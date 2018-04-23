美中貿易戰 「拉美製造」能否從中受益

圖片版權 Getty Images Image caption 中國和美國貿易戰的陰影引起市場擔憂，也令一些國家看到了機會。

中國和美國貿易戰的陰影引起市場擔憂，但同時也給拉美國家的出口行業帶來了希望，他們在中美貿易爭端中看到了機會。

到目前為止，華盛頓和北京彼此對對方產品增加關稅壁壘，威脅要擴大增加關稅的商品範圍。

雙方的貿易爭端還可能進一步升級，因此第三國的出口商可能因此獲益。

美洲對話組織拉丁美洲與世界項目主任白瑞東(Ricardo Barrios)對BBC記者說，中美貿易肯定會對拉美國家的一些行業產生影響。

"主要是大豆行業，新關稅可能讓拉丁美洲的大豆，主要是巴西和阿根廷產的大豆，在市場上更有競爭力，取得中國市場更多的份額。"

圖片版權 Getty Images Image caption 拉丁美洲對中國的出口當中，大豆佔20%以上的份額，巴西是對中國大豆出口最多的國家。

實際上拉丁美洲對中國的出口當中，大豆佔20%以上的份額，巴西是對中國大豆出口最多的國家。

阿根廷的情況更為複雜，因為最近幾個月來那裏發生了嚴重乾旱，大豆出口能力不及巴西。

拉美國家的肉類，特別是豬肉，是另外一個在中美貿易爭端中潛的受益行業。

墨西哥製造商聯合會負責人拉米雷斯( Alejandro Ramirez ) 對BBC記者說，他們看到了很多機會，他們對中國出口的豬肉不多，因此增加出口豬肉的餘地很大。

「潘多拉盒子」

在4月初，中國對美國的豬肉進口施加了25%的關稅，報復美國針對中國的鋼鐵和鋁材出口採取的保護主義措施。

美國總統特朗普3月在開啟關稅爭端時表示，貿易戰有好處，而且能夠取勝。

圖片版權 Getty Images Image caption 全球多邊貿易安排可能會因為美國和中國的貿易爭端而受到影響

但是中國政府警告特朗普不要打開"潘多拉的盒子"，不過中美貿易摩擦並沒有因此改善，雙方仍然互相發出威脅。

目前比較難弄清楚的是中美雙方發出的威脅，哪些會得以實施變成現實，在多大程度上會影響到多邊的世界貿易安排，又將如何影響全球經濟，是否會產生新的危機。

墨西哥電視

在中美貿易爭端當中，拉丁美洲出口商在躍躍欲試，尋找機會。

如果特朗普宣佈要對中國產品徵收的關稅變成現實，墨西哥的製造業就會因為能夠提供更有競爭力的價格而從中獲益。

圖片版權 Getty Images Image caption 墨西哥是對美國出口平面電視數量最多的國家。

阿德里安·阿爾斯特拉丁美洲中心拉丁美洲倡議項目中國組研究員肖恩·邁納在接受BBC國際部記者採訪時表示，墨西哥的製造業會增加對美國的出口。

墨西哥是對美國出口平面電視數量最多的國家，而平面電視在受到美國制裁的中國產品名單中。

「並非機會」

肖恩·邁納說，至於葡萄酒和農產品，中國可以輕易地用其他國家的進口替代美國產品。

但問題是這些可以替代的"其他國家"未必會是拉丁美洲國家。

這就是智利葡萄酒生產商的看法，他們並沒有因為中美貿易摩擦而興奮『他們警告說，中國施加的關稅可能也會波及到美洲的葡萄酒。

圖片版權 Getty Images Image caption 葡萄酒生產商認為，商業爭端帶來的風險多於機會。

智利葡萄酒協會主席馬里奧·巴勃羅·席爾瓦（Mario Pablo Silva）對BBC記者說，他們並不認為這是個機會。

他解釋說，短期來講，可能會對智利葡萄酒業有些積極影響，因為智利的葡萄酒更便宜。但是長期來說，保護主義的弊大於利。

"美國的葡萄酒被其他國家的產品代替，或者他們國內市場的產品代替，這可能會導致供應量增加，同樣會影響到智利的葡萄酒。"

澳大利亞可能會因為擴大在中國市場的份額而受益，在牛肉和葡萄酒出口方面都會如此。

定時炸彈？

美洲對話組織拉丁美洲與世界項目主任白瑞東說，在其他方面，許多技術水平更高的領域也會有更多機會，比如巴西的航空業。

"航空製造產品和零部件是美國對中國出口的重要部分。"

圖片版權 Getty Images Image caption 2017年拉美對中國的出口增加了30%。

白瑞東指出，即使在商業糾紛開始前，巴西航空工業公司就是世界上最大的商用飛機製造商之一，他們已經宣佈有意重開幾年前在中國關閉的工廠。

儘管拉丁美洲出口商可能會有一些競爭優勢，但是中美商業糾紛也造成了不確定性和巨大的潛在風險。

白瑞東說，"行業面臨的風險和冶金行業的風險一樣，美國讓阿根廷，巴西和墨西哥免受鋼鐵和鋁材的關稅懲罰，但是對他們的豁免只是臨時性的。"

特別對墨西哥來說，有必要看清是否這種豁免會影響到北美自由貿易協定的談判條件。

從全球範圍看，保護主義升級可能破壞市場的穩定，開啟了經濟危機的大門，帶來意想不到的後果。

如果這種情況發生，拉丁美洲就會蒙受很大的損失。