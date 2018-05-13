圖片版權 Mango TV Image caption 湖南衛視旗下芒果TV視頻網站給彩虹旗打了馬賽克

當你在家裏看電視時，通常不會想到播出會突然中斷。但這正成為中國觀眾習以為常的事情。

在轉播2018年歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）第一場半決賽時，湖南衛視旗下芒果TV視頻網站編輯了錄像畫面。他們給彩虹旗打了馬賽克，刪掉了一些表演者的片段。

BBC國際媒體觀察部凱麗·艾倫（Kerry Allen）分析說，愛爾蘭歌手奧肖內西（Ryan O'Shaughnessy）的表演未被播出，可能與表演中兩名男舞者演繹了同性愛情故事有關。

與此同時，一名阿爾巴尼亞參賽者的片段也被刪除。一些表演者身上有紋身。

這次審查導致歐洲廣播聯盟取消了芒果TV對該節目第二場半決賽和決賽的轉播權。

有中國社交媒體用戶稱這是「重大倒退」，並批評芒果TV向當局的審查壓力屈服。但是，中國的監管機構如何決定什麼內容被審查？被審查的事件常見嗎？

中國如何管控電視？

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中國所有的電視台都受到黨和政府的嚴格監管和審查。中國國內的節目通常必須提前兩個月向當地監管機構提交文件，以得到官方許可。對於外國的電視節目，這個過程可能需要更長時間。

包括BBC國際台在內的國際頻道通常只能在中國境內的豪華酒店等特定場所觀看。即便在這些地方，內容敏感的直播畫面突然中斷也並不罕見，觀眾們只能望著一片漆黑的熒幕。

什麼內容會被審查？

中國電視審查大致分為兩類，一種是給敏感的畫面打馬賽克，還有一種是完全黑屏。

直播畫面通常比起現場畫面稍有延遲，給標誌打馬賽克是很常見的做法。過去，電視台給一些無傷大雅或高度政治化的內容打馬賽克後遭到抨擊。

2月份，湖南衛視曾因將中韓男子組合EXO韓國成員的臉部打馬賽克而被批評。因韓國部署"薩德"導彈防禦系統導致中國與韓國關係緊張，中國政府對有韓國內容的節目加以限制。

圖片版權 CCTV-13 Image caption 中國電視台經常給台灣青天白日旗打馬賽克

但是中國的粉絲認為，給中韓男子組合EXO中韓國成員的臉部打馬賽克過分了。

中國的電視台也曾因給台灣青天白日旗打馬賽克而多次遭批，打馬賽克的原因是中國不認可台灣是一個獨立的國家，北京認為青天白日旗違反「一個中國」原則。

完全封鎖國際電視報道在中國也很普遍。儘管能夠看到國際頻道，但是一些違背中國官方口徑的報道被完全封禁。

圖片版權 Getty Images Image caption 雨傘是「佔領中環」運動的標誌之一。

中國經常對涉及香港政治的報道進行審查，並且屏蔽了2014年香港「佔領中環」運動的所有畫面，封殺支持港獨的聲音。

中國也屏蔽一些官方否認或認為敏感的國內事件報道，如1989年「六四事件」，涉及"六四事件"的相關畫面和報道都可能被屏蔽。

電視明星會自我審查嗎？

許多中國明星擔心，如果他們著裝不合適，他們可能會被禁止上電視，職業生涯也會受影響。

去年11月份，美國歌手凱蒂·佩里（Katy Perry）因簽證被拒無法到中國參加維多利亞的秘密時尚秀表演。分析人士懷疑，這是因為她在2015年出席台灣演唱會時穿著太陽花裙，而太陽花裙被視為支持反對台灣簽署海峽兩岸服貿協議的「太陽花學運」，這可能被解讀為支持台灣獨立。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國足球運動員張琳芃身上有大面積紋身

中國近來亦開始打擊紋身藝人。今年1月，中國國家新聞出版廣電總局宣傳司司長高長力明確要求，節目中不用紋身藝人、嘻哈文化、亞文化（非主流文化）和喪文化（頹廢文化）內容。

中國內地有紋身的體育明星據報被要求在電視播放的比賽中遮蓋自己的手臂和腿，演員在接受採訪時也會遮蓋。

《環球時報》懷疑，在歐洲歌唱大賽中，阿爾巴尼亞參賽選手布什佩帕（Eugent Bushpepa）的片段被芒果TV刪除是因為他身上有大面積的紋身。

審查在增多嗎？

中國內地對廣播媒體、紙質出版物和網絡內容的審查已經越來越普遍。

而內地與港台獨立活動人士之間日益緊張的關係意味著北京將加大監管，淡化任何內部爭議，繼續審查歷史爭議內容。

圖片版權 Entertainment One UK Ltd Image caption 卡通形像"小豬佩奇"也受到審查

由於越來越多人通過互聯網觀看電視，甚至在網上播出自己的內容，中國當局的監管也從電視擴展到了數字平台。直播應用程序的流行讓政府不安，他們想要絶對控制播出的任何內容。

然而，被封殺的內容在不斷增多，中國社交媒體用戶對此感到不滿。

早前，卡通形像「小豬佩奇」（Peppa Pig）也受到審查，輿論認為，這是由於「小豬佩奇」在中國衍生出來的特殊含義——「社會人」。