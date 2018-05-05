機器人刺秦皇--香港動畫人的科幻狂想

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一個有著楚國祭司屈原記憶的機械人，穿過60年代的香港街巷，在紅磡登上火車，前往命定的葬身之地汨羅江；秦始皇找到長生不老之術，一直活到人類改造人與機械人共存的時代，獻舞的歌姬左眼突然爆出電光直奔秦始皇而去，與帶翼侍衛惡鬥直到身體被炸開，漫天掉落一地機械零件…

香港著名漫畫家江記（原名江康泉）與一眾香港本地動畫創作人，以刺激目炫的色彩、強烈的視覺風格，透過動畫將戰國人物融入香港場景，創造出這樣一個時空交錯的科幻世界。

圖片版權 BBC Chinese

香港一直是歐美、日本科幻作品熱衷描繪之地；由香港本地藝術家們自行詮釋這個城市，又會帶出什麼不一樣的感覺？

歐美、日本眼中的未來科幻之城

較為人熟知的經典科幻名作如《攻殼機動隊》（日本動畫）與《銀翼殺手》（Blade Runner），以及近年一些科幻荷裏活大製作，如漫威《奇異博士》（Doctor Strange）、 《變型金剛》、《環太平洋》等，均有以香港的城市景象作為背景。

「（外國作品中的）香港是一個龍蛇混集的地方，有一點無政府、地下社會的狀態，就是一個放大版的『九龍城寨』。因此她有很多可能性，（電影中的）主角往往能在香港找到隱世高人或神秘工具。」江記笑言。

在香港市中心，光鮮亮麗的玻璃幕牆大廈與殘破陳舊的舊式建築並存，既有充滿未來感的維港高樓，也有密不透風的唐樓、霓虹招牌、竹棚架、貼著民居低飛的民航機……擠逼、多彩而壓抑的城市空間，體現出資本主義極致的反差與張力。

圖片版權 Getty Images Image caption 好萊塢真人版《攻殼機動隊》中的仿香港市井場景。

然而以一個充滿異域色彩的城市作為故事背景，與以這個城市作為描繪的對象，創作意念上大有不同。「由香港的人創作一個作品給這個城市，我覺得很浪漫，」江康泉說：「我們對這個城市有很多想法，是其他作品沒有出現過的。」

以殘破唐樓為象徵的昔日香港市井風貌，經常出現在外國作品當中，已成為世界對香港的「刻板印象」。江記認為，打破他者想像中對香港的既定印象，重新演繹這些刻板元素，當中有很大的可塑性。

象徵香港的極限色彩

「我很好奇，怎樣的色彩體系可以代表香港。」

團隊目前推出了兩條動畫短片作為先導，具衝擊力的風格、鮮明的色彩運用廣受好評。這套風格承襲自江記一直以來的漫畫作品，江記就曾同這樣的筆觸為英國樂隊《Blur》繪製專輯漫畫。

大紅大綠的色調，充滿香港傳統市井風格：「粵劇、神功戲、紙扎（紙製殯葬品）與廟宇…我很沉迷那樣的用色。」

圖片版權 Dragon's Delusion

江記解釋，雖然這套源自香港民俗文化、將飽和度推向極限的「大紅大綠」色彩，驟眼看會令不少人覺得「土」，但它同時也是香港社會集體情緒的寫照。

「這麼豐富、『爆』的顏色……不是一種享受（enjoyment），而是覺得沒有時間、每一下都要去到最盡。」

「（這個城市的人）總是很急，要囤積財富、要將能量以最快最短的時間激發出來，好像不這樣就再也沒有機會，」江記形容：「要立即、很快做到最爆、最多，是一種對生命的不安與壓迫。」

