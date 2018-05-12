512汶川地震十週年--「局外人」特別報道

圖片版權 BBC Chinese

編者按：5.12汶川地震災區從來沒有遠離人們的視野——逝者墳冢前，樹苗幾經枯榮，震後新生的嬰兒已長成學童，災後重建的校舍和城鎮拔地而起……但與肉眼能夠感知的變化相比，對社會變遷和制度層面的變革的考量與討論，也許更具歷史價值與現實意義。

汶川地震十年， BBC中文希望以更廣闊的視角，更冷靜的心態，退一步，寫一組關於這些「局外人」的故事，回顧反思十年間的中國社會的變與不變。我們相信，在修復社會與人文精神建構的長路上，質疑、問責和反思才能激發出最好的進步力量，才是最具有普世精神的人類文明價值。

圖片版權 譚作人提供 Image caption 2008年12月，譚作人與紀錄片導演謝貽卉開始調查死難學生名單與死亡原因。圖為部分學生名單。

10年前的今天，512汶川地震造成了當年中國官方數據裏的69227人遇難，374643人受傷，17923人失蹤。此後中國再也沒有更新過死亡數據。面對近十萬條逝去的生命，面對沒有完全披露的真相，有一些人站了出來。他們希望更深刻地了解同胞死亡的過程，想要讓每一個生命生前死後的真相，得到真正完整呈現。但他們沒有想到，這條路會如此艱難。追責本身，帶來了更多傷害。汶川地震十年系列— 問責者無言 追問仍繼續

圖片版權 Lv Binquan Image caption 前香港記者呂秉權在災區同家屬一起紀念遇難學生。

與譚作人們一樣追逐著真相的還有當年深入災區一線採訪的記者。新聞是歷史的初稿，他們的所見記錄這個國家發展和變化的一撇一捺。前香港記者呂秉權震後多次返回災區調查豆腐渣工程，與國安的貓捉老鼠遊戲變成家常便飯；同行們震後一週年採訪家屬時遭遇暴力；地震三年後，在《南方都市報》發表著名紀念遇難家屬社論《躺在時間的河流上懷念他們》的作者宋志標被解職；當年被救災警察遞來的啤酒溫暖的外媒記者如今說，在中國採訪環境一路下坡，相比於胡錦濤時代，習近平上台後糟糕很多，管控很強，人們也越來越不願發聲。

中國的媒體報道環境在中共十八大後進入「新時代」-- 「黨媒姓黨」，輿論尺度進一步收緊，網絡管控強度空前，如今媒體鮮能問責。汶川地震十年系列—那些念念不忘的細節仍在風中飄蕩

圖片版權 Oxfam Image caption 一些NGO亦察覺災區女性的需要，在災區派發女性用品。

面對中共建政以來破壞力最強地震帶來的嚴重後果，災區的行政部門一時難以應對。數以百計的NGO湧入四川，他們關懷官方看不到的角落和細節，比如為災區的女性提供衛生巾，提供心理救援等。此後他們在與官方的周旋和拉鋸中小心耕耘。政府回過神來後，開始收緊NGO空間，通過《境外組織法》管控NOG，開始培養和發展本土組織。汶川地震十年系列—公民社會從爆發到沉寂的艱難之路

圖片版權 Taiwan Red Cross

2008年的汶川地震也開啟了中國的慈善元年，「一方有難，八方支援」的捐贈熱情席捲全國，民眾捐贈熱情達到頂點。08年後，「郭美美事件」令中國民眾對中國紅十字會的信任降至地點，再加之賑災款透明度一直遮遮掩掩和捐款渠道的多元化，此後十年中國未再現汶川一般的強震，民眾已不再願意像08年一樣傾囊相助。汶川地震十年系列—捐贈者的質疑：怎麼捐？捐給誰？