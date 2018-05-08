金正恩"特金會"前突訪華 中朝到底要什麼

圖片版權 Reuters Image caption 中國官方通訊社新華社的報道說，在為期兩天的訪問中，中朝兩國領導人還談及了朝鮮半島局勢。

就在其首次訪華僅40多天后，朝鮮領導人金正恩周一（7日）再次抵達中國，與習近平會面。中國官方新華社報道說，在為期兩天的訪問中，兩國領導人還談及朝鮮半島局勢。

"實現朝鮮半島無核化是朝方始終如一的明確立場。只要有關方面消除對朝敵視政策和安全威脅，朝方沒有必要擁核，無核化是可以實現的，"新華社引述金正恩寫道，他還感謝中方在實現半島無核化中所做出的"重要貢獻"。

就在"習金會"新聞發出後，美國總統特朗普在推特上說，他將於美東時間周二早晨8：30分與"友人"習近平通電話。他說，除了會談及貿易問題外，他也將與習近平討論朝鮮問題。

圖片版權 Twitter Image caption 特朗普說將於習近平談及朝鮮

"雙方重大利益合拍"

兩個月內的第二次"習金會"正值中國國務院總理李克強周三（9日）赴東京與日韓兩國領導人舉行會談前夕。此次三邊會談也將談及朝鮮半島無核化的問題。此前，金正恩也與韓國總統文再寅舉行會談；金正恩與美國總統特朗普的會面也將於近期舉行。

值得注意的是，中朝兩國官方媒體都對此次會談進行正面評價，並重提"新時代中朝關係"。儘管金正恩與習近平僅見面兩次，但朝鮮方面表示，中朝關係已經達到了"制高點"。新華社則引述習近平的話，讚賞金正恩對中朝兩黨兩國關係的"高度重視"，並"予以高度評價"。

分析人士指出，在中朝兩國領導人3月的會面後，北京和平壤發現各自重大利益合拍，因此希望改善雙邊關係，增強政治互信。換言之，兩國領導人都希望從朝鮮半島正在發生的歷史性變革中發現機會。

"對金正恩來說，他希望大力爭取中國相當規模的經濟幫助，包括減少對朝制裁，"中國人民大學國際關係教授時殷弘對BBC中文說，這也是他在與特朗普會談前"忐忑不安"的表現。

時殷弘還指出，就目前朝鮮局勢來看，朝美兩國目前正扮演著決定性的角色，引發中國的擔憂。"中國希望以近乎核心的身份介入半島正在與即將發生的變化，並參與主導該變化。"

你的器材不支持播放多媒體材料 上月，文在寅在軍事分界線親自迎接金正恩。

中國的底線？

習近平在與金正恩的會面中，還讚揚了朝鮮"發展經濟、改善民生的高度重視和維護地區和平穩定的堅定意志，"並表示中國"支持朝方戰略重心轉向經濟建設，支持朝鮮同志走符合本國國情的發展道路。"

《紐約時報》在上周中國外長王毅訪問朝鮮時報道說，中國已經開始試圖放鬆一些經濟限制措施，朝鮮工人已經通過短期簽證返回中國。該報還引述一些商人的估計稱，中朝兩國的雙邊貿易將在不久後會出現增長。

時殷弘表示，中國減少對朝鮮的制裁「是不可避免的趨勢」。但儘管中朝關係已經出現改善跡象，中國仍有其底線，即中國不能因為朝鮮毀壞其與美國與韓國的關係。