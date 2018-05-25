13人「台獨」撲克牌 黑名單之爭再發酵

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 《今日海峽》節目中公布的台獨撲克牌中的蔡英文。

近日中國媒體流傳一組「台獨」撲克牌，標示出13位「台獨份子」。他們是誰？這份名單為什麼會出現？台灣五年前就有了政治撲克牌？

福建省廣播影視集團旗下的海峽衛視，上周在《今日海峽》節目中公布了自製的13張「台獨份子」撲克牌，引起兩岸媒體和網民熱烈討論。

中國官媒《環球時報》旗下的「環球網」在官方微博上發文稱「這副撲克牌請收好！」，稱海峽衛視是為了「根據這些『台獨分子』的危害」而「精心製作」這份名單。一些中國網民稱以後就可以「按這份名單抓人」，但也有人擔心，這樣會讓台灣年輕人心離大陸更遠。台灣方面，網民則是聚焦在討論台獨的合理性與否。

早在撲克牌出爐前，就有中國媒體稱中國政府正在收集「台獨黑名單」並予以「全球通緝」，中國國台辦 面對記者提問時沒有直接否認。台灣則有親民進黨媒體稱撲克牌是大陸「惡搞」的行為。台灣陸委會回應撲克牌事件，稱台灣人民堅守既有的主體意識，這不容許任何人詆譭，呼籲北京當局應約束特定媒體的言行，切勿存心製造事端。

研究台灣政治的加拿大籍研究員寇謐將（J. Michael Cole）分析，中國政府正在增強民眾「由下而上」的終極愛國主義。而「通緝台獨份子」的說法若真的實現，對李明哲這樣持有外國護照的異見人士將有深遠影響。

撲克牌上有誰？

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 執政八年的台灣前總統陳水扁被點名。

牌組中的「國王」K是前總統李登輝，他「罪狀」是「台獨教父」以及「兩國論創造者」。「皇后」Q是現任總統蔡英文，被點名原因是「兩國論起草者」、「去中國化」以及「漸進式台獨」。現任行政院長賴清德則因「台獨工作者」被列為J牌人物。

前總統陳水扁因「一邊一國創造者」、「入聯公投」（倡議公投加入聯合國）而榜上有名，民進黨內的「四大天王」呂秀蓮、蘇貞昌、游錫堃、謝長廷，只有謝長廷未上榜。

牌組內還有被視為台灣獨派精神領袖的林義雄、史明，以及「金援台獨」的親民進黨電視台民間全民電視公司（民視）董事長郭倍宏，台灣望族辜家的辜寬敏。

長期在公開場合倡議台獨，被視為「激進派台獨」，多次與警方發生衝突的蔡丁貴被列為黑桃A，黑桃2則是海峽衛視標籤為「太陽花幕後黑手」的現任時代力量立法委員黃國昌。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 史明

這份名單中許多人與美國或日本有密切聯繫，像是李登輝、辜寬敏都是台灣著名的親日派，這兩人與呂秀蓮、林義雄、辜寬敏都生於日治時期的台灣，年過90歲的史明、李登輝、辜寬敏 都曾受過日本教育。

蔡丁貴曾在美國的大學任教，曾擁有綠卡，在2002年被延攬入民進黨執政的內閣時才放棄美國籍。郭倍宏在美國求學時積極倡議台獨，解除戒嚴之後返台繼續宣揚其理念。

名單中最年輕的是為反對服貿的「太陽花運動」（又稱3.18學運）出謀劃策而進入政界核心的前中研院研究員黃國昌。他目前是立法院第三大黨時代力量的黨主席。

網民怎麼看？

圖片版權 Getty Images Image caption 2016年就職典禮，蔡英文喊出兩岸關係"維持現狀"。

一些網民在環球網官方微博留言，舉出「漏掉」的政治人物如馬英九、柯文哲。有網民認為中國武力統一台灣後，蔡英文應該受到表揚，因為是她「讓武統變成焦點話題」。也有網民擔心這些台獨議題延燒會造成反效果，讓台灣年輕人更不願意了解大陸。

台灣網民的態度也不是「一致向外」，有網民認為「台獨是自然現象，不是中國可以威脅逼迫台獨的」，一些聲音批評中國此舉「幼稚」，「台灣人不是被嚇大的。只要愛台灣的人。都會團結對抗中國。」

也有台灣網民對台獨持反對意見，網民「王植洋」說：「當然不用為其操心，相信苗頭稍有不對，肯定這13個嘴炮台獨們，第一時間就會烙跑（意為「逃跑」）……裝得很優雅，若無其事的，趕上直升機，到美國與日本流亡啦。」

