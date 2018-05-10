圖片版權 Reuters Image caption 安邦前員工稱，吳小暉個人風格明顯，全公司大小事情都是他一支筆

安邦原董事長吳小暉周四（5月10日）因集資詐騙、職務侵佔在上海市第一中級人民法院被判處有期徒刑十八年，並被沒收財產105億元人民幣。

和落馬鐵道部長劉志軍關係密切的陝西女商人丁書苗被罰金額25億元，當時創下中共建政以來的紀錄。前中國首富黃光裕入獄是被處罰款和沒收財產供給10億元，也一度創下紀錄。

和吳小暉罪名相似的案例是引起較大爭議的吳英案。這位原浙江本色控股集團有限公司法定代表人因集資詐騙罪，2009年被判死刑，剝奪政治權利終身。 後經上訴被改判為死緩。該案中法院認定的詐騙金額為七億多元。

新華社報道，法院審理查明，吳小暉隱瞞股權實控關係，以其個人實際控制的多家公司掌管安邦財產保險股份有限公司、安邦集團股份有限公司。

報道稱，2011年1月起，吳小暉以安邦財險等公司為融資平台，指令他人使用虛假材料騙取原保監會批准和延續銷售投資型保險產品。2011年7月至2017年1月，吳小暉指令他人製作虛假財務報表、披露虛假信息、虛假增資、虛構償付能力、瞞報並隱匿保費收入，欺騙監管機構和社會公眾，以承諾還本付息且高於銀行同期存款利率為誘餌，超過原保監會批准的規模向社會公眾銷售投資型保險產品非法吸收巨額資金。其間，吳小暉以虛假名義將部分超募保費轉移至其個人實際控制的百餘家公司，用於其個人歸還公司債務、投資經營、向安邦集團增資等，至案發實際騙取652億餘元。

法院還查明，吳小暉利用職務便利非法侵佔安邦財險保費資金100億元。

法院認為，吳小暉的行為構成集資詐騙罪和職務侵佔罪，應當數罪並罰。

今年2月23日，上海市人民檢察院第一分院對安邦原董事長吳曉暉提起公訴，涉嫌罪名為集資詐騙、職務侵佔。同時，中國保監會在官網發佈消息稱，鑒於安邦集團存在違反法律法規的經營行為，可能嚴重危及公司償付能力，因此保監會決定對安邦保險實施接管。

3月28日，上海市第一中級人民法院對該案進行了一審審理。央視報道中，吳小暉說：「我深刻懺悔，知罪悔罪，再次地請求法庭和有關方面能夠從輕處理我本人。」

吳小暉的紅色權貴路

吳小暉出生於1966年，祖籍浙江平陽縣。安邦前員工@Meredith hj 在知乎上稱，吳小暉「精力特充沛，身後一群助理得小跑才跟得上這位CEO的腳步；講話滔滔不絶，說好一個小時的全國視頻會，從來沒有按時結束的時候，脫稿再講兩個小時是常態；個人風格明顯，全公司大小事情都是他一支筆。」

吳早年在浙江從事過汽車銷售工作，此後在陳毅兒子陳小魯旗下的上海標凖基礎設施投資集團有限公司工作。

《紐約時報》曾報道，吳小暉通過陳小魯結識鄧小平外孫女卓苒並與之結婚。卓苒是吳小暉的第三任妻子，吳的第二任妻子為前浙江省副省長、杭州市長盧文舸之女。

《南方周末》的報道稱，2004年前後，北京曾派人到平陽縣調查過吳小暉的背景，鑒於此，當地官員才知道，吳小暉離開了盧家進了鄧家。

2000年，卓苒和陳小魯共同出資兩億人民幣成立了標凖投資集團有限公司，2010年，卓苒退出，陳小魯成為佔股90%的大股東。標凖投資集團有限公司曾經是上海標凖基礎設施投資集團有限公司的唯一股東，而後者是安邦保險的發起股東。

圖片版權 Reuters Image caption 2017年6月14日凌晨，安邦集團在官方網站發佈聲明稱，安邦保險集團董事長兼總經理吳小暉，因個人原因不能履職。

2015年，財新網曾報道，吳小暉與卓苒「育有一子，但目前夫妻關係已確認中止。2014年，因海外媒體多渲染安邦與鄧家的關係，鄧家曾小範圍開會討論過安邦的事宜，確認已與鄧家無關。」

2017年6月14日凌晨，安邦集團在官方網站發佈聲明稱，安邦保險集團董事長兼總經理吳小暉，因個人原因不能履職。一名不願意透露名字的知情人士告訴BBC中文，在2017年6月8日，兩輛警車就從北京的安邦辦公樓帶走了吳小暉。

另一位不願意透露名字的知情人士告訴BBC中文，吳小暉被帶走前後，卓苒與吳簽署了離婚協議。

多位了解吳小暉與鄧家關係的人士稱，由於吳小暉與卓苒婚姻關係並不和諧，因此吳小暉與鄧家關係並不密切。

安邦激進路

圖片版權 Getty Images Image caption 2014年，安邦以19.5億美元收購希爾頓旗下的紐約華爾道夫酒店

2004年，安邦在寧波註冊成立，陳小魯一直是公司的董事。

2015年1月，《南方周末》報道稱，陳小魯掌控的上海標基、浙江標基、嘉興公路等3家公司合計持有安邦保險集團51.36%的股權，因此有意見認為陳小魯才是安邦的實際控制人。

對此，陳小魯堅決否認，他在微信稱：「我與小暉合作快15年，就是顧問，一諮詢，二站台，無股份，無工資，不介入公司的具體經營管理，只做戰略諮詢，如2013年建議安邦收購國外資產，特別是美元資產。如此而已。」

他通過財新網回應稱：「我跟小暉的合作就是站台。什麼叫站台，就是很多老幹部受邀參加一些活動，往那一坐就完了。現在很多紅二代也是這樣的，錢都不（用）給的。」

財新網報道稱，「安邦集團的終極控制人只有也只能是一個人，即吳小暉本人」。

安邦繼中國人壽以及平安保險之後的中國第三大保險公司。成立十年後，也就是2014年，安邦突飛猛進，四處收購，成為多家上市公司的大股東。

2013年起，安邦首先在國內開始了大規模收購，相繼收購了招商銀行、民生銀行等金融機構的股權。2014年，安邦以19.5億美元收購希爾頓旗下的紐約華爾道夫酒店，以及比利時保險公司FIDEA和比利時LLOYD銀行。

圖片版權 EPA Image caption 安邦集團在短短13年內成為中國第三大保險集團，引人關注。

2015年，安邦保險以14億歐元全資收購了荷蘭VIVAT保險公司， 16億美元收購美國信保人壽公司，並且收購了韓國東洋人壽。2016年，安邦同意接手黑石旗下地產投資信託企業Strategic Hotels & Resorts Inc.集團，交易價約為65億美元。2017年，安邦斥資50億美元收購了黑石在日本的住宅地產組合。

安邦股權錯綜複雜，被視為中國最不透明的公司之一。2017年4月，財新報道稱安邦在2014年虛增了90億美元的註冊資本，通過分析工商資料及公司年報，財新還原了安邦在2014年如何通過相互投資來放大自身資本，以及如何通過多層有限合伙公司實現兩次巨額增資的手法。

對此，安邦予以否認，並在加拿大對財新《穿透安邦魔術》一文作者郭冰婷提起了訴訟。