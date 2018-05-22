圖片版權 CNS Image caption 這是嫦娥四號探月任務的第一步

中國發射了一枚新的衛星，將在未來用於幫助中國的太空探測器從月球背面登陸，而那是人類從地球上從未見過的月球表面。

中國國家航天局公布消息，北京時間周一（5月21日）5時28分，「鵲橋號」中繼衛星在西昌衛星發射中心升空。這枚用中國古代神話牛郎織女相聚的「鵲橋」命名的衛星，將作為中國探月任務的第一步，其作用是為未來的嫦娥四號月球探測任務提供地月之間的中繼通信。

它將在距離地球40多萬公里（約30萬英里）的軌道上運行，也是世界上第一枚在該軌道上運行的人造衛星。

「鵲橋」進入運行軌道之後，中國將計劃向月球背面發送探測器。中國聲稱，這一任務將會在2018年底「擇機實施」。

如果中國成功令探測器在月球背面登陸，將是人類第一次月球背面探索任務。1959年，蘇聯「月球3號」（Luna 3）太空船最早拍攝到月球背面的照片。九年之後的1968年，美國「阿波羅8號」太空船圍繞月球飛行時，船艙裏的宇航員是最早親眼觀察到月球背面的人類。

圖片版權 NASA Image caption 月球有人類從地球上看不到的一面

至目前為止，人類尚未成功讓太空探測器在月球背面登陸，主要原因是要從該位置與地球通信，在技術上無法實現。

而中繼衛星將解決這一問題。它的作用就是幫助把從月球背面發出的信號轉送回地球。

BBC記者麥笛文（Stephen McDonnell）從香港報道稱，中國最終的計劃，是希望在月球背面安置一台由荷蘭製造的射電望遠鏡。這個無線電接收器將從那裏探測來自更遠星體的長波信號。

圖片版權 CNS Image caption 中國近年一直著力發展空間探索技術，期望在2030年之前趕超美俄

中國的「嫦娥」太空任務

「鵲橋號」衛星是嫦娥四號太空任務的一部分，而這是中國的第四個探月任務。

嫦娥一號和嫦娥二號探測器分別在2007和2010年完成圍繞月球的飛行任務；

2013年，嫦娥三號成功在月球表面登陸；

2014年，實驗性的嫦娥五號T1飛行試驗器發射，其返回艙圍繞月球飛行並返回地球，顯示了中國有能力將太空飛行器帶回地球；

2019年，嫦娥五號將計劃在月球表面登陸並帶回岩石和土壤樣本。

中國近年一直在發展雄心勃勃的空間探索技術，包括在明年建成自己的太空站。

中國希望自身的空間探索技術至2030年能追上俄羅斯與美國，但同時堅稱，其發展太空技術完全是出於和平目的。

什麼是月球的「暗面」？

圖片版權 NSSDC Image caption 這是人類最早拍攝到的月球背面照片之一

月球背面通常也被稱作月球的「暗面」，它是指從地球的方向看不到的月球表面。事實上，由於月球自轉和圍繞地球公轉的週期一致，因此從地球上能夠看到的月球表面一直是同一個面，月球的另一面從來無法從地球上觀察到，人類在登月時也從未在背面登陸。

因為這樣的「神秘」性，人們習慣將月球背面稱作「暗」面，但它其實並非永遠是「暗」的，它只不過是「背」向地球。