女生要求信息公開遭警告　「北大」成敏感詞

圖片版權 WEIBO Image caption 北大校園出現聲援岳昕的大字報

「面對她（母親）的嚎啕痛哭、自扇耳光、下跪請求、以自殺相威脅，我的內心在滴血。」4月23日，北京大學外國語學院本科生岳昕的一封公開信，將北京大學推向輿論風口浪尖。

該事件是北大沈 陽事件的後續——較早前，北大畢業生李悠悠在網上刊文，實名舉報時任北大中文系教授沈 陽性侵其閨蜜高岩，並傳播她是精神病的謠言，導致其自殺。

岳昕等八名北大學生，向學校申請公布當年校方調查事件的細節，為此多次遭老師、領導約談。4月23日凌晨，校方聯絡岳昕母親闖入宿舍將她帶回，據岳昕稱，校方向其母歪曲事實，導致其母情緒崩潰，母女關係近乎破裂。

雖一再遭刪帖，但岳昕的公開信在微信等社交網絡仍廣泛流傳，引起一些北大學生及其他網民熱議。23日晚間，北大三角地出現聲援的大字報，署名「湖底群魂」。

大字報在數小時內即被保安撕去，但在網絡上，「北大」一度成為無法搜索的敏感詞；跟據獨立人士運營的網站「自由微博」（Freeweibo），截至24日下午，「岳昕」仍在實時熱搜榜首位，「北大」居次。

岳昕的公開信、三角地大字報的照片與「＃湖底群魂」關鍵詞，在刪帖潮下仍不斷湧現。

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凌晨一點闖入宿舍

4月9日，包括岳昕在內的八位學生向北京大學遞交《信息公開申請表》，要求北京大學公開討論沈 陽師德的會議記錄、公安局調查結果、沈 陽公開檢討的內容，八名學生為此多次遭學工老師、領導約談。岳昕在公開信中稱，「學工老師多次提到『能否順利畢業』、『做這個你母親和姥姥怎麼看』、『學工老師有權不經過你直接聯繫你的家長』。」

4月20日，包括岳昕在內參與申請信息公開的同學收到校方回復，但結果令其失望。學校稱，討論沈 陽師德的會議級別不夠記錄；公安局調查結果不在學校的管理範圍；沈 陽公開檢討的內容因中文系工作失誤也沒有找到。

事情並未就此平息。據岳昕在公開信中的描述，4月23日凌晨一點，「輔導員和母親突然來到我的宿舍，強行將我叫醒，要求我刪除手機、電腦中所有與信息公開時間相關的資料，並於天亮後到學工老師處做出書面保證不再介入此事。」

「學校在聯繫母親時歪曲事實，導致母親受到過度驚嚇、情緒崩潰。因為學校強行無理介入，我和母親關係幾乎破裂。二十年孺慕情深，我愛我的母親。面對她的嚎啕痛苦、自扇耳光、下跪請求、以自殺相脅，我的內心在滴血。在她的哀求下我只能暫時回到家中。」

「但原則面前退無可退，妥協不能解決任何問題，我別無他法，只有寫下這篇聲明，陳述原委。」

對該事件的發生經過，北京大學有不同的版本。北大外國語學院輔導員王艷超23日在北大內部論壇「北大未名」發帖稱，「出於對岳昕同學的關心」，通過微信、電話聯繫岳昕，一直沒聯繫上，晚上11:27，得知她還未回到寢室，後給岳昕同學的媽媽打了電話，後者很著急，來到學校，「我陪著她一起到寢室」。因擔心影響其他同學休息，岳昕母親決定和她一起回家。

當天，北大外國語學院發佈情況說明，內容與王艷超的說法一致，並稱，「我們始終尊重每一位同學的基本權利、努力保障每一位同學的合法權益。」

圖片版權 Peking University Image caption 北大外國語學院發佈聲明稱，"我們始終尊重每一位同學的基本權利、努力保障每一位同學的合法權益。"

北大同學聲援：「兩個北大」的鬥爭

在「北大未名」論壇，學生回帖質疑上述情況說明。對於輔導員凌晨和母親進入宿舍，有同學留言稱，「最怕突然的關心」；認為情況說明「避重就輕，『出於對某某同學的關心』具體是出於什麼目的呢？」

23日晚間，北大校園一個信息公開欄上貼出大字報——《聲援勇士岳昕》。文中稱，「我們這些匿名者，敬佩岳同學具名上書的勇氣，更欽佩她臨事不懼的正氣，而有司諸公，你們究竟在怕什麼？岳同學最怕的是，對不起百廿年前的五四先輩，毀了精神上的校慶，而你們最怕的是『出亂子』，毀了作為政績的校慶，我們於是想問，這到底是誰和誰的鬥爭？這是『兩個北大』之間的鬥爭。」

大字報落款為「湖底群魂」，貼上不久即被工作人員摘掉。

北京大學在1953年把校慶日從12月17日，改為5月4日，因為1919年的這一天爆發了「五四運動」，成為學生反抗強權的標誌運動。

岳昕事件前，據《南方周末》報道，4月7日，北大數院大四學生鄧宇昊公開申明，要就1998年高岩事件向北大申請對事件相關教師沈 陽進行處理的校務信息公開。

鄧宇昊表示，北大「恰逢百廿校慶，如果大樹裏有蟲，把蟲揪出來是對大樹最好的慶典獻禮。」

圖片版權 Getty Images Image caption 在中國的大學中，學生處於非常弱勢的位置。

岳昕是誰

岳昕是北京大學外國語學院本科2014級學生，主修印度尼西亞語，經常在公眾號撰文及投書媒體，一年多前，她在個人微信公眾號發佈的文章《自我審視 | 一個北大既得利益者的自述》曾在網上引發討論。

文中她稱，自己生於一個標凖意義上的北京中產階層家庭，「在我截至目前的短短二十年人生裏，人生的每一大跨步都充滿了極端的幸運。」

但她把這一切都歸於社會結構性不公的結果。「我時常感到自己是負有原罪的人......我背負的是整個社會結構不公的原罪......如果我每一天都能用力地生活，盡力地完善自己，努力地為這個社會變得好一些而做一點點事情，很大一部分動力都是來源於這種深重的不安與愧疚。」

前《南方周末》記者方可成曾與岳昕有交集，事發後他撰文稱，「在我的認識裏，她（岳昕）是一個認真積極地思考和行動的女孩，有著自己的智慧和策略，保持著自己的獨立和樂觀，並不是苦大仇深的對抗者，更不可能是被莫須有的勢力利用的人。」

岳昕在《自述》文章最後稱，「我實在沒有理由不向前走；我實在沒有理由僅為自己而向前走。」