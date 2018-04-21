BBC中文本周推薦：你不容錯過的五個故事

圖片版權 Getty Images Image caption 趙薇出資6000萬元，借貸30億元，完成對一家100億元市值公司的控股，還涉及虛假記載、重大遺漏，遭證監會處罰。

這是2018年的第十六周。暮春三月，雜花生樹，群鶯亂飛，演出「小燕子」而獲得高人氣的中國演員趙薇卻因為撞上中國政府「強監管、去槓桿」的金融改革槍口而登上了財經版頭條。

敘利亞的爆炸已過，但硝煙仍未完全散去，美國總統特朗普在推特上以「大功告成」形容盟軍的敘利亞行動。中國方面則繼續堅持政治解決是敘利亞問題的唯一現實出路。中美關係不僅在敘利亞出現分歧，「貿易戰」 陰影下，美國停止對公司中興銷售零部件。在哥斯達黎加，與當地公民「假結婚」獲取身份的中國人數量多到引起政府關注，其中不少人以移民美國為終極目標。

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 特朗普：三國對敘利亞襲擊已經「大功告成」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年4月14日

美國總統特朗普在推特上以「大功告成」（Mission Accomplished!）形容美、英、法三國對敘利亞與化學武器相關的軍事設施的精凖打擊。敘利亞官方媒體則稱空襲是"公然違反國際法"，俄羅斯與伊朗也紛紛回應。

2. 貿易戰陰影下 中興通訊認錯認罰後再遭美國「斷供」

圖片版權 Reuters Image caption 中興通訊向美國的移動電信公司如美國電話電報公司，T-mobile美國公司和斯普林特公司銷售手機。

中國手機巨頭之一的中興通訊遭到美國禁止售予零部件，禁令期7年，涉及銷售金額達200億美元，中興相關類股應聲暴跌。美方稱這是因為中興違反制裁禁令，非法向伊朗輸送美國的貨物和技術。

3. 觀察：中國為何只呼籲政治解決敘利亞問題？

圖片版權 AFP Image caption 俄國在敘利亞有軍事基地和布有重兵，成為敘利亞政府的堅定盟友。

敘利亞位於中國古代絲綢之路的一端，身為聯合國常任理事國的中國在面臨敘利亞問題上，為何始終不與美英法等西方國家同調以武力打擊，而是持續呼籲政治解決是敘利亞問題的唯一現實出路？

4. 中國式名利場中的「小燕子」趙薇 這次撞上了槍口

圖片版權 CNS Image caption 趙薇與丈夫黃有龍

趙薇是又一位登上財經版頭條的中國藝人。因《還珠格格》走紅亞洲的「小燕子」，這次撞上了中國政府「強監管、去槓桿」的金融改革槍口。

4月16日，中國證監會對趙薇及其丈夫黃有龍處以30萬元罰款，且5年內禁入證券市場，因為她去年參與主導一起槓桿率超過50倍的股份收購案。

5. 哥斯達黎加人與中國公民猖獗的假婚姻

Image caption 中國人從1855年開始移民到哥斯達黎加

哥斯達黎加是拉丁美洲中國人口最多的國家。移民專家說，中國移民自從19世紀末到現在一直不斷。更有人將中國移民現象以「螞蟻運動」稱之，意即一個中國人來了，之後就像螞蟻搬家一樣帶來了母親以及其他的親人等等。

如今，在哥斯達黎加居住的中國人有數萬之多。與當地人「假結婚」獲得公民身份的現象也因數量多而引發關注。