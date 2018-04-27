朝韓峰會：中國在朝鮮半島仍有「重要角色」

圖片版權 KCNA Image caption 朝鮮領導人金正恩三月曾訪問中國，並與中國國家主席習近平會面。

朝鮮領導人金正恩與韓國總統文在寅周五（4月27日）在板門店會談，雙方宣佈在今年內結束兩國的戰爭狀態，並以朝鮮半島完全無核化為目標。中國外交部發言人華春瑩在同一天的例行記者會上形容，兩人的會面具有「歷史性」，中方對他們的政治決斷和勇氣表示讚賞。

多國領袖都歡迎這次會談。日本首相安倍晉三認為金正恩和文在寅的會面對完全化解朝鮮問題有「正面」影響；俄羅斯總統普京透過發言人指，最重要的事情，是朝韓雙方都有開展對話的意願；美國總統特朗普也在社交網站發文，指「好的事情正在發生」。

多國媒體都關注報道會談的進展，但有專家留意到中國媒體沒有太多分析評論，這顯示中國政府內部有意見認為，這個會談為朝鮮半島長遠發展與中國在當地的戰略部署帶來「不確定性」，並對此有所擔心；但他們同時指出，中國未來在朝鮮局勢的發展方面仍可發揮重要作用。

你的器材不支持播放多媒體材料 金正恩文在寅植樹散步

「無核化」方向

多國的媒體都有關注金正恩和文在寅的會面，而大多的報道都歡迎會談。其中，韓國報章指，兩方承諾向朝鮮半島完全「無核化」進發，令這次會面有望成為五月金正恩和特朗普會面的「踏腳石」。中國環球時報在周五傍晚發表評論文章，認為金正恩和文在寅的會面可以被視為「成功的」，因為雙方有朝鮮半島無核化這個目標。

但朝韓雙方在聯合發表的宣言中沒有交代具體如何達至無核化，也沒有給出時間表。北京清華卡內基全球政策中心的朝鮮半島專家趙通接受BBC中文採訪時說，這「完全是在意料之中」，因為朝鮮在未感到來自區內國家的威脅解除前，不可能放棄核武器。

他認為，國際社會只能盡量令朝鮮與周邊國家的關係正常化，變成「非常友好的關係」。「這一天能早點到來的話，那麼朝鮮就會早一點放棄核武器。」

他又說，朝鮮早前宣佈不再進行核試驗的決定主要是基於政治原因，與早前中國科學技術大學有論文指出朝鮮豐溪里的核試驗場已經坍塌的消息無關。他認為朝鮮現在已經發展出一個「基本可靠的戰略核威攝能力」，而且如果有需要，朝鮮仍然有設施可讓它繼續研發核武器。

圖片版權 Reuters Image caption 韓國總統文在寅周五早上在板門店朝韓的分隔線，親自迎接朝鮮領導人金正恩。

中國的角色

中國在朝鮮半島未來所扮演的角色也成為外界關注的焦點。韓聯社在周四（4月26 日）發表評論文章，認為近期在朝美韓三方主導朝鮮半島對話的氣氛下，中國感到「外交疏離」。

文章留意到，中國外交部發言人和外長王毅分別多次重申中國將對朝鮮半島的局勢作出貢獻。韓聯社在文章中寫到，「中國雖然一邊歡迎朝韓首腦會談，但從不放過強調自己作用的機會，展現出強烈的干預意志。」

香港嶺南大學政治學系教授張泊匯在接受BBC中文採訪時指出，他留意到，金正恩與文在寅自周五早上會面後到傍晚的很長一段時間，中國官方媒體都只是對會面進行事實報道，沒有太多的評論。

圖片版權 AFP Image caption 金正恩夫人李雪主（左）傍晚也有到板門店出席晚宴，與文在寅夫人金正淑（右）碰杯。

他認為，這表示中國對朝鮮半島未來的走勢「有所擔心」，尤其是如果美國和朝鮮的關係正常化的話，對朝鮮這個中國「非常重要的自然屏障」會不會有影響。「因為金正恩特別提到，朝方無核化不要求美軍從韓國撒離。」

「中國未來的戰略處境會是甚麼？中國會覺得有很大的不確定性，所以中方一定是擔心的。」張泊匯認為這能解釋，為甚麼三月美國宣佈總統特朗普計劃在五月會見金正恩後，北京立即要求金正恩訪問北京，還給金正恩最高的禮遇，「這就是中國想穩固中朝關係。」

但他認為，中國不用擔心朝鮮會過度向美國和韓國傾斜，因為韓國和朝鮮雖然「可能會建立某種意義上的特殊伙伴關係，但是他們實現統一的前景幾乎是不存在的」。

趙通也指出，朝韓在宣言中也承諾了推動包括中國和美國的多方會談。「中國有很大可能在多邊對話中佔有重要的席位，只此我不認為中國將被排除在外。」

圖片版權 Reuters Image caption 傍晚的宴會結束後，兩名"第一夫人"擁別。

圖片版權 Reuters Image caption 金正恩也在車上揮手與文在寅告別。

韓朝如何看會面？

金正恩和文在寅簽署《板門店宣言》後，韓朝首腦會談韓方籌委會委員長、韓國青瓦台總統秘書室長任鐘晳發表聲明，指宣言為雙方今後將此付諸實施提供「有力保障」。

朝鮮官方媒體對會談也迅速地作出反應。BBC國際媒體觀察部（BBC Monitoring）的分析指，這種快速反應與以往的會談不同。2007年，時任韓國總統盧武鉉與已故朝鮮領導人金正日會面三小時後，朝鮮媒體才發出相關報道。而在2000年，韓國總統金大中與金正日見面後，朝鮮媒體更在當日傍晚才發出相關報道。

而今年，金正恩周五出發赴會後，朝鮮官方電台與報紙隨即發出相關報道。朝鮮官方報章勞動新聞在周五的頭條新聞報道，就是朝韓會談。報道並以「敬愛的最高領導人金正恩同志為參加板門店南側地區舉行的歷史性北南首腦相逢及會談從平壤出發」為標題。

跟以往的會面一樣，朝鮮媒體以「總統」來稱呼文在寅，但沒有註明他是韓國總統。朝鮮電視台也如常在當地時間下午三時（即北京時間下午2時30分）開始播放當天的節目，沒有提早或延遲，報道期間也有提及金正恩出席「歷史性的南北峰會」。