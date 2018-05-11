圖片版權 Youtube Image caption 在YouTube上，《中國爸爸》的視頻迄今收獲了6萬多次觀看，4400個喜歡和1000個不喜歡。

中國言論官方近半年來並不喜歡嘻哈。今年1月，饒舌歌手PGone捲入涉毒風波後，中國政府借著東風，對嘻哈文化進行打擊。在中國官員眼裏，源於美國貧民窟的嘻哈文化和中國的社會主義主流價值觀格格不入。但他們或許沒有想到，嘻哈也可以很「愛國」。

美國賓州大學的一名中國留學生近日創作嘻哈歌曲《中國爸爸》，抨擊兩名華裔教授「崇洋媚外」、「賣國求榮」。二位教授此前批評該學生在學校晚會上的表演「無知」和「病態」。此事在國內外掀起了一片輿論的漩渦。王伊凡本周說，用這種方式回應教授的指則不太合適。「他們並非是Rapper（說唱者），用這樣的方式對他們不公平。」

學者對BBC中文表達對中國海外留學生群體日益增長的民族主義情緒的憂慮。

「愛國」嘻哈

今年2月23日，在美國賓州州立大學（Pennsylvania State University）的一場由中國學生組織舉辦的元宵晚會上，該校的中國學生王伊凡被邀請即興表演（freestyle）一段。

在表演中出現「中國學生的晚會辦的這麼強這麼大，遲早有一天讓美國人叫我們爸爸」的歌詞。

中國媒體《北京時間》的報道稱，王伊凡表示當晚現場氣氛很好，（觀眾）對其表演反響熱烈。但他始料未及的是，他的這段激情說唱觸動了一些人的神經。

在該校任職的兩位華裔教授後來給晚會主辦方發送郵件，對王伊凡的言辭表達不滿，並希望學生會對於王伊凡進行訓導，防止此類事件再次發生。

「這很可怕。有些學生是無知（senseless）和病態的（ill-minded）！」，在網上流傳的一封郵件截圖裏，在該校教授生物學的陳功（Gong Chen）寫道。

面對教授的指責，王伊凡在兩個月後的4月22日，用一首MV《中國爸爸》來回應。在這首時長四分鐘的說唱歌曲中，他直接點名兩位華裔教授，並不吝嗇連用多個成語，通過四川話痛斥兩人和「所有心向美國的人」是「狗漢奸」、「龜兒子」：

「崇洋媚外、數典忘祖、賣國求榮，說的就是你們。卑躬屈膝，見利忘義，點頭哈腰，說的是你們。」

在YouTube上，《中國爸爸》的視頻迄今收獲6萬多次觀看，4400個喜歡和1000個不喜歡。

海外留學生面對的價值觀差異

據教育網站"中國教育在線"的《2017年中國出國留學發展趨勢報告》，在2000年到2016年間，中國出國留學人員總數從不到4萬人，猛增至近55萬，其中，美國、加拿大、英國為中國留學生的主要目的國。

王伊凡們在海外融入當地生活並非輕而易舉。據《環球時報》報道，儘管王伊凡在美國生活了六年，但他從未打算融入美國社會。

「我剛來美國時，我的白人舍友向我扔了一隻鞋。甚至我的教授在考試時也讓我在前排坐，因為他認為中國學生可能會作弊，」王伊凡說。

圖片版權 Youtube Image caption "在國內除非是有一些涉外重大事件，民族及國家認同在一般人的生活中不是那麼明顯，但對於生活在海外的國際學生而言，經常會有'他者'的感覺。"

