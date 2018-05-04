中美南海「過招」：戰略模糊下的導彈疑慮

圖片版權 AFP Image caption 中國在南海部署的武器包括紅旗9防空導彈。上圖是這個型號的導彈2015年九月在北京參加閲兵的情況。

美國媒體報道，中國早前在南海演習期間，在有主權爭議的南沙群島（Spratly Islands，也稱斯普拉特利群島）部署了防空和地對艦導彈，而且可能沒有在演習結束後把武器撒掉。

美國商業新聞頻道CNBC早前報道，中國在南沙群島上部署的武器包括鷹擊12反艦導彈和紅旗9防空導彈。美國有線新聞網絡（CNN）指出，這些導彈可以讓中國加強南海島嶼的控制權。

有專家留意到，之前已經有報道指中國在鄰近的西沙群島（Paracel Islands，又稱黃沙群島或帕拉塞爾群島）部署了同類導彈，因此這個發展「屬預期之中」。有美國智庫分析更推論，中國下一步就會在南海的島嶼上派駐軍隊。

美國白宮發言人莎拉·桑德斯（Sarah Sanders）在周四的例行記者會警告，中方的舉動會有「短期和長期的後果」。中國外交部在周四（5月3日）和周五（5月4日）都有回應事件，給出的說法跟之前的回應差不多：中國在自己的國土上部署必要的防禦設施，是一個主權國家享有的「當然權利」。

中國外交部發言人華春瑩還說：「無心侵犯者無需擔憂害怕。」

被指部署了什麼導彈？

鷹擊12反艦導彈和紅旗9防空導彈的射程分別為545和300公里。CNBC的報道指出，中方把這兩種武器部署在永暑礁（Fiery Cross Reef）、美濟礁（Mischief Reef）和渚碧礁（Subi Reef）。

除了美國，其他國家都有就CNBC的報道作出回應。澳大利亞外長畢曉普（Julie Bishop）說，如果報導屬實，她將感到「憂慮」；正在澳洲訪問的法國總統馬克龍也發聲，認為南海不應由任何一個國家「支配」。

根據美國非牟利組織「支持建立導彈防禦系統聯盟」（Missile Defense Advocacy Alliance）的資料，鷹擊12導彈最高速度可達音速三倍，不容易被美國航空母艦戰鬥群常用的宙斯盾系統（Aegis Combat System）和SM-2防空導彈擊落。

而紅旗9最高可飛到離地27公里，速度可以達到音速的4.2倍。土耳其在2015年曾計劃向中國購買紅旗9飛彈，但被同屬北約的歐洲盟國反對，給出的理由是北約盟國不能把中國制的紅旗9導彈納入它的導彈防禦網絡。

圖片版權 CSIS/AMTI Image caption 2017年，永暑島上的軍事設施建設迅速，挖掘出來地下設施短短幾個月內就全部完工，並被掩埋。

圖片版權 CSIS/AMTI Image caption 南沙永暑島衛星照片顯示出彈藥倉庫（紅色）、雷達裝置等軍事設施。

美國智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）留意到，報道指出中國在過去30天內，才把導彈部署到南海。她指出，中國故意選擇世界媒體都在關注朝鮮領導人金正恩和韓國總統文在寅的會面之際這樣做，認為中國計算過「大家的注意力都集中在朝鮮」，在這個時刻部署的話國際社會反應不會太大。

葛來儀認為，中國下一步將會在南海的島嶼上部署戰機，也會用島嶼上的設備和武器進行演習。

「是導彈？還是燈塔？」

中方在這之前，已多次指出中國擁有南海島嶼的主權，在這些島嶼上部署「必要的防衛設施」與軍事化無關，也強調中國在島嶼上建造了燈塔、氣象觀察預報、漁船避風救險等應急設施，貢獻國際社會。但中國在南海建設的進度，多次都是由外國傳媒或智庫首報道，中方也甚少直接通報相關消息。

今年四月，美國《華爾街日報》取得的衛星圖片顯示，中國在南海島嶼上安裝雷達干擾系統。《華爾街日報》分析指，這種系統能干擾美軍在區域內的行動。中方並沒有回應。

美國戰略與國際問題研究中心更多次發表關注中國在南海建設的報告，包括去年12月發佈衛星圖像顯示在永暑島新建的彈藥倉庫和雷達，去年三月報告永暑礁、美濟礁和渚碧礁的填海進度，和2016年12月透露中方在西沙群島部署防空和地對海導彈。

圖片版權 Getty Images Image caption 兩架美軍B-52轟炸機據報上月曾飛近中國南部。中國國防部稱，美方軍機的行動一直在"中國掌控中"。

美軍：飛行員眼睛被中方激光射傷

中美兩軍近來的動作頻繁。中國媒體澎湃新聞上月報道，兩架美軍B-52轟炸機上月曾飛近中國南部，距離廣東海岸最近只有250公里。

美國媒體報道，美國的兩架B52轟炸機據報上月從關島起飛，到南海北部的南沙島附近折返，期間進行空中加油。

美國白宮發言人桑德斯批評中國在南海部署導彈的同一天，美國國防部也指控中方駐守在東非國家吉布提（Djibouti）的人員用激光干擾美軍飛行員。

法新社引述美國軍方指，有C130運輸機的飛行員在降落期間被激光照射，造成眼部輕傷。美國軍方發言人丹娜‧懷特（Dana White）指，飛行員被激光照射可以威脅航空安全，是一個「十分嚴重的問題」，美國已經向中方提出正式投訴。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國去年在吉布提啟用首個在外國的軍事基地。

中國外交部和國防部周五分別都否認美方的指控。外交部發言人華春瑩指出，中方已經認真核查相關情況，反駁美方「所謂指責與事實完全不符」。

除中國和美國外，包括日本、英國、法國等國家在吉布提都設有軍事基地。中國的基地去年啟用，與美國的基地相距只有數公里。