圖片版權 Google/Digital Globe Image caption 中國轟炸機轟-6K據信降落在永興島

中國空軍近日首次在南海爭議島礁區域進行轟炸機起降訓練，引發周邊國家對於國家安全的擔憂和警告。

分析人士認為，中國將很快在南沙群島爭議島礁進行類似的轟炸機起降訓練。

美國方面警告，中國繼續推進南海軍事化將破壞地區穩定；而菲律賓前國家安全顧問則認為，中國的轟炸機威脅到了該國國家安全，菲應當對此提出外交抗議。

各方有何回應？

美國國防部發言人對路透社表示，美國已經注意到有關中國轟戰機在南海爭議島礁起降的報道。

發言人羅根（Lt Col Christopher Logan）稱，中國繼續將南海爭議島礁軍事化，會加劇緊張局勢並且破壞該地區的穩定。

台灣中央社引述軍事專家亓樂義稱，中國此次訓練是為了展示遠距離聯合戰鬥力，訓練目的是針對東海和南海。

菲律賓則有分析人士表示，中國的轟炸機威脅到了該國國家安全。

圖片版權 Xinhua Image caption 中國空軍近日首次在南海爭議島礁區域進行轟炸機起降訓練，引發周邊國家對於國家安全的擔憂和警告（資料照片）。

曾經擔任菲律賓前國家安全顧問的高利茲（Roilo Golez）說，中國的轟炸機對菲律賓以及菲在該地區的盟友構成了明顯威脅，菲國家安全委員會必須召開會議，評估國家安全威脅，討論應採取的行動。

菲律賓多名議員周六對中國轟炸機的南海起降訓練表示譴責，但菲律賓外交部對此仍然保持沉默。

悉尼大學美國研究中心研究員阿什利·唐山德（Ashley Townshend）在推特上表示，中國今年在南海擴展軍事行動，包括地對空和巡航導彈、雷達干擾設備、軍用運輸機等，目前還在西沙群島起降轟炸機，下一步可能就是在南沙群島起降了。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @BonnieGlaser Chinese H6-K bomber lands on Woody Island. I believe this is the first time a bomber has landed in the #SouthChinaSea. No doubt will soon land on an island in Spratlys since hangers there are built to accommodate bombers. https://t.co/rtrsIMFs5u — Bonnie Glaser / 葛来仪 (@BonnieGlaser) 2018年5月18日

美國戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）資深研究員葛來儀（Bonnie Glaser）認同唐山德的看法。

"我認為這是轟炸機首次在南海降落，" 葛來儀在推特上說，"毫無疑問，它們很快將降落在南沙群島島礁，因為建設那裏的飛機庫就是為了容納轟炸機。"

轟6-K飛去了哪裏？

中國空軍官方微博「空軍發佈」周五（5月18日）稱，此次訓練中，「師長郝建科駕轟-6K戰機帶頭從南方某機場起飛，在既定空域完成對海上目標突擊訓練後，赴某島礁機場進行起降訓練」。

軍方披露，此次訓練是為提升「全疆域到達、全時空突擊、全方位打擊」能力，並引述軍事專家王明亮稱，訓練「有利於提升應對海上方向各種安全威脅的實戰能力，錘煉備戰打仗本領」。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @PDChina Chinese bombers including the H-6K conduct takeoff and landing training on an island reef at a southern sea area pic.twitter.com/ASY9tGhfAU — People's Daily,China (@PDChina) 2018年5月18日

中國空軍微博和《人民日報》推特都發佈了轟炸機飛行和在島上降落的視頻，但是都未披露轟炸機起降的具體位置。

美國智庫怎麼說？

美國智庫「亞洲海事透明倡議」（Asia Maritime Transparency Initiative，AMTI）指出，中國空軍和《人民日報》的帖子顯示，中國空軍轟炸機是在西沙群島（Paracel Islands，又稱黃沙群島或帕拉塞爾群島）中的永興島（Woody Island）起降。

中國海南省三沙市人民政府的駐地就在永興島，但台灣和越南也宣稱對永興島擁有主權。

「亞洲海事透明倡議」稱，中國在南沙群島（Spratly Islands，也稱斯普拉特利群島）的三大前哨基地永暑礁、美濟礁和渚碧礁建造了巨大的飛機庫，可容納轟-6系列戰機，也能滿足加油等需求。

該智庫還指出，轟-6的作戰半徑為將近1000海里，這意味著中國初級轟炸機從永興島起飛，作戰範圍能涵蓋整個南海，幾乎所有菲律賓國土都在其作戰半徑範圍內。而轟-6K的作戰半徑為近1900海里，從永興島起飛的話，作戰範圍涵蓋了東南亞所有地區。

「亞洲海事透明倡議」稱，中國對南沙群島的三大前哨基地的未來部署能將新加坡和印度尼西亞大部分地區置於中國低端轟炸機作戰範圍之內，而轟-6K則可以觸及到澳大利亞北部地區或美國在關島的防禦設施。

澳大利亞戰略政策研究所資深分析員戴維斯（Malcolm Davis）認為，中國如果在永暑礁、美濟礁和渚碧礁部署轟-6K，將會把澳大利亞北部地區置於打擊範圍之內，其中包括澳大利亞空軍在達爾文和汀德爾的基地。根據《加強空中合作倡議》的安排，美國空軍也在使用這兩個澳大利亞基地。