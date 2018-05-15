登頂珠峰的夏伯渝：雙腿截肢，五次探索終圓夢

圖片版權 AFP Image caption 夏伯渝在1975年攀登珠峰時雙腿被凍傷。

第五次嘗試登頂的前中國國家登山隊隊員夏伯渝最終戴著一雙假肢登上了珠穆朗瑪峰。北京時間5月14日10點41分，他成功登頂。這距離他第一次嘗試攀登珠峰已過去43年。

「攀珠峰是我一生的愛好和夢想，」 他曾在接受採訪時說。為了圓夢，即使遭遇截肢、癌症等突如其來的挫折，他仍然幾十年如一日堅持高強度訓練。

第一次登珠峰遭遇截肢

夏伯渝今年69歲，他在1974年入選中國國家登山隊，1975年第一次挑戰珠峰。

初次攀登，夏伯渝就遭到致命打擊。他和隊友到達8600米高度時天氣突然變化，氧氣耗盡，全體隊員決定下撤。

下撤途中，一名隊員不小心丟掉了睡袋。夏伯渝在隊中被稱為「火神爺」，不怕冷，他主動將睡袋讓給了這名隊員，自己沒脫衣服和鞋在帳篷裏躺了一晚上。第二天再脫鞋時，他發現脫不下來了，腳部嚴重凍傷。他後來被截肢。

回到北京後，他又得知父親在他登山期間去世。

圖片版權 AFP Image caption 夏伯渝

接連的打擊一度讓他情緒低落。

他接受新浪網採訪時表示，給他帶來轉機的是一名日本專家的鼓勵。這名日本專家對他說，如果裝上假肢，他就能正常生活，甚至還可以登山。

夏伯渝開始回復訓練。即使1996年他又被檢查出淋巴癌，他仍然堅持登山、徒步。他對《成都商報》說，用假肢登山，只能用上肢保持平衡，而且容易打滑，需要比一般人多付出三分之一的體能。

為了保持體能，他每天都會堅持鍛煉，「我每天早上5點起牀開始力量訓練，負重10公斤的沙袋練下蹲，10次，一次150個。引體向上，10個10組。俯臥撐，一次60個六組。仰臥起坐，一次40個六組。還有其他一些項目。」

四次失敗後終於圓夢

初次攀登失敗後，夏伯渝又於2014、2015和2016年先後三次向珠峰發起挑戰，不過，山難、地震和極端天氣阻礙了他的圓夢之旅。2016年，他在距離頂峰只有94米時因為暴風雪下撤。

今年5月，他再次嘗試攀登珠峰。3月底，夏伯渝從北京飛往尼泊爾加德滿都，開始在當地完善裝備、調整狀態。

北京時間周一（5月14日）10時41分，夏伯渝成功登頂珠，成為世界上第二位登頂珠峰的雙腿截肢者。第一位登頂珠峰的雙腿截肢者是新西蘭人馬克·英斯（Mark Inglis），他在2006年成功登頂。

圖片版權 WEIBO Image caption 攀登珠峰途中的夏伯渝

登頂後，夏伯渝發微博致謝：「夢想終於實現。感謝大家一直以來的關心和支持！」

許多網友在微博上祝福他圓夢珠峰，致敬他不懈的努力。有網友說，「每個人都曾有個夢想，能否實現在於自己是否堅持努力」，「夢想和毅力面前，沒有什麼不可能！」

一名微博網友留言：「真正的勇士不僅能直面慘淡的人生，更是去改變悲慘的設定，讓任何一種可能性降臨，讓人生活出特殊的精彩。」

但也有網友提醒，普通人應該量力而行，考慮到自己的個人體質，不要輕易效仿。