BBC中文本周推薦：你不容錯過的五個故事

這是2018年的第18周。中美兩國持續籠罩在貿易摩擦的陰影下。本周美國似乎擺出誠意談判的姿態：由美國財政部長姆努欽率團訪問中國，為彈劾壓力下的特朗普不員萬里來到中國討價還價；中國民眾對國有通訊品牌中興被調查的震驚猶在，學者從中國制度層面進行了解讀。

此外，本周世界失去了十名記者，他們在戰區展現記者職業素養和勇氣，卻在新聞現場離開人間。「無冕之王」的記者們因本職工作受到越來越多的生命威脅；英國的卡通人物也消失了，年輕人在中國的視頻平台抖音上看不到「社會人」「小豬佩奇」了。最後，華人社區關於「文化挪用」的討論還在持續，到底誰該穿旗袍，怎樣穿才合適？

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 中美貿易談判：彈劾壓力下的特朗普開始出價

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普與財長姆努欽訪問波音。飛機也成為中國反擊美國的目標之一。

中美雙方今年開始貿易摩擦以來，一直沒有發開直接的貿易對話。本周由美國財政部長姆努欽率團訪問中國有望為貿易摩擦降溫帶來希望。外界也解讀稱，特朗普突然派團訪華是政治壓力的結果。一旦特朗普在美國中期選舉中失利，他將面對被彈劾的風險。

2. 觀點：中興事件後重新思考中國向何處去

圖片版權 Reuters

中興事件發生後，中國民眾還處於震驚狀態。中國的「高科技」被一夜打回原型，國人認識到中美在高科技領域的真實差距。媒體的解讀大多聚焦在企業和產業以及行業層面。

學者反思國家制度，認為應該重新思考中國何去何從的問題。

3. 一天失去十名記者：阿富汗記者展現的勇敢與敬業

Image caption BBC阿富汗記者艾哈邁德周一被槍殺。

本周世界失去了十名記者。他們在新聞現場關注最新動態，卻被炸彈結束生命。其中BBC阿富汗記者艾哈邁德本周一在回家的路上被槍殺，那還是一個在他認為安全的街區。

「無冕之王」卻正因為頭銜和本職工作受到越來越多的生命威脅。

4. 網紅"小豬佩奇"怎麼得罪了中國的視頻網站？

圖片版權 Zhihu Image caption 「最初是因為很多小學生模仿社會人（不務正業/有社會風氣的人）拍小視頻，他們也想穿緊身褲、紋身，就把小豬佩奇的貼紙貼在身上，所以後來就被那些真的社會人嘲笑了。」

粉紅色的網紅「小豬佩奇」2000年初被引進到中國，2014年在央視播出。這位陪伴學齡前兒童的卡通人物也在近期圈粉無數年輕人和成年人。但人們打開中國的視頻應用抖音時，她不在了。

中國的官媒說人們「顛覆性」地使用這個卡通人物。原來與「小豬佩奇身上紋，掌聲送給社會人」有關。

5. 美國學生穿旗袍引發的爭議：娛樂觀眾與"文化挪用"

圖片版權 @daumkeziah/Twitter

這是一則關於一身旗袍引發的關於「文化挪用」的討論。

18歲的美國高中生傑裏米·林上周身著傳統中式旗袍參加在美國猶他州的畢業舞會，並將照片上傳到網上後引發了討論。

批評者說：「我為我的文化而自豪，包括在這個文化當中被邊緣化的人所竭力跨越過的那些障礙。讓它單純變成美式消費主義為白人受眾服務，就等同於殖民意識形態。」

但有人認為這是中國文化的勝利。