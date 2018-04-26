中國為何要立法精凖打擊「精日分子」

圖片版權 BBC Chinese/ screen grab edit Image caption 在中國的知乎網頁上，精日群體的現象引發網民們討論。

中國媒體周三（4月25日）消息稱，中國人大將審議法律草案，對宣揚、美化侵略戰爭和侵略行為的個人進行追責和打擊。今年年初出現在公眾視野的少數群體「精日分子」成為精凖打擊對象。

《人民日報》客戶端稱，正提交第十三屆全國人大常委會第二次會議審議的《中華人民共和國英雄烈士保護法(草案)》提出，增加相應條款，打擊精日分子。

「近年來社會上個別人身著二戰時期日本軍服拍照並通過網絡傳播，宣揚、美化侵略戰爭，損害國家尊嚴、傷害民族感情，造成惡劣社會影響，需要明確相關法律責任，予以嚴厲打擊。」

「精日分子」一詞今年漸入公眾視野，指「精神上將自己等同於日本（極右翼）的人」。「精日分子」的言行在中國的互聯網上引發了言辭激烈的討論。

近日，一名廈門大學研究生的微博言論被中國網友認為是「精日」行為。漫威在上海舉辦的10週年活動結束後，觀眾被批在現場留下大量垃圾使用「支那」一詞。該學生在微博進行了評論，隨後有網友私信提醒，「支那」是侮辱中國的意思，該學生用微博帳號「潔潔良」回復稱：「廢話，不侮辱，我說它幹嘛」。

事後，這名學生被網友人肉搜索，迫於壓力刪除微博。

輿論壓力之下，廈門大學於2018年本周一（4月23日）發佈《關於對田佳良同學處理情況的通報》，稱該學生在微博上發表錯誤言論，給予該生留黨察看、留校察看的處分。

圖片版權 Getty Images Image caption 每年日本極右翼人士都會在戰敗日到靖國神社表演二戰日軍軍容，引發東亞二戰中被日軍侵略國家的嚴重不滿和譴責抗議。

外長批評稱「敗類」

今年2月，一名自稱「獲得財務自由」的上海青年男子孟某在微信群中發表「南京（大屠殺）殺三十萬太少」、「侮辱了怎麼樣」等言論後，被上海市公安局以尋釁滋事行政拘留。

3月3日，孟某又來到侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，拍攝製作有侮辱性語言和低俗詞句的視頻並上傳網絡，侮辱向上海警方舉報以及批評他的網友，被南京警方處以拘留。

中國官方對此進行了強烈批評。

今年的兩會記者會上，中國外長王毅形容「精日分子」是「中國人的敗類」。同一日下午，包括知名演員成龍在內的38位文藝界政協委員聯合遞交了一份關於「制定保護國格與民族尊嚴專門法」的提案。

中國已制訂《國歌法》，對侮辱中國國旗、國徽及歪曲中國國歌的「侵犯國格」的行為進行了明確界定。但對「以中華人民共和國公民的身份宣揚日本軍國主義、法西斯主義、武士道精神的相關行為方式，或者公開侮辱民族英雄、革命先烈等，包括以文字、圖片、語言、說唱、照片、影視、肢體語言等各種方式和手段」尚未有法律依據。

本次提交人大審議的增加條款稱：「褻瀆英雄烈士事蹟和精神，宣揚、美化侵略戰爭和戰略行為，尋釁滋事，擾亂公共秩序，構成違反治安管理行為的，由公安機關依法給予治安管理處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。」

中國社交媒體微博上，一位網友表示：「譴責和拘留教育這種敗類是應該的，但是不支持刑法在這個事情上放大。也許是不懂事，博眼球，叛逆，玩耍行為，不支持形成國家性巨大壓力。」