鴻茅藥酒事件：廣東醫生被跨省追捕背後

圖片版權 BBC Chinese Image caption 鴻茅藥酒官網產品介紹

近日，中國廣東醫生譚秦東因在網上發帖質疑中國知名藥品鴻茅藥酒「有毒」，被內蒙警方跨省抓捕一事在中國社交媒體引發軒然大波。

這個由頂級明星代言、在中國數十家電視台晚上黃金時間輪迴播出的品牌，被進一步爆出在電視廣告中一年投入超過150億。更讓人驚詫的，還有其在25個省市2600餘次的廣告違法記錄。

周二，譚秦東被當地檢察機關批准取保候審。中國國家藥品監督管理局也發文，要求內蒙藥監部門嚴格藥品廣告審批，加大監督檢查。

號稱「包治百病」的鴻茅藥酒引發的此次事件，能促使中國治好長期存在的醫藥廣告等社會頑疾嗎？

圖片版權 Hu Dingfeng Image caption 被關押3個多月之後，譚秦東（左）取保候審。

「犯鴻茅者，雖遠必誅」？

「自由真好！」這是畢業於中南大學麻醉學專業、並擁有職業醫生資格的譚秦東周二下午離開涼城縣看守所時，面對中國媒體記者反覆說的一句話。

2017年12月19日，譚秦東在網絡上發佈了標題為《中國神酒「鴻毛藥酒」，來自天堂的毒藥》一文，指責經常出現在電視廣告中的「鴻茅藥酒」，存在廣告誇大其詞、包含有毒中藥材等問題，並稱「中國神酒，只要每天一瓶，離天堂更近一點」。

正是這樣一篇文章，讓譚秦東身陷囹圄。今年1月10日，發帖人譚秦東被內蒙古涼城警方以「損害商品聲譽罪」為名刑事拘留。1月25日，檢察機關批准對其逮捕。

「當時是有三個辦案人員直接來到譚醫生的家，等他下班的時候把他帶走，」譚秦東的律師胡定峰對BBC中文說。「另外還有一位是鴻茅藥酒的高管」。

胡定峰律師說，剛開始他在看守所見到譚秦東時，譚秦東堅持自己無罪，但到後來卻甚至希望其幫他做有罪辯護。「他對我說，沒辦法，我們斗不過他們。」

該事件經過中國多家媒體的報道後在社交媒體上引起軒然大波。眾多網友質疑，為何在網絡上發佈一個質疑帖竟能讓警方和企業一起去千里外「跨省追捕」。

「國家機器充當企業打手嗎？聲援擴散，望當局能夠給出一個合理解釋。」微博網友@Montage開心嗎 評論道。

「民事糾紛刑事化」？

面對網絡上洶湧的質疑，中國醫師協會周一發表聲明稱，「我們認為刑法應當謙抑」，並認為「公權力機關應慎重對待不同學術觀點和言論，防止將民事糾紛刑事化」。

中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍認為，根據譚秦東所發文章的內容，充其量只是涉嫌民事侵權問題，被以刑事罪名批捕「非常荒誕」。

「他說了『毒藥』之類的詞，肯定是用詞不當，但是他說的依據、報道的事實，包括文章的點擊量只有兩千多，這一切都構不上刑事罪名的條件。」 朱巍對BBC中文說。

圖片版權 Hu Dingfeng Image caption 取保候審走出看守所後，譚秦東說自己一度被嚇得快要小便失禁。此事再次引發了對濫用警權的爭議。

中國《刑法》規定，損害商業信譽、商品信譽並對他人造成重大損失將構成刑事罪名，當事人將被處以兩年以下有期徒刑、拘役或罰金。除此之外，受害企業也可以「侵害名譽權」為由，提起民事訴訟。

全國律協刑事業務委員會秘書長韓嘉毅認為，去公安機關報案還是民事起訴，也取決於企業自身的選擇。他認為，有很多企業其實希望走民事起訴，因為可以讓自己的財產和利益得到更好的保護。

「走刑事案件把人抓了，判了有什麼用？錢要不回來。」韓嘉毅對BBC中文說。「但像鴻茅藥酒這類企業可能覺得，走刑事也有好處，可以直接抓人，速度快。」

屢屢違規的廣告金主

「由67味中草藥配製而成」、「喝鴻茅，百病消」，經常看電視的中國觀眾對鴻茅藥酒和它顯眼的紅色包裝並不陌生。

央視市場研究（CTR）去年的一項數據顯示，鴻茅藥酒的生產商鴻茅國藥公司在廣告上不惜重金。2016年，整個鴻茅品牌的電視廣告投放額為150億元，位居全行業第一，但BBC中文無法獨立核實該數據。

據當地統計部門數據，鴻茅國藥公司的所在地——內蒙古涼城縣2016年的地區生產總值（GDP）也不過80億元。

鴻茅藥酒的重金宣傳背後，卻是常年的「劣跡」。

據《人民日報》旗下的《健康時報》報道，近十年來，鴻茅藥酒廣告曾被江蘇、遼寧、山西、湖北等25個省市級食藥監部門通報違法，違法次數達2630次，甚至被暫停銷售數十次。

中國傳媒大學電視學院教授曹培鑫廣告認為，鴻茅藥酒廣告並非個案，而是形成了一個巨大的利益鏈。「醫療和藥品是一個龐大的盈利產業。這一類的廣告早就已經以既定的模式，在傳播中佔有一席之地。」

他認為，此類廣告正是戳中了中國醫療保險覆蓋率還不是很高的情況下，很多人對偏方都抱著試試看的心理。

譚秦東取保候審後，BBC中文記者隨機選取了中國大陸的兩家省級電視台的下屬頻道，記錄下了它們在黃金時間（晚上七至九點前後）節目間播放廣告的類型。

一家生活頻道在近10分鐘的時間內播放了19條廣告，其中有14條廣告和醫療、保健及藥品相關。另一家新聞頻道在近5分鐘的時間內則播出了10條廣告，7條與醫療、保健及藥品相關。

在兩家媒體播出的廣告中，都包括鴻茅藥酒。

中國傳媒大學傳媒經濟學教授姚林青認為，醫療與藥物廣告的泛濫是互聯網浪潮下，省市級電視台面臨危機的反映。

「大眾傳媒本來是一個喉舌機構，但是在自負盈虧之後，為了維持運轉，他們必須要盈利，因此只能接下這些廣告，」姚林青說。

一位曾工作於市級電視台廣告部，要求匿名的人士向BBC中文稱，廣告監督體制的缺失是地方電視台成為重災區的重要原因。

「有一段時間，藥品廣告的審批直接下放到了市級部門，雖然現在又要到省裏去批，但批了之後還是市裏來監管。地方廣播電視局和電視台穿的是同一條褲子。你怎麼指望他們自己監管自己？」