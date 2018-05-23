蔡英文執政兩週年 維持或是僵持的兩岸現狀

圖片版權 Reuters Image caption 台灣總統蔡英文就職滿兩週年。兩年後，蔡英文的聲望滑落到了39.2％。不滿度也從2016年5月的8.8％，到了2018年同期已經達到47.6％。

台灣總統蔡英文就職滿兩週年，她選擇在總統府內接受網絡媒體專訪。然而，在內政、外交與兩岸關係都碰到瓶頸之際，此時這樣的動作，是否能夠真正回復當下的民意？

2016年的5月20日，台灣歷經第三次政權交接，蔡英文正式成為中華民國總統。在就職演說中，蔡英文感性陳述"改革已經開始"，那時的她，背負著台灣人民69.9％的高聲望。

網絡直播回應民意

然而，就在兩年後的5月20日，根據同一家民調機構所做的數字，蔡英文的聲望滑落到了39.2％。不滿度也從2016年5月的8.8％，到了2018年同期已經達到47.6％。昔日高聲望的總統，如今也在走鋼索。

而就在20日當天，蔡英文也罕見地結合台灣網絡媒體，進行一場約36分鐘的網絡直播訪問。訪問當中，蔡英文以既有的平和語調，闡述兩年來的內政改革，但對於這兩年的外交挫折與兩岸的冷凍，則並未提及。

網絡直播下方，也提供網友留言做立即反饋。但許多網友都沒給出正面意見，取而代之的，是"缺乏建設性的問題"、"宛如讀稿機"、"這種直播其實沒幫助"的辛辣評語。

台灣南華大學國際事務與企業學系副教授孫國祥，對於這樣"另類的"就職週年演說感嘆："520或是元旦，都是台灣政府很好包裝自己言論的時機，因為對岸政府高官與學者也會看。但蔡英文是選擇在總統府內看網友留言，而不是讓專業的人向他發問"。

圖片版權 Getty Images Image caption 2016年就職典禮，蔡英文喊出兩岸關係"維持現狀"。

維持現狀平衡鬆動？

這兩年來，台灣無論在內政、外交或是兩岸關係上，都面臨了一種新型態的僵局。根據台灣民意基金會的調查，雖然這兩年經濟數字好轉，但人民最不滿意的仍在台灣經濟成長。另外包括年金改革與勞動法修正等，都一定程度讓蔡政府民意受到影響。

蔡政府在2016年時，對於兩岸關係提倡"維持現狀"，簡而言之，就是在中華民國憲法架構，與兩岸人民關係條例下進行互動。不過，這樣的說法並未得到中方理睬，中方依舊堅持"九二共識下的一個中國原則"才是兩岸交往基石。

圖片版權 Getty Images Image caption 2017年3月21日，蔡英文在高雄左營軍港主持啟動"潛艦國造"儀式，並登上海虎號潛艇視察。

於是乎，這兩年兩岸關係上的停滯，或多或少也影響蔡英文在內閣上的布局。外交部長與陸委會主委，由兩年前外省背景外交體系的李大維與張小月，換成民進黨台灣本土系的吳釗燮與陳明通。重要的行政院長位置，更由外省背景溫和派的林全，換成"務實台獨者"的賴清德。

然而，隨著兩岸的溝通完全停滯，蔡政府在執政滿兩年後，對於「維持現狀」平衡點的維持，也是費煞苦心。師範大學政治所教授曲兆祥就坦言：「共產黨是敵我矛盾相當清楚，在蔡英文還沒上任前，就已定性她為「台獨」份子。不像過去李登輝、陳水扁，大陸都有給段觀察期」，判斷將來蔡政府將會更嚴峻。

加上目前台灣政府親美與親日立場明確，在3月美方通過《台灣旅行法》與支援台灣國艦的方針後，某種程度也刺激中國大陸。曲兆祥說：「如果現在還是維持現狀，那維持了什麼現狀？在某種程度上，都已與2016年的現狀不同」。

維持到僵化的現狀

蔡英文在直播中，雖不碰觸任何敏感的兩岸問題，而是另外發佈四段小短片，其中一則再度講述她心目中兩岸關係。然而，論點依舊是老調重彈，蔡英文又表示將以"維持現狀"作為兩岸的政策主軸。

近來，中國大陸不斷給予台灣外交重壓。2年以來，台灣失去了聖多美普林西比、巴拿馬與多米尼加（多明尼加）等三個邦交國，目前僅剩19邦交國。

而在軍事方面，中國大陸不斷增強力道，軍機繞行台灣常態化已經是無法避免。陸方以"責任全在民進黨當局"來合理化一切的軍事行動，要求台灣當局承認所謂"九二共識"的一個中國原則。蔡政府說的"維持現狀"，實際上面臨著"現狀僵化"危機。

圖片版權 Xinhua Image caption 隨著兩岸態勢嚴峻，中國對台軍事威懾也頻頻加溫（圖為中國空軍公布包括攜帶巡航導彈的轟炸機等多機種編隊進行繞台飛行，2018年4月26日公布的資料照片）。

曲兆祥則認為，如果民進黨認為"九二共識"是國共兩黨間妥協的產物，那不如就自己在創造一個新的論述：」就如同柯文哲訪問大陸時說的『兩岸一家親』與『四個互相』，兩岸間還是有很多政治空間可以被創造「。

過往在90年代，兩岸間也有秘史往來談判。孫國祥則認為，台灣應該以對美日兩國的方式，先用520或是元旦談話，創造一個溝通契機：」如果說中共要九二共識，那我們可以就九二歷史史實，去創造個新的政治對話空間「。

未來兩年台灣仍是棋手？

蔡英文在4月接受電視訪問時，曾表示很多人小看台灣，認為台灣不過是美日中的棋子。但她當時表示」我們自己也是棋手「，要懂得順勢操作。

孫國祥認為，未來兩年台灣政府要當棋手，那就要好好利用元旦、520與雙十國慶的時機"想辦法包裝"。藉由總統或是旁人提出一個論述，想辦法在台面下運籌帷幄，"先創造管道、再化解僵局，最後才能真的變棋手"。

只是，現階段兩岸的徵結點還是在於中方要以"九二共識"為前提，台方則希望"沒有前提"兩邊可以對話。孫國祥認為這樣就是兩邊一直在"互甩巴掌"，最後兩岸關係依舊是國台辦記者會與這次網路直播"各說各話"。

"如果台灣要當棋手，那就不能一直維持現狀，下棋只有進一步或退一步，沒有因為要維持棋盤現狀而說PASS的，又不是打撲克牌"，孫國祥說。

曲兆祥則擔心，這兩年以來，台灣的籌碼是愈來愈少，能夠玩得招數與套路也不多。如果要與中共來往，還是要有個"務虛"的政治共識去與其過招。

然而，曲兆祥也認為，如果蔡英文能跳脫過往國民黨政治格局，創造一個新的政治空間與中國大陸互動，那將會是名留青史。他認為，過往台灣只有帶領經濟起飛的蔣經國、與實施民主化的李登輝，可以被載入史冊。

台灣年底同時將迎來地方大選，這兩年的政績與民意支持將直接影響民進黨的選舉結果。在維持現狀的基調不變之虞，蔡政府能否參透外界局勢的變化，年底選戰的指標將是關鍵。