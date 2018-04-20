蔡英文出訪：您可能不知道的台灣非洲友邦

圖片版權 Taiwan Presidential Office Image caption 台灣總統蔡英文造訪斯威士蘭，國王恩史瓦蒂三世以國禮迎接。

台灣總統蔡英文前往非洲小國斯威士蘭（台灣稱史瓦濟蘭）進行訪問。這是她就任總統之後的首次非洲訪問，總統專機罕見從台灣直飛斯威士蘭，13小時行程中沒有過境轉機，也是歷任總統中的不常見的特例。

到了斯威士蘭，蔡英文受到最高禮節歡迎，現任國王恩史瓦蒂三世陪同蔡英文參訪一連串行程，並安排該國人民的熱情迎接。上任以來先後被聖多美與巴拿馬兩國斷交的蔡政府，斯威士蘭的溫暖無疑，讓台灣這幾年來舉步維艱的外交，出現一點活水。

正逢該國"獨立50年、建交50年、國王50歲"等"三個五十"，讓出訪增添意義。斯威士蘭也是獨立以來就建交至今，從未"背叛"台灣的非洲國家。台灣政府特地將這次出訪命名為"同心永固"，也不難看出其用意。

事實上，當初1960年代，非洲各國獨立風潮掀起時，台灣就與不少非洲國家締結邦交，數量一度多達20個。 60年代的中國大陸，內政與經濟都仍不穩，無力全面對發展之餘，讓台灣曾與非洲國家們有過不錯的蜜月期。

隨著中國大陸經濟快速崛起，20年來不少非洲國家漸漸與台灣斷交。至今台灣僅剩2個邦交國，分別是英語系的斯威士蘭、與西非的法語系國家布吉納法索。

圖片版權 Taiwan Presidential Office Image caption 人口約110萬的斯威士蘭，是非洲唯一的君主專制國。

非洲罕見小王國

鄰接南非的斯威士蘭，位於非洲東南部，人口約110萬，面積17000多平方公里，約是上海市與蘇州市的總和。斯威士蘭有其獨特的政治環境，是非洲唯一實施君主專制的國家，目前國王為第二代的恩史瓦蒂三世。

其中，國王不定時會舉行"選妃活動"，數萬女人必須袒胸露背，接受國王檢驗，目前國王擁有15名妻妾與30位子女。

國王恩史瓦蒂曾被《富比世》雜誌評為世界第15名富有君王，然而奢華的生活以及獨特的選妃制度，受到不少西方世界批評。加上斯威士蘭衛生條件不好，愛滋病比例過高，32歲的國民平均壽命至今仍是全世界最低。

台灣與斯威士蘭的邦交維繫，多年來靠著台灣的高品質醫療與公共衛生水凖輸出為主，醫療建設與援助，確實使斯威士蘭衛生條件得到不少改善。

曾多次造訪斯國的政治大學國家關係研究中心專任研究員嚴震生向BBC中文表示："我們公衛與醫療、鄉下醫療團、職業訓練等在斯國都做的很不錯"。然而，近幾年中國大陸醫療公衛也不斷進步，台灣面臨不小"競爭壓力"。

同樣造訪過斯國的政治大學國家發展所所長劉曉鵬對BBC中文說："斯國鄰接南非的緣故，道路等交通基礎建設「是我看過非洲最好的」。有其地理優勢，自然比較容易接受援助。有些非洲國家真的光是交通就很險惡"。

圖片版權 AFP Image caption 台灣的另一友邦布吉納法索，2014年發生政變後政局依舊不穩。（資料圖片）

歷經政變的布國

位於西非的布吉納法索，鄰接馬利與科特迪瓦（台灣稱象牙海岸）。 1960年獨立以來，曾與台灣建交，但是在1973年斷交，隨後又在1994年復交至今。

布國過去長期由軍事強人龔保雷執政，但在2014年的10月時，布國發生政變，原先的龔保雷政權被推翻後，進入長期內戰不穩狀態。

嚴震生回憶2015年年底，曾去布國觀選總統，結果當時住的酒店與光顧的餐廳"選後兩個月就被炸掉了"。

面積27萬平方公里，人口2000萬的布基納法索，雖然是台灣現今邦交國中人口最多，但是布國人均600多美元的GDP，排名在世界國家發展的末端。嚴震生說："台灣雖然有援助蓋醫院，但是台灣的高品質醫療到那反而成了高消費，民眾付不付得起？住不住得進去？未來醫院營運維繫等，都是問題"。

至今，西非國家大部分經濟狀況都不好，劉曉鵬說："布國位在內陸，周邊鄰國沒有強而有力經濟體，自然就沒有市場。在基礎建設方面，布國仍有很多不足" 。

圖片版權 AFP Image caption 中國大陸近十年來在非洲幫助不少國家加強硬體建設，領導級人物更是頻頻出訪。（資料圖片）

大陸的非洲雄心

近年來，經濟崛起的中國大陸，不斷在非洲大陸開疆闢土。剛從莫三比克開會回來的嚴震生回憶，莫三比克跟他十年去時相比，硬體建設又有長足進步。包括大橋、國家級足球場，甚至他開會的大樓，也是"安徽省捐贈"。一直以來，硬體建設的大批援助，是台灣經濟無法與大陸比擬的。

台灣自蔣經國時代後，歷任總統都有造訪非洲，馬英九更是去了三次。但中國大陸不僅每年1月固定由元首造訪非洲，也舉辦非洲論壇，幫肯尼亞蓋港口、高鐵，幫衣索比亞蓋機場等，硬體大建設往往讓非洲人民"立刻有感"。

實施民主制度的台灣，各項預算與援助都要尋求民意支持，甚至當初台灣中油想幫助非洲國家開發石油，也須經股東表決。而中國則是傾國家事業"洪荒之力"幫忙非洲，"中石油、中海油與中石化，就是國家要他們到哪他們就去"，嚴震生說。

劉曉鵬則認為："台灣社會不能老是以給非洲錢就是撒錢拼外交的觀念來思考。我們前線外交官努力、醫療與公衛等都很好，但還是不夠的。台灣政府要用市場與區域開發來思考"。

圖片版權 Reuters Image caption 中國大陸與聖多美恢復外交關係。

台灣政治家要更宏觀

劉曉鵬舉2016年斷交的聖多美為例，當初聖多美希望建港口、開採石油。然而所需的費用相當龐大，在台灣還在對此猶豫之時，中方資金就到位，最後就斷交。 "我對這是特別難過，我們20多年來對聖多美做的蠻有限，中國在貿易戰略與互利經營等都有規劃，於是中國就談成了"。

事實上，無論是斯威士蘭還是布吉納法索，大陸僑胞的數量都已經遠勝台灣僑胞。被問到這兩國為何沒有與中國建交，嚴震生坦率表示，斯國與布國都沒有豐富礦藏，基本上不會是中方"下手的對象"。

嚴震生說，斯國距離南非與莫三比克兩國都差不多一小時車程，大陸僑胞辦理事務只要搭車跨境就好，沒有立即的不便性。

就在蔡英文展開首次非洲訪問之旅的同時，台灣與非洲友邦的未來合作情勢仍險峻，"政府在非洲友邦的很多計劃依舊原地踏步，台灣一些政治家的品質也需改善，不能動不動就認為他們是來要錢"，劉曉鵬嘆口氣說，一些台灣政治家對非洲友邦的態度，有時是真的"令人傷心"。