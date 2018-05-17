圖片版權 NetEase Comics Image caption 《三皇斗戰士》的主角是考古學家之子林烈

旗下擁有「金剛狼」、「綠巨人」等多名超級英雄的美國漫威漫畫公司，近日首次推出中國超級英雄角色，力圖在這個利潤豐厚的市場吸引更多粉絲。

5月上旬，漫威與中國大型在線漫畫平台——網易漫畫——聯手推出了《三皇斗戰士》和《氣旋》兩部作品。

《三皇斗戰士》的主角是考古學家之子林烈，他用一把古劍對抗想毀滅人類的反派蚩尤。《氣旋》則塑造了女英雄雷綾，她是一名生活在東方之都的美女建築設計師，但同時能控制氣流，用自己的超能力守護這座城市。

目前，官方並未確定這些中國超級英雄會否與漫威世界中其他人物同框，但若仔細地看《三皇斗戰士》，第一話中林烈的房間就出現了鋼鐵俠的面具圖片。

漫威為什麼要推出中國超級英雄？

去年，漫威宣佈與網易合作，網易漫畫引入了《鋼鐵俠》、《美國隊長》、《奇異博士》等多部漫威漫畫，他們還宣佈將創造首批中國超級英雄。

圖片版權 NetEase Comics Image caption 《氣旋》主角、女英雄雷綾

漫威漫畫主編司馬博（C.B. Cebulski）早前接受法新社採訪時說，中國的超級英雄將建立在中國文化和神話的基礎上，但故事背景將設定在現代。

這兩部漫畫中，不僅超級英雄來自中國，編劇和畫師也來自中國。《第一財經周刊》報道，司馬博擔任兩部作品的監製，以保證中國英雄故事與漫威宇宙的統一性，但漫威在劇情和人物設定方面都給中國創作者足夠的空間。

報道稱，為了吸引中國觀眾，這兩部漫畫也與其他漫威作品有所不同：在敘事方面，更加關注普通人的成長，而不是個人英雄主義；在畫風上則更偏向日本漫畫風格。

漫威與網易合作並不奇怪。漫威在中國有著龐大的粉絲群體，最近《復仇者聯盟3：無限戰爭》上映以來票房一路飄紅，周二（16日）票房已經突破了15億元人民幣。

圖片版權 NetEase Comics Image caption 《三皇斗戰士》中出現了鋼鐵俠的面具圖

《經濟學人》企業網絡總監康仕學（(Robert Koepp）對BBC表示：「這可以幫助漫威獲取更多中國市場，迪士尼（漫威母公司）一定認為（中國）有巨大未開發的市場潛力。」

目前這些漫畫只有中文版，並且只能在網易漫畫觀看。網易在一份聲明中表示，這些中國超級英雄形像不僅僅是為了吸引中國觀眾，還希望促進漫威宇宙的多樣性。

反響如何？

目前，《三皇斗戰士》在網易漫畫平台上的點擊率已經超過976萬；《氣旋》的點擊率也達到了787萬。

有網友說：「我們終於有中國的超級英雄了。」還有人說，「也許有天他們能與復仇者聯盟併肩作戰。」

圖片版權 NetEase Image caption 《氣旋》中的一些其他人物也十分引人注目

雖然熱度很高，但是不少漫畫迷們吐槽這兩部漫畫的畫風，「這畫風看起來真的難受」，「掛著漫威之名的日式國漫……成分有點複雜……」

還有網友質疑這兩部漫畫質量不如其他漫威漫畫，「和漫威那邊光是作畫的精細程度就差了一個程度……」一名微博用戶寫道。

在中國問答平台知乎上，也有網友認為，能看出《三皇斗戰士》的作者在很盡力畫好，「但估計是經驗還欠缺一些，分鏡、故事都不夠流暢」。