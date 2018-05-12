BBC中文本周推薦：你不容錯過的五個故事

這是2018年的第19周。過去一星期，中美之間展開的首輪貿易談判被一些媒體形容為「不歡而散」，這當中釋放什麼樣的信號？馬來西亞大選塵埃落定，但是在選舉之前，BBC記者卻發現這個國家的大批年輕人並不願意投票；中國人從小聽到大的馬克思先生200歲了，他的一生為了你做了哪五件事，值得我們銘記。美國德州的刑事司法部前發言人在親眼見證了300名死囚的處決過程之後決定離職，她與BBC分享了箇中的深刻體會；北大校長林建華在120週年校慶致辭時念錯字，事件發酵之後，議論也從校長的語文常識上升到了對質疑精神的理解。

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你逐一回顧。

1. 中美首輪貿易談判「不歡而散」背後的困境

圖片版權 Getty Images Image caption 中國副總理劉鶴（右）是中美貿易談判當中的中國代表。

美國財政部長姆努欽率團訪問中國，就貿易不均衡、知識產權、合資技術和合資企業的問題，展開貿易對話。大國之間的貿易談判總是不易。至少中國並不期望在一次談判當中就解決所有問題。事實上，美國扔出的恰恰是中國最不願接受的條件，而且還進一步加碼，從減少1000億美元提高到減少2000億美元。中國輿論和一些媒體將其解讀為「奇恥大辱」、「不歡而散」和「打臉」。

2. 從巫族到華族，那些不欲投票的大馬青年

圖片版權 AFP Image caption 馬來西亞人口結構中，年輕人本身就佔了頗大比例。

在馬來西亞大選如火如荼之際，人們本期待「千禧世代」（millennials）成為最具影響力的選民群體，然而事實卻是，大批年輕人根本沒有做選民登記。BBC嘗試問問數據，以及年輕人本身，試圖了解當中的原因——他們到底有多了解自己的力量，還是已經漠不關心？

3. 馬克思是對的：他為你做過的五件事

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中國人從小就聽說的馬克思200歲了，而你對他的真正貢獻又有多了解？大多數對20世紀歷史略有了解的人可能都同意，馬克思的革命學說給世界帶來巨大衝擊。他的「主義」被挪用，成為尋求社會變革的旗幟，引發許多災難性後果。但是他也有人性的一面，他的一些理論確實多少令世界更美好。

4. 目擊300次死囚行刑後，我離職了

圖片版權 Getty Images Image caption 毒針注射的行刑室

德克薩斯州是美國少數幾個仍然執行死刑的州份，而這裏的前司法部發言人自2000年以來已經親眼見證過近300名死囚的處決過程。在BBC的訪問中，米歇爾‧萊昂斯（Michelle Lyons）分享了當中的感受，心儀這樣的一項工作職責超乎想像的難度。

5. 質疑拒絶被質疑的北大校長是進步的質疑嗎？

圖片版權 PEKING UNIVERSITY

北京大學近期迎來建校120週年校慶，但卻因校長林建華在演講中念錯字而走進輿論漩渦。許多人無法接受念錯字的校長，而林建華後來向學生發表的道歉信也未能平息爭議。議論從校長的語文常識上升到了對質疑精神的扼殺企圖。