香港《離騷》

為什麼一個講述屈原彈結他、楚王製作機械人、秦始皇活在氧氣罩內的科幻故事，要放在六十年代的香港發生？

圖片版權 Dragon's Delusion

他形容，戰後香港既由殖民政府統治，又有國、共勢力暗中活動，那種「七國咁亂」的狀態，恍如一個世界的縮影；而香港從漁村、轉口港、海外華人基地、中國大陸難民收容地、工業城市到金融都會，歷史發展每數十年就有極大變動，每一代人眼中的香港都不一樣。

「香港的歷史感很薄弱，沒有縱線；但從橫面去睇，同時之間聯繫著很多不同事物，完全沒關係的東西也可以放在一起，就像香港的茶餐廳，」江記笑說。

「這作品的一個主題，是將最瘋狂的事情拼貼在一起，完全不理會任何邊界：在視覺上，日與夜、人與機械人、生與死都難以分辨，歷史、時空的邊界亦是模糊的：沒有人問過我，為什麼屈原要彈結他？」

「在香港這個城市，可以放下邏輯、將事情或人物匯聚一起，這種結合充滿生命力，」江記說：「非常迷人。」

圖片版權 Dragon's Delusion

片名《離騷幻覺》，取自屈原最著名的楚辭《離騷》，一部充滿色彩與想像、意念天馬行空的文學作品；與此同時，屈原在辭中的叩問，也與當下香港的集體情緒呼應。

歷史上的屈原與楚懷王青梅竹馬，面對秦軍壓境，屈原主張抗秦，楚懷王卻受秦國使節影響，最終被誘至秦國，扣留至死。

「屈原深愛他屬於的地方（楚國），但那個地方卻變得非常陌生…他所堅持的信念不能實現。」江記說：「這種壓抑，也是令我對他感興趣的原因。」

華語世界的動畫前景

江記相信，華語動畫未來在國際市場上，可參考歐洲的定位：「在美國與日本主導的動畫市場當中，歐洲的製作規模比不上，但仍佔重要一席，靠的是他們自己的風格、在視覺藝術上新突破。」

「觀眾口味沒有國界，歐洲人也會cosplay《火影忍者》，類型才是觀眾群的邊界。我們要做的就是找到喜歡這個類型的觀眾。」

圖片版權 Dragon's Delusion

近年，在本地市場龐大的中國大陸，動畫產業發展蓬勃：根據上月發佈的《中國動畫電影發展報告》，2017年國產動畫上映新片有30部，觀影人次達4006.8萬。

而在市場較小的台灣，近年長篇的製作量也在增加，一些長篇如《小貓巴克里》及《幸福路上》，則以濃厚的台灣本地文化氣息獲國際影展及獎項肯定，其中《幸福路上》更獲頒東京國際動畫節的最佳長片獎。

對比兩岸動畫發展復興，香港近年雖時有聽聞動畫短片在海外獲獎（《離騷幻覺》先導「汨羅篇」也在日本「DigiCon6 Asia大賞」獲頒「評審特別獎」），但動畫產業卻未有發展起來，上一部被大眾記住的香港動畫長篇已是十多年前的「麥兜」。

江記強調，每年香港都有很多動畫製作人材畢業，他們的畢業作品在國際上也獲得認可，但產業、市場卻未能跟上。他探索過商業、資助等渠道，發現都不能支撐一部動畫長片的製作經費，於是發起眾籌行動，希望能夠引起更多人對香港本土動畫的好奇，拓展香港動畫發展的空間。

而以獨特風格掛帥的發展模式，最重要的莫過於反照自身，琢磨出屬於自己的特色與靈魂。

圖片版權 Dragon's Delusion

在江記眼中，香港不僅僅是一個摩天大廈與貧窮舊屋混集、視覺元素有趣的「背景」；在九龍城寨式的刻板想像以外，這個城市的時代精神，是他人無法代言的。

「剛才我說，香港的文化裏有很大的焦慮；但新一代人多了一份理念，與上一代人不同，」江記說：「這一代人正在嘗試用人生價值上一些美好的想像，去抗衡那份焦慮。」

「這是其他人的作品很少見到的⋯⋯而我覺得很值得去講。」