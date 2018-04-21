BBC中文本周推薦：你不容錯過的五個故事
這是2018年的第十六周。暮春三月，雜花生樹，群鶯亂飛，演出「小燕子」而獲得高人氣的中國演員趙薇卻因為撞上中國政府「強監管、去槓桿」的金融改革槍口而登上了財經版頭條。
敘利亞的爆炸已過，但硝煙仍未完全散去，美國總統特朗普在推特上以「大功告成」形容盟軍的敘利亞行動。中國方面則繼續堅持政治解決是敘利亞問題的唯一現實出路。中美關係不僅在敘利亞出現分歧，「貿易戰」 陰影下，美國停止對公司中興銷售零部件。在哥斯達黎加，與當地公民「假結婚」獲取身份的中國人數量多到引起政府關注，其中不少人以移民美國為終極目標。
剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。
美國總統特朗普在推特上以「大功告成」（Mission Accomplished!）形容美、英、法三國對敘利亞與化學武器相關的軍事設施的精凖打擊。敘利亞官方媒體則稱空襲是"公然違反國際法"，俄羅斯與伊朗也紛紛回應。
中國手機巨頭之一的中興通訊遭到美國禁止售予零部件，禁令期7年，涉及銷售金額達200億美元，中興相關類股應聲暴跌。美方稱這是因為中興違反制裁禁令，非法向伊朗輸送美國的貨物和技術。
敘利亞位於中國古代絲綢之路的一端，身為聯合國常任理事國的中國在面臨敘利亞問題上，為何始終不與美英法等西方國家同調以武力打擊，而是持續呼籲政治解決是敘利亞問題的唯一現實出路？
趙薇是又一位登上財經版頭條的中國藝人。因《還珠格格》走紅亞洲的「小燕子」，這次撞上了中國政府「強監管、去槓桿」的金融改革槍口。
4月16日，中國證監會對趙薇及其丈夫黃有龍處以30萬元罰款，且5年內禁入證券市場，因為她去年參與主導一起槓桿率超過50倍的股份收購案。
哥斯達黎加是拉丁美洲中國人口最多的國家。移民專家說，中國移民自從19世紀末到現在一直不斷。更有人將中國移民現象以「螞蟻運動」稱之，意即一個中國人來了，之後就像螞蟻搬家一樣帶來了母親以及其他的親人等等。
如今，在哥斯達黎加居住的中國人有數萬之多。與當地人「假結婚」獲得公民身份的現象也因數量多而引發關注。