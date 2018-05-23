蔡英文執政兩週年 維持或是僵持的兩岸現狀
台灣總統蔡英文就職滿兩週年，她選擇在總統府內接受網絡媒體專訪。然而，在內政、外交與兩岸關係都碰到瓶頸之際，此時這樣的動作，是否能夠真正回復當下的民意？
2016年的5月20日，台灣歷經第三次政權交接，蔡英文正式成為中華民國總統。在就職演說中，蔡英文感性陳述"改革已經開始"，那時的她，背負著台灣人民69.9％的高聲望。
網絡直播回應民意
然而，就在兩年後的5月20日，根據同一家民調機構所做的數字，蔡英文的聲望滑落到了39.2％。不滿度也從2016年5月的8.8％，到了2018年同期已經達到47.6％。昔日高聲望的總統，如今也在走鋼索。
而就在20日當天，蔡英文也罕見地結合台灣網絡媒體，進行一場約36分鐘的網絡直播訪問。訪問當中，蔡英文以既有的平和語調，闡述兩年來的內政改革，但對於這兩年的外交挫折與兩岸的冷凍，則並未提及。
網絡直播下方，也提供網友留言做立即反饋。但許多網友都沒給出正面意見，取而代之的，是"缺乏建設性的問題"、"宛如讀稿機"、"這種直播其實沒幫助"的辛辣評語。
台灣南華大學國際事務與企業學系副教授孫國祥，對於這樣"另類的"就職週年演說感嘆："520或是元旦，都是台灣政府很好包裝自己言論的時機，因為對岸政府高官與學者也會看。但蔡英文是選擇在總統府內看網友留言，而不是讓專業的人向他發問"。
維持現狀平衡鬆動？
這兩年來，台灣無論在內政、外交或是兩岸關係上，都面臨了一種新型態的僵局。根據台灣民意基金會的調查，雖然這兩年經濟數字好轉，但人民最不滿意的仍在台灣經濟成長。另外包括年金改革與勞動法修正等，都一定程度讓蔡政府民意受到影響。
蔡政府在2016年時，對於兩岸關係提倡"維持現狀"，簡而言之，就是在中華民國憲法架構，與兩岸人民關係條例下進行互動。不過，這樣的說法並未得到中方理睬，中方依舊堅持"九二共識下的一個中國原則"才是兩岸交往基石。
於是乎，這兩年兩岸關係上的停滯，或多或少也影響蔡英文在內閣上的布局。外交部長與陸委會主委，由兩年前外省背景外交體系的李大維與張小月，換成民進黨台灣本土系的吳釗燮與陳明通。重要的行政院長位置，更由外省背景溫和派的林全，換成"務實台獨者"的賴清德。
然而，隨著兩岸的溝通完全停滯，蔡政府在執政滿兩年後，對於「維持現狀」平衡點的維持，也是費煞苦心。師範大學政治所教授曲兆祥就坦言：「共產黨是敵我矛盾相當清楚，在蔡英文還沒上任前，就已定性她為「台獨」份子。不像過去李登輝、陳水扁，大陸都有給段觀察期」，判斷將來蔡政府將會更嚴峻。
加上目前台灣政府親美與親日立場明確，在3月美方通過《台灣旅行法》與支援台灣國艦的方針後，某種程度也刺激中國大陸。曲兆祥說：「如果現在還是維持現狀，那維持了什麼現狀？在某種程度上，都已與2016年的現狀不同」。
維持到僵化的現狀
蔡英文在直播中，雖不碰觸任何敏感的兩岸問題，而是另外發佈四段小短片，其中一則再度講述她心目中兩岸關係。然而，論點依舊是老調重彈，蔡英文又表示將以"維持現狀"作為兩岸的政策主軸。
近來，中國大陸不斷給予台灣外交重壓。2年以來，台灣失去了聖多美普林西比、巴拿馬與多米尼加（多明尼加）等三個邦交國，目前僅剩19邦交國。
而在軍事方面，中國大陸不斷增強力道，軍機繞行台灣常態化已經是無法避免。陸方以"責任全在民進黨當局"來合理化一切的軍事行動，要求台灣當局承認所謂"九二共識"的一個中國原則。蔡政府說的"維持現狀"，實際上面臨著"現狀僵化"危機。
曲兆祥則認為，如果民進黨認為"九二共識"是國共兩黨間妥協的產物，那不如就自己在創造一個新的論述：」就如同柯文哲訪問大陸時說的『兩岸一家親』與『四個互相』，兩岸間還是有很多政治空間可以被創造「。
過往在90年代，兩岸間也有秘史往來談判。孫國祥則認為，台灣應該以對美日兩國的方式，先用520或是元旦談話，創造一個溝通契機：」如果說中共要九二共識，那我們可以就九二歷史史實，去創造個新的政治對話空間「。
未來兩年台灣仍是棋手？
蔡英文在4月接受電視訪問時，曾表示很多人小看台灣，認為台灣不過是美日中的棋子。但她當時表示」我們自己也是棋手「，要懂得順勢操作。
孫國祥認為，未來兩年台灣政府要當棋手，那就要好好利用元旦、520與雙十國慶的時機"想辦法包裝"。藉由總統或是旁人提出一個論述，想辦法在台面下運籌帷幄，"先創造管道、再化解僵局，最後才能真的變棋手"。
只是，現階段兩岸的徵結點還是在於中方要以"九二共識"為前提，台方則希望"沒有前提"兩邊可以對話。孫國祥認為這樣就是兩邊一直在"互甩巴掌"，最後兩岸關係依舊是國台辦記者會與這次網路直播"各說各話"。
"如果台灣要當棋手，那就不能一直維持現狀，下棋只有進一步或退一步，沒有因為要維持棋盤現狀而說PASS的，又不是打撲克牌"，孫國祥說。
曲兆祥則擔心，這兩年以來，台灣的籌碼是愈來愈少，能夠玩得招數與套路也不多。如果要與中共來往，還是要有個"務虛"的政治共識去與其過招。
然而，曲兆祥也認為，如果蔡英文能跳脫過往國民黨政治格局，創造一個新的政治空間與中國大陸互動，那將會是名留青史。他認為，過往台灣只有帶領經濟起飛的蔣經國、與實施民主化的李登輝，可以被載入史冊。
台灣年底同時將迎來地方大選，這兩年的政績與民意支持將直接影響民進黨的選舉結果。在維持現狀的基調不變之虞，蔡政府能否參透外界局勢的變化，年底選戰的指標將是關鍵。