的選情。

軍演是衝「台獨」去的？

有觀點認為，解放軍的演習是給台灣島內最近的「台獨」活動發出的警告，尤其是對於台灣行政院長賴清德的言論。

4月中旬，曾多次自稱「務實的台獨工作者」的台灣行政院長賴清德對媒體表示，台灣主權獨立，不必另外宣佈台灣獨立；台灣的前途只有台灣2300萬人能決定，其他人都不行。

圖片版權 TAIWAN MILITARY NEWS AGENCY / HANDOUT Image caption 台灣4月13日海軍演習

中國國台辦13日被問到軍演是否針對賴清德的言論時，重申反對「台獨」的立場，「我們有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，挫敗任何形式的『台獨』分裂圖謀和行徑，捍衛國家主權和領土完整」。

《環球時報》社評則點明「軍演是衝『台獨』和賴清德去的」，「賴清德的極端『台獨』言論是導致大陸在海峽開展實彈演習的『最後一根稻草』」。

評論稱：「實彈演習只能算是大陸比較輕的警告。如果賴清德等人繼續公然宣揚『台獨』，大陸將會有進一步的反制措施出台。」

中國故意誇大？

面對三年來又一次的中方演習，台灣政府稱其規模很小，但中國大陸故意將其誇大。

中央社引述台灣行政院發言人徐國勇稱，這是中國的例行演習，規模非常小，類似保養射擊訓練，常常會有。

台灣國防部也回應說，該公告的禁航區位於福建石獅靶場沿海，研判為解放軍部隊年度例行性火炮射擊訓練。國防部強調，軍隊能嚴密掌握和應對周邊區域的情勢。

台灣總統蔡英文周二（17日）起出訪非洲國家斯威士蘭，行程共5天。國家安全會議副秘書長蔡明彥稱，會讓蔡英文隨時掌握情況。

多家媒體報道，大陸國台辦副主任劉結一在參加活動時稱，舉行軍演是「為了捍衛我們祖國主權和領土完整」。台灣陸委會認為，劉結一想透過宣傳福建沿海的例行軍演來恫嚇台灣、製造台海緊張情勢。

圖片版權 Reuters Image caption 4月12日,中國舉行海上閲兵。

廈門大學台灣研究院教授唐永紅認為，此次演習並非單純的例行軍演，而且極具針對性。

唐永紅說，此次演習是對美國打台灣牌以及「台獨」的必要反應和嚴重警告，「中國大陸希望兩岸關係和平發展，但這是有前提和底線的」。

台灣師範大學政治學研究所教授范世平卻認為這是一次例行的軍事演習，但是中共特別挑在了蔡英文出訪的時間點，「就是測試蔡英文的底氣，會不會因為演習就不出訪了」。

他還指出，演習最主要是為對內宣傳，將其跟賴清德「台獨」講話聯繫在一起，對內表明大陸對台工作還是有一些行為和動作。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授沈明室分析，最近中美開展貿易戰、美台關係越來越緊密，中國此時進行演習可能也是想發出警告信號。