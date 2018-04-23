中國女性面對的就業歧視：「兩成公務員職位男性優先」

圖片版權 Getty Images Image caption 雖然法例訂明禁止性別歧視，但中國不少招聘廣告仍寫明「男性優先」。

又到畢業季，即將離開校園投入職場的大學生們紛紛投簡歷、趕面試，為找工作而奔波。這是個焦慮的時節，而即使條件相約，女學生也往往會較男同學們更焦慮。

「面試時HR（人力資源部門）問我有沒有男朋友，到底該怎麼回答？」經常有女性求職者在網絡上焦急地問這個問題。一些求職資訊網站會提醒女生們，這時候記得回答：自己短期內沒有結婚、生育計劃，一定會盡力先拼命工作幾年。

在中國大陸，男、女生在求職時面對的待遇十分不同，不少僱主不願意為女員工生育的產假成本」買單「（這個問題在開放二胎後更加嚴重），也認定女性不像男性那麼能夠挨夜、加班、適應壓力。

雖然有法律明文禁止「就業歧視」，但有關注女性就業困難的律師指出，職場招聘針對女性的歧視，一直沒有改善。

近兩成公務員空缺「男性優先」

國際人權組織「人權觀察」於4月23日發表報告，分析了2013-2018年間，中國各大招聘網站、企業官網及社交媒體上張貼，超過3.6萬則招聘廣告。報告指出，2017年中國全國公務員職位表中，列明「限男性」、「男性優先」及「適合男性」的職位空缺有13%，這項比例於2018年增至19%（近兩成）。

報告指出，私人企業如百度、阿里巴巴等著名企業，也有一些職位空缺列明只限男性或男性優先。

人權觀察總監肯尼斯·羅斯（Kenneth Roth）指出，中國職場上對女性的不公，意味著女性就業機會、薪金水平、職業可能性均較男性為低，既是對女性的巨大不公，也令中國未能善用女性的潛力，「只要相關比例改善一點點，也可以造成重大影響。」

圖片版權 AFP Image caption 中國職場競爭非常激烈。

報告亦指出，中國企業的招聘廣告常見針對女性的特定年齡、外觀要求，如要女性「美麗」、「身材勻稱」等，一些公司則曾以強調公司內有「美女同事」為招徠，吸引男性申請職位空缺，均是將女性「性物化」的表現。

羅斯認為，中國政府壓制中國社會中的女性主義討論，也令企業更加肆無忌憚：若有外國公司列出「只限男性/男性優先」作為招聘條件，必定會在社交網站上被廣泛聲討，但在相關討論受限的中國網絡，企業發出同類廣告所受的輿論壓力會少很多，也不會有名譽上的代價。

人權觀察認為，中國當局應落實法律上針對性別歧視的禁令，而政府亦應以身作則，停用含性別歧視的招聘廣告。

法律維權奏效嗎？

2013年、2014年，北京和杭州先後出現求職者起訴用人單位「就業性別歧視」的案件。

2013年，北京一大學畢業女生曹菊控告北京一間教育機構，在招聘條件中寫明「僅限男性」；案件被稱為「中國就業性別歧視第一案」，歷時一年半，最終以當庭和解及被告賠償收場。

圖片版權 Getty Images Image caption 2017年一個招聘機構進行調查，在數萬名女性受訪者中，超過八成認為就業中存在歧視。

2014年來自河南的大學畢業生郭晶應徵杭州一公司的文秘職位，遭招聘人員以「我們只招男生、女生不方便出差」為由拒聘，郭晶憤而起訴，獲法院判其勝訴，是中國法院第一次就就業性別歧視作出確認判決，但有關單位僅被罰賠償2,000元，被認為毫無阻嚇力。

在這兩宗案件中代表原告、一直關注歧視問題的律師黃溢智向BBC中文指出，雖然有明文法例禁止招聘過程中的性別歧視，但對違法者要承擔的法律責任卻不清楚，舉證責任也全落在受歧視者身上。

若非招聘廣告寫明「男性優先」、或取得招聘單位明顯歧視的語言，受歧視者很難舉證證明單位性別歧視。「但很多時候，他們不會直接說是因為女性，而是以別的原因來拒絶，這對原告來說確實很難。」

「寫明只限男性的廣告，明顯在變少，但這不代表對女性的歧視在變少，只是轉到地下。」

黃溢智強調，反歧視的責任，不應只放在受歧視的求職者身上，「消除歧視也是政府與國家的責任；法律說禁止歧視，就要有部門來履行職責，監管企業招聘過程。」

誰的責任？

事實上，就業性別歧視是中國政府當局曾一再承諾解決的問題。

2016年，國務院總理李克強就曾表示「要堅決消除就業中存在的性別歧視，促進婦女公平就業」；在2017年的兩會中，人大會議發言人傅瑩亦強調，全面二孩政策實施後可能令職業女性面臨新一輪就業歧視，「相關的配套政策和服務要跟上」。

然而在黃溢智看來，政府當局一些針對女性就業措施，並沒能對消除女性面對的就業歧視起作用。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國近年從限制生育改為鼓勵生育，女性的家庭角色不斷被強調。

她舉例指，在全面二孩實施後，各省紛紛修法將產假延長，「立法者覺得給你多些產假是在給你優惠、照顧你，但這會增加僱用女性的成本，用人單位又要再考慮；另一方面，專給女性產假與相關優待，同時也會強化女性育兒的職責。」

「法律要真的對女性有益的話，還是要兩邊都給產假，男、女性都有；國家也應該多負擔一些成本，除了產假工資，還有別的措施，包括托兒，對承擔育兒責任的家庭更友好一點。」