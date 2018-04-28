BBC中文本周推薦：你不容錯過的五個故事
這是2018年的第十七周。朝鮮半島風雲變幻，讓人應接不暇。金正恩跨過「三八線」與文在寅舉行首腦峰會。金正恩狂丟橄欖枝，國際社會大跌眼鏡。朝鮮半島春光無限，中美貿易戰陰雲密布，兩國關係惡化，中興被一劍封喉。中國向郭文貴施壓，指其伙同他人偽造文件，散佈謠言。北大女生岳昕發表公開信，披露自己因要求校方公開「性侵事件」報告，遭騷擾威脅。
剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些報道和分析，受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。
金正恩與文在寅在板門店韓國一側舉行會談，並簽署《板門店宣言》，爭取在今年內宣佈結束戰爭狀態，致力把停戰協定改成和平條約。
進入2018年，隨著貿易、台灣等問題全面發酵，美中關係硬著陸可能性大增。
外界最大的擔憂正是，技術上互相遏制，導致經濟上互相對立，迫使其他國家不得不「選邊站隊」，全球則進入「經濟冷戰」的局面。
去年在美國之音直播爆料被斷播的流亡富豪郭文貴案再次受到媒體關注，重慶公安機關指其伙同他人「偽造國家機關公文」並在境外散佈謠言。
「面對她（母親）的嚎啕痛哭、自扇耳光、下跪請求、以自殺相威脅，我的內心在滴血。」北京大學女生岳昕的一封公開信，將北大推向輿論風口浪尖。