BBC中文本周推薦：你不容錯過的五個故事

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這是2018年的第十七周。朝鮮半島風雲變幻，讓人應接不暇。金正恩跨過「三八線」與文在寅舉行首腦峰會。金正恩狂丟橄欖枝，國際社會大跌眼鏡。朝鮮半島春光無限，中美貿易戰陰雲密布，兩國關係惡化，中興被一劍封喉。中國向郭文貴施壓，指其伙同他人偽造文件，散佈謠言。北大女生岳昕發表公開信，披露自己因要求校方公開「性侵事件」報告，遭騷擾威脅。

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些報道和分析，受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 朝韓峰會於板門店舉行 雙方宣佈爭取年內結束戰爭狀態

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金正恩與文在寅在板門店韓國一側舉行會談，並簽署《板門店宣言》，爭取在今年內宣佈結束戰爭狀態，致力把停戰協定改成和平條約。

2. 觀點：對特朗普的誤判和美中關係的硬著陸

圖片版權 Getty Images Image caption 習近平向奧巴馬提出的中美新型大國關係一直未獲美方回應，特朗普上台後，美國出現了一場有關中國的大辯論，完成了對中國認知的重新轉向。

進入2018年，隨著貿易、台灣等問題全面發酵，美中關係硬著陸可能性大增。

3. 芯片之爭預警"經濟冷戰"？中興 "罪與罰"的前前後後

圖片版權 Getty Images Image caption 2017年1月，中興通訊在美國拉斯維加斯的消費電子展CES上的表演活動

外界最大的擔憂正是，技術上互相遏制，導致經濟上互相對立，迫使其他國家不得不「選邊站隊」，全球則進入「經濟冷戰」的局面。

4. 網絡爆料的富豪郭文貴被指偽造中國政府公文

Image caption 仍然堅持網絡爆料的郭文貴似乎對革命不感興趣，他一再堅持他提出的所謂"郭七條"，即不反國家，不反習近平。

去年在美國之音直播爆料被斷播的流亡富豪郭文貴案再次受到媒體關注，重慶公安機關指其伙同他人「偽造國家機關公文」並在境外散佈謠言。

5. 女生要求信息公開遭警告 "北大"成敏感詞

圖片版權 WEIBO Image caption 北大校園出現聲援岳昕的大字報

「面對她（母親）的嚎啕痛哭、自扇耳光、下跪請求、以自殺相威脅，我的內心在滴血。」北京大學女生岳昕的一封公開信，將北大推向輿論風口浪尖。