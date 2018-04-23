網絡爆料的富豪郭文貴被官媒指造假

Image caption 仍然堅持網絡爆料的郭文貴似乎對革命不感興趣，他一再堅持他提出的所謂"郭七條"，即不反國家，不反習近平。

去年在美國之音直播爆料被斷播的流亡富豪郭文貴案周一（4月23日）再次受到媒體關注，重慶公安機關指其伙同他人"偽造國家機關公文"並在境外散佈謠言。

當局指控這位曾擁有北京著名的地標建築"盤古大廈"的地富豪自去年8月以來，授意並指示陳志煜和陳志恆雙胞胎兄弟偽造30餘份中共中央、中國國務院部委和其他中國國家機關公文，將其當作"爆料"內容在境外傳播。

官方《人民日報》稱，陳志煜和陳志恆兄弟已於今年2月分別在廣東和湖南被抓獲，兩人也對此"供認不諱"。報道說，郭文貴和陳志煜和陳志恆兄弟偽造文件"手法專業"。

報道說，兄弟倆偽造公文的整個過程大約持續一周時間。一般先由郭文貴提出文件涉及方向或主題，然後熟悉政府公文格式的陳志煜就編輯排版，偽造文件，在通過加密傳送給兄弟陳志恆再進行技術處理。

不過到目前為止，郭文貴尚未對官方媒體的報道做出公開回應。

偽造了哪些文件

《人民日報》的報道稱，陳志煜和陳志恆兄弟是在去年5月看到郭文貴懸賞徵集中國政府的所謂"秘密文件"後開始與郭文貴聯繫併合作的。

圖片版權 xinhua Image caption 當局指控郭文貴指使陳志煜和陳志恆雙胞胎兄弟偽造30餘份中共中央、中國國務院部委和其他中國國家機關的公文

報道說，陳志煜此後化名"周國明"主動與郭文貴聯繫，並於8月正式與其建立起合作關係，並獲得郭文貴每月4000美元的工資，以及差旅費等補助。此外，官方還指郭文貴曾承諾出資5000萬美元建立基金供陳支配，並安排其4次前往美國與郭文貴及助手見面。

當局還稱，郭文貴去年10月提供給美國保守派媒體的"秘密文件"均系郭文貴和陳姓兄弟偽造。

這些文件包括《國務院辦公廳、中央國家安全委員會辦公室關於2017年度秘密增派何建峰等27名國安部人民警察赴美值勤工作方案的批複》、《中共中央辦公廳關於我國與朝鮮民主主義人民共和國就進一步深化解決該國核問題開展溝通協調工作的決定》和《中共中央辦公廳關於2017年度加強針對美國科學技術領域統戰力度工作計劃的批複》等。

此外，當局還指郭文貴和陳姓兄弟編造了多位中央領導人和省部級領導在境外有私生子、房產、情婦和巨款等信息。

"權力的獵手"

郭文貴在2015年同北大方正發生商業糾葛後，中國著名的財新媒體作了《權力獵手郭文貴》的報道，指郭文貴出身卑微，為達目的不擇手段，令郭文貴受到更廣泛的關注。

去年早些時候，郭文貴通過網絡視頻爆料反指胡舒立是"權力的獵手"，她和她控制的媒體站在權貴立場，宣揚"血統論"，居高臨下指責草根出身的郭文貴不配取得商業成功。

2017年3月美國之音預告要視頻3小時全程現場直播郭文貴爆料，說這位富豪要有"核爆"級的爆料的時候，中國向國際刑警組織發出紅色通知，要通緝郭文貴。當時中國網絡上出現了視頻借"知情人"之口揭露郭文貴"劣跡"的視頻。郭文貴被指向前國家安全部副部長馬健行賄6000萬元人民幣，但郭文貴否認了對他的指控。

2017年4月19日美國之音開始對郭文貴做直播採訪，但直播突然被掐斷，使美國之音和美國新聞自由也成為輿論爭論焦點。雖然美國之音高層堅持說他們沒有屈從來自中國的壓力，但"廣播理事會觀察"（BBGWatch）博客文章對美國之音高層的解釋提出質疑。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國國家副主席，中共18大後一直反腐最高官員王岐山成為郭文貴爆料的目標

去年4月發生的美國之音斷播事件再次增加了郭文貴的網絡受關注熱度。

"美國之音斷播"

在美國之音斷播事件前，郭文貴就通過明鏡網的視頻直播和社交媒體爆料多次引起中文網絡轟動。中國著名媒體人胡舒立，北大方正原總裁李友，陽光媒體的老闆吳徵，公安部副部長傅振華，前政治局常委賀國強和國家副主席李源潮等都成為他爆料中被譴責的對象。

在去年被中斷的美國之音直播採訪中，郭文貴開始出示"錄音證據"揭露中共最高領導人習近平同王岐山之間存在矛盾的內幕時，直播採訪被中斷。

在去年中共19大前，郭文貴不斷在網絡視頻中揭露"習王不和"以及揭示王岐山家族掌握萬億資產的"爆料"，他在爆料中還出示了中國反腐最高官員王岐山妻子擁有美國居所和美國護照等"證據"，指王岐山是中國最大的"裸官"。

郭文貴試圖影響輿論對中共反腐的信心和支持。許多媒體評論說，郭文貴的指控旨在損害中共政治精英集團，要擾亂19大的人事安排。

2017年6月16日郭文貴控制的北京盤古氏投資有限公司的高管在大連法院受到審理。新華社報道指郭文貴挪用4億元資金，北京盤古氏投資公司的職員北指偽造文件幫助郭文貴舞弊。同一天河南的檢察機關對郭文貴控制的河南裕達發起訴訟，指裕達員工涉嫌騙取貸款以及票據承兌罪。

對此郭文貴在視頻直播時一一否認，並說當局通過司法訴訟不過是要封他的口。

仍然堅持網絡爆料的郭文貴似乎對改朝換代和革命並不感興趣，他一再堅持他提出的所謂"郭七條"，即不反國家，也不反習近平。