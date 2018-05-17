港媒內地接連被打 外媒在華環境惡化

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近期，兩則香港媒體記者在中國大陸採訪遭不明人士毆打的新聞在社交媒體獲得廣泛關注，引發網絡對中國日益收緊的採訪環境的擔憂。

4月，無國界記者組織(Reporters Without Borders) 發佈的2018年世界新聞自由指數報告顯示，中國的新聞自由指數維持在第176名，也就是全球倒數第五，排在中國之後的國家依次為敘利亞、土庫曼斯坦、厄立特里亞、朝鮮。

暴力打人

5月16日，北京維權律師謝燕益因代理法輪功學員案件涉嫌違規，北京市律協懲戒委員會就此召開聽證會。當日，多名境外記者跟隨謝燕益夫婦赴聽證會採訪，但遭到多名警察暴力阻撓。

視頻顯示，香港Now TV 新聞台駐北京攝影記者徐駿銘在採訪過程中被至少五名著制服及便衣的警察按倒在地，徐駿銘額頭出血後被強行押上警車。

香港記者協會當日在臉書上發佈致中聯辦的公開信稱，徐駿銘持有由中國記協發出、中國官方認可的記者證，並且事發時充分配合現場公安查核證件的要求，但公安此後拒還他的證件。

被警察控制數小時、被要求籤署悔過書後，徐駿銘才被釋放。

圖片版權 Yuan Shanshan Image caption Now TV新聞台徐駿銘被身穿制服人員及不明身份者按倒在地

就在4天前，512汶川地震十週年當日，香港有線電視新聞組記者陳浩暉在四川都江堰中學舊址凖備採訪之際，被兩名自稱「老百姓」的光頭男子拖到一旁毆打，導致身體多處受傷。

事件在社交媒體發酵後，當地外宣辦於當日下午帶兩名打人男子向陳浩暉道歉，並稱打人是由於家人此前在地震中遇難，見陳拍照才打人，但隨後，兩名男子又改口稱，「是我們鄰居」，「我們只是受傷，沒有（家人）遇難」。

管控升級

有線記者被打事件並未以兩名男子的道歉而結束。此後，有臉書用戶在群組上傳一張陳浩暉面對鏡頭的視頻截圖，下方字幕為「說了支那兩個字就被打」，稱這是記者「被打真相」。下方有評論稱如此記者被打實屬活該。

此後，有線中國組在臉書發帖稱，該帖文是「盜用及篡改本台新聞報道片段」，是「枉顧事實、惡意詆譭有線新聞聲譽的做法」。BBC中文記者查看原片，發現陳浩暉並未說過此話。

16日晚，香港特首林鄭月娥在回應兩名香港記者內地採訪被打時稱，「對此感到遺憾」，並呼籲傳媒到外地採訪時要尊重和符合當地法規。有記者追問林鄭為何只「遺憾」不「譴責」，林鄭回應稱，不一定要用「敵對式態度」才顯示港府對事件的關心。

近年來，駐華外媒記者在中國大陸採訪被追打的現象並不鮮見。敏感案件庭審當天，法庭外一早都會有大量警車及空巴士在路邊等候。記者在庭外拍攝都會受阻，輕則推搡，重則被砸機器及追打。打人者一般都身著便衣，自稱「普通老百姓」。

記者報警後，警察到達會先查驗記者的護照、記者證，這一過程可能會超過半個小時，有時記者甚至會被警察帶至派出所盤問。期間，這些追打記者的「普通老百姓」並不會得到問詢或處理。

1月30日，北京駐華外國記者協會(FCCC)發佈了2017年在華工作環境報告。報告稱，2017年，在受訪的外國駐華記者中，超過40%的記者認為在華採訪環境惡化，而2016年這一比例為29%。此外，在2017年前往新疆採訪的受訪記者中，73%的駐華記者被官員告知報道被禁止或限制，這一比例在2016年僅為42%。