多米尼加轉向北京 台北是否被蒙在鼓裏

圖片版權 EPA Image caption 台灣外交部長吳釗燮宣佈中華民國與中美洲友邦多明尼加斷交，將終止雙邊合作計畫、撤離大使館。

中國在5月1日正式宣佈與中美洲多米尼加（台灣稱多明尼加）建交，多米尼加並正式結束與台灣77年的邦交關係。台灣對此大表抗議，中方則是對此高度歡迎。台灣邦交國正式減少到史上最低的19個。

中國國台辦發言人安峰山表示，中國與多米尼加建交是「一個中國原則」下的普遍共識，官方往來是「大勢所趨」。台灣官方對此高度批評，並稱中國再用「金錢外交」挖走友邦，對此表示「不齒」。

多米尼加因為地處遙遠，在台灣民眾心目中多半印象不深，但兩邊有個共通點，都是熱愛棒球的國家。過去雙方曾辦過不少棒球交流活動，斷交消息一出，台灣民眾驚覺失去「運動友邦」，對此反應不一。

統派群眾認為，蔡英文應該要「識時務」，適時回到「九二共識」論述，不然中方將拿走更多邦交國。而台灣獨派網友，則認為民進黨政府應該在此時思考，是否還要以「一個中國的中華民國論述」去向友邦交往。

中國《環球時報》訪問多米尼加駐中國貿易發展辦事處代表吳玫瑰，她表示建交是2012年總統梅迪納上任後就做的決定，只是從2016年起辦理「相關事務」，時至今日「任務終於完成」。

2017年6月，台灣才與有「百年情」的巴拿馬結束邦交。如今多米尼加的77年也應聲而斷。台灣淡江大學外語學院院長，專長拉丁美洲研究的陳小雀對BBC中文感嘆：「斷交雖然是意料之中，但這一年多以來，台灣的一線外交人員真的很煎熬、辛苦」。

圖片版權 HOW HWEE YOUNG Image caption 多米尼加與中國建交後，隨即承認"台灣是中國一省"，並迅速與台灣斷交。

突然？還是有跡可循？

自從1941年建交以來，台灣始終與多米尼加維持穩定邦交。對於斷交，台方表示突如其來，"一小時前才接到電話說要斷交"。

台灣駐海地前大使楊承達對BBC中文說："美國當初對台灣斷交也是8小時前，還讓蔣經國相當不高興。但就算是事實，頂多只能說這樣不厚道，並不會改變斷交結果"。而兩國斷交，重要的是其前因後果。

回顧過往，自從2016年起台灣由新政府執政後，台灣與多米尼加與海地就出現外交鬆動風聲，"過去就有過幾次外交危機，但都能得到雙方諒解處理好"，楊承達說。

然而在商業的布局上，中方早在先前於90年代中期就已經開始，楊承達回憶："中國在全世界只有兩個國家設商貿辦事處，就是海地與多米尼加。"

貿易數字來看，多米尼加2017年與中國的貿易總額已達到約20億美金，中國也是第二大貿易出口國。加上多米尼加急欲往中方打開大批旅遊觀光市場，都成了其主因。

陳小雀想起近年前往多米尼加演講時，途中在多米尼加朋友家作客，看到中國大陸電視節目的往事："中國在多米尼加設置有線電視台，每天不停播放中國大陸的文化、旅遊、美食，甚至還有中文教學節目。無論'洗腦'還是'宣傳'，都是一種潛在地文化輸出。"

加上中方在2017年11月，宣佈投資多米尼加8.2億美金，並且幫助興建焚化爐、天然氣廠與水力發電設施等。台灣雖然於今年2月給予多米尼加90輛軍用悍馬車與100台軍用重機車，但總值3500萬美金，與中國相比，似乎仍是杯水車薪。

最後一點則是，多米尼加也需要站穩在加勒比海各國的領導地位，楊承達說："多米尼加一直希望取得聯合國非常任理事國位置。中國身為常任理事國，有絶對的否決權，因此拿到中國支持至關重要。"

圖片版權 EPA Image caption 多米尼加在2012後，逐漸轉為親中路線，中國大陸資金大舉投資。

陸持續強化"一中"

事實上，中國也希望藉由拔掉台灣的邦交國來強化"一個中國"政策。一位已退休資深大使對BBC中文說，過去馬英九政府執政時期，至少守住"九二共識"，讓兩岸基本上還是有互不挖牆角的默契在。

然而在蔡政府上台後，刻意不談是否有九二共識，才讓中共這幾年對蔡政府"有所表達"。該退休大使感嘆："我們過去在外交工作始終都很困難，從來不容易，中華民國處境是真的很難。妥善處理兩岸關係，相對才能讓國際事務上比較穩"。

楊承達則認為："蔡政府雖然是說維持現狀，但國內還是有聲音認為中華民國逐漸被掏空，這點中共當然也是看在眼裏。"

加上台灣近來在執政面上，也持續強調其較台獨傾向話語，"行政院長賴清德就說過'務實台獨者'言論。中方多少會感受到台方實質改變現狀的行為"。

近年來，陳小雀在多米尼加參加官方的活動時，也看到中國大陸官方人員來參加。多米尼加上至官員下至民間媒體， "親中聲浪"也漸高。"坦白講，這次斷交的消息多國相當保密，如果最後一刻才讓台灣知道，顯示我方已經打不進去多米尼加的政府高層體系"，陳小雀說。

持續骨牌效應？

從2013年與岡比亞斷交以來，台灣這5年曆經與聖多美普林西比與巴拿馬三國斷交。加上這次的多米尼加，台灣的邦交國已經銳減至19國。台灣外界已經開始擔心，斷交的骨牌效應不會停止。

陳小雀對此表示："我覺得骨牌效應會慢慢出來，許多台灣的邦交國一直都想到中國去招商、做生意"。這幾年中國國營公司，在技術面、低成本與高效率上，常常在中美與非洲各國基礎建設工程得標，並提供低利率貸款。

"與其說擔心骨牌效應，不如問台灣政府與國人，要採取什麼樣的態度做外交？"楊承達擔憂，民進黨政府可能為了要與大陸維持"政治上的抗衡"，而對於友邦交往拿不出對策"這幾個國斷交以來，我看到台灣官方回應還是老套"。

未來在中國大陸持續以經濟力進逼台灣友邦之時，台灣對於外交要採取如何突破，則是蔡政府的難題："外交就是個自然競爭的問題。除了有雙方共識，再來就是政治與經濟上的妥協"，楊承達說。

對於台灣政府是否被在斷交上蒙在鼓裏，資深外交官的楊承達說："我是不相信外交系統會麻木不仁到這樣，我們一定忠實傳達。但更重要的是，在傳達之後，高層要拿出對策"。