哈佛大學費正清中國研究中心研究員雷雅雯認為，由於社會各方面的差異，剛到海外的留學生常常伴隨著被排斥感和疏離感。

「在國內除非是有一些涉外重大事件，民族及國家認同在一般人的生活中不是那麼明顯，但對於生活在海外的國際學生而言，經常會有'他者'的感覺。」雷雅雯對BBC中文說。

她表示，留學生在海外，習慣選擇和價值文化相似的朋友抱團取暖。「在抱團的過程中，因為意見及價值的相似，就有可能產生意見極端化的現象。」

悉尼大學教育社會學教授羅伯特·蒂爾尼（Robert J. Tierney）對BBC中文表示，拋開此次事件中的人身攻擊，西方國家需要反思自己對留學生的教育。

「我很擔心美國和英國的一些學校過度'西式'了。我們的大學招收國際學生，卻又想把他們重新按照西方的形像進行塑造，」羅伯特·蒂爾尼說。「這種教學方法沒有充分尊重、連接學生們的文化背景。」

「有時候，我感覺自己就像一個夾心餅乾。因為你知道，中國有防火牆，兩邊價值觀差異太大。一邊是西方的話語體系，一邊是中國的宣傳，我覺得自己的想法很多時候是很矛盾的。」 一名在英國東英吉利大學讀研的中國大陸學生對BBC中文說。

「海外版」民族主義？

儘管4月26日，賓州州立大學在新浪微博上發表聲明，表示該歌曲對兩位教授造成名譽上的傷害，並呼籲「大家理性看待此類事件，在尊重各方言論自由的同時，冷靜且客觀的表達自己的觀點。」目前為止未網上未有記錄當時晚會情況的視頻供查證。遠在大洋彼岸的嘻哈表演，已經飄洋過海，在中國國內引發熱烈討論。在中國國內，「愛國嘻哈」受到一邊倒的支持。

在《中國爸爸》的發佈平台網易雲音樂上，熱門評論幾乎都被支持王伊凡的。

「抱歉，現在的中國不僅是美國的爸爸，還是世界的爸爸。中國人被欺負你們這幫人在哪？西藏被分裂，釣魚島被佔領你們在哪？」網友@佟伯賢DaDit 說。

「如果你感覺『叫爸爸』這種行為不妥，別忘百年前八國聯軍進京少殺擄掠的時候，我們的祖先跪下叫別人爺爺。」另一名網友評論道。

不過，在中國問答平台知乎上，一名匿名網友表達了自己的憂慮。「令人擔憂的是叫好點讚的國人中包含為數不少的在外年輕留學生，這意味著什麼？睜眼看過世界且處於中上階層的未來'棟樑'都如此狹隘，那豈不是很可悲？」

圖片版權 youtube Image caption 普林斯頓大學當代中國研究中心林恩·懷特（Lynn T. White）教授認為，中國留學生群體存在的愛國主義或民族主義情緒，是中國靠經濟崛起後，國內意識形態的外延。

一名目前在香港大學讀研的英國前記者對BBC中文說，在她眼中，中國留學生的愛國熱情並不比中國國內的低。「我印象很深的是當我報道習近平訪英時，我看到許多留學生全英各地聚集到那裏，拿著巨大的橫幅等待很久迎接他，這樣的事在英國永遠不會發生。」

普林斯頓大學當代中國研究中心林恩·懷特（Lynn T. White）教授認為，中國留學生群體存在的愛國主義或民族主義情緒，是中國靠經濟崛起後，國內意識形態的外延。

「這些年中國經濟不錯，中共便習慣利用一些政治需要的'國恥'來強化宣傳。」懷特認為，從歷史上來看，閉關自守和民族主義幾乎是所有大國在經歷了快速經濟增長期後的必然結果。

「你可以看看歷史上創造了愛琴海貿易和軍事帝國的雅典。相同的事發生在19世紀工業革命後的英國、19世紀末和20世紀初的美國，和19世紀30-40年代的日本。而現在，隨著習近平把政治集中制 作為主要的『中國特色』，這些正發生在中國。」

掀起一片輿論漩渦後，本周王伊凡在接受北美華文報紙《世界日報》採訪時表示，他沒有否定過兩名教授的能力，但「懟人」（回嘴反擊）是說唱裏常見的"表達自己情緒的方式」。但他也坦誠，用這種方式回應教授的指則不太合適。「他們並非是Rapper（說唱者），用這樣的方式對他們不公平。」