也有自稱從務實角度看待的台灣人認為，兩年前蔡英文上任前兩岸「相安無事」，「為什麼要弄得現在劍拔弩張？策略是很重要的。不要把台灣弄在危險的邊緣當中，只因為你們一小撮人的 利益和權位。」

政治紙牌遊戲一脈相承？

圖片版權 FACEBOOK Image caption 美麗島風雲製作團隊正在籌備第四代遊戲

以政治人物做紙牌不是新鮮事，五年前台灣推出一款名為「美麗島風雲」的紙牌遊戲，讓玩家體會台灣選舉文化的黑暗特色，認識叱吒政壇的政客和他們的「特殊生存技能」。

例如李登輝人物牌的角色是「教父」、「精神領袖」，遊戲中他的絶招是「黑金」，能讓出牌效果加倍。

這款遊戲是地方選舉之前推出的遊戲，因此人物和事件有時效性。遊戲工作室近期在進行第四代遊戲《誰是強國人》的眾籌，試玩版已推出，玩家可以扮演台灣、港澳、西藏、新疆、日韓等國家的最高決策者，遊戲目標是「在強國人大舉入侵領土的時刻，要如何應對。」

「台獨份子」還有分類？

中共《人民日報》海外版微信公號「俠客島」日前發文，稱大陸民間早就有抵制台獨的態度，發表過台獨言論的藝人、將台灣與中國區分的國際企業，都在中國網民的關注之下被曝光。文中將「台獨份子」分成三類：「台獨政客、綠色台商、綠色藝人」。

「不少台獨份子抱著僥倖心理，妄圖一邊舉著台獨旗子在島內牟利，一邊偷偷在大陸『撈取兩岸和平紅利』」，俠客島稱他們「認為偽裝的好，不會被發現，同時認為大家要堅持兩岸一家親，要搞交流合作，就不會對其動手，他們打錯了算盤。」，又稱「大陸對台獨份子的壓制，工具箱裏有的是工具」。

在撲克牌事件之前，已有中國有媒體發文建議公布「台獨份子名單」並全球通緝，中國國台辦發言人安峰山在5月16日的例行記者會上回應相關提問，沒有直接承認中國官方已經著手收集「黑名單」，但稱兩岸統一是不可阻擋的歷史大勢，「台獨」分子「不要以為說過的話、做過的事可以船過水無痕」，並形容「凡走過必留痕跡」。

「終極愛國主義」如何形成？

圖片版權 Xinhua Image caption 隨著兩岸態勢嚴峻，中國對台軍事威懾也頻頻加溫（圖為中國空軍公布包括攜帶巡航導彈的轟炸機等多機種編隊進行繞台飛行，2018年4月26日公布的資料照片）。

諾丁漢大學中國政策研究所資深研究員寇謐將5月17日在《外交家》（The Diplomat）雜誌發文評論中國的「台獨黑名單」，他認為雖然不能肯定中國國家主席習近平是否知道黑名單一事，但習近平在某種程度上創造並鼓勵了這種「由下而上」的終極民族主義氛圍，並試圖在法律上或組織單位中實行。

他舉出，中國除了在民眾間增強愛國民族主義之外，也開始對海外異見份子或外國護照持有者施壓，他特別標出李明哲事件，認為中國近年來的動作對台灣人來說是個不樂觀的前景。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授沈明室早前對BBC中文說，中國對台灣的政策是「一手硬一手軟」，對於台灣必須承認「九二共識」這一塊沒有退讓餘地，在蔡英文政府的模糊態度下，中國在國際上對台灣施加更大壓力，但同時也對台灣人民釋出善意，在太陽花運動之後，北京當局看出台灣年輕人的心態轉向，因此打出「三中一青」統戰政策，企圖吸引中小企業、中低收入、中南部以及台灣青年。

兩岸政策怎麼走？

圖片版權 CNS Image caption 在例行記者會上的中國國務院台辦發言人安峰山。

2018年3月中國政府加大力道推出31項「惠台政策」，讓台灣民眾赴大陸發展時逐步享有與中國公民同等待遇。

台灣陸委會回應惠台政策，認為「中國大陸對台政策主張未有改變」，中國長期反覆推出多種類似措施，目的是「提升其單方獲益的經濟發展目標、吸納台灣的資源」，期望藉此以利益換取台灣的政治認同。

台灣律師劉炯意早前對BBC中文分析，中國「武統台灣」的可能性低，而且在武嚇之下，更可能激起台灣人的團結，但若從經濟上著手，可能造成台灣人對中國的態度分裂，造成一些人心轉向。