圖片版權 WEIBO Image caption 陝西媒體華商報率先報道。目擊者稱，襲擊發生在學校門口出來的巷道，是條一百多米的陡窄下坡。

中國陝西米脂縣公安局通報，周五（27日）下午六點十分左右，米脂縣第三中學外的巷道中，一名男子持匕首襲擊學生，目前已造成9名中學生死亡，另有10名學生受傷。

警方通報稱，犯罪嫌疑人為陝西米脂縣的趙某，1990年1月20日生。罪嫌疑人在案發後已被警方控制。

警方稱，趙某在米脂三中上學時曾受同學欺負，因此記恨學生，多年後持匕首殺人。

傷亡者多為女生

中國媒體《新京報》援引一目擊現場的學生稱，砍殺發生在學校門口的下坡路上，當時一名身著黑色上衣的男子手持一把長約一尺的匕首突然面向人流衝出來，對著正在下坡的學生砍殺。

現場目擊者描述，下坡路是一條一百多米的陡窄坡，寬只有兩米左右，兩邊都是圍牆，路邊的房子門大多開向反側，被襲擊的學生幾乎無處可躲。

傷亡的19名學生中有14女5男。陝西《華商報》援引一名米脂縣公安局內部人士稱，「男生跑得快，所以被砍的多為女生。」

觀察：校園血案頻發 當局出現兩種聲音

大家談中國：從校園襲擊案看社會

受傷的10名學生目前還在醫院進行救治。

事發當晚，陝西省官方微博@陝西發佈 發佈了急需AB型血的消息——「榆林米脂縣醫院急需AB型血的人幫助，請方便前去的愛心人士盡快趕往米脂縣縣醫院或血站支援血漿，救助受傷的學生！」

至昨夜11時，前往榆林世紀廣場義務獻血的市民，擠滿了現場。

圖片版權 小佰姓 Image caption 昨晚（27日）10點，榆林市世紀廣場擠滿趕來獻血的市民。

近年來校園襲擊

2010年，中國校園襲擊案頻發。

從2010年3月開始，福建、江蘇、廣東、陝西等地接連發生多起校園襲擊案。3月23日，福建南平醫生鄭民生捅死8名小學生並致5人重傷；4月12日，廣西北海一精神病男子在西場鎮西鎮小學門前約400米處，追砍放學的小學生，造成2死5傷。

同年4月28日，廣東雷州一名病退教師陳康炳持刀闖入教學樓，當場砍傷16名師生；4月30日，山東濰坊一村民王永來強行闖入當地一所小學，用鐵錘打傷5名學前班學生後點燃汽油自焚。8月3日下午4點左右，山東淄博市博山區實驗幼兒園，一名男子持刀襲擊兒童，致3名兒童死亡，另有3名兒童和4名教師被送往醫院。

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更早的2004年4月至10月，在北京、江蘇以及湖南等地，先後發生至少7起校園兇案，造成100多名未成年學生死傷。

據不完全統計，此後類似案件主要發生在2012年12月。2012年12月14日，河南光山縣的閔擁軍受「世界末日」謠言影響，持刀傷害無辜群眾和學生，造成23名完全小學生受傷，這些學生全部是留守兒童。10天後，一名男子在河北省豐寧滿族自治縣第一中學門口駕車連撞多名學生，造成13人受傷，官方稱，該男子罪動機為"對女兒殷曉雪被害一案一審判決結果不服，性情偏執，存在厭世情緒，產生尋機滋事念頭"。

較近的一次校園襲擊案發生在2016年2月的海口，一名45歲男子在海口一小學門外行兇，造成10名學生受傷。持刀男子行兇後自殺身亡。