13人「台獨」撲克牌 黑名單之爭再發酵
近日中國媒體流傳一組「台獨」撲克牌，標示出13位「台獨份子」。他們是誰？這份名單為什麼會出現？台灣五年前就有了政治撲克牌？
福建省廣播影視集團旗下的海峽衛視，上周在《今日海峽》節目中公布了自製的13張「台獨份子」撲克牌，引起兩岸媒體和網民熱烈討論。
中國官媒《環球時報》旗下的「環球網」在官方微博上發文稱「這副撲克牌請收好！」，稱海峽衛視是為了「根據這些『台獨分子』的危害」而「精心製作」這份名單。一些中國網民稱以後就可以「按這份名單抓人」，但也有人擔心，這樣會讓台灣年輕人心離大陸更遠。台灣方面，網民則是聚焦在討論台獨的合理性與否。
早在撲克牌出爐前，就有中國媒體稱中國政府正在收集「台獨黑名單」並予以「全球通緝」，中國國台辦 面對記者提問時沒有直接否認。台灣則有親民進黨媒體稱撲克牌是大陸「惡搞」的行為。台灣陸委會回應撲克牌事件，稱台灣人民堅守既有的主體意識，這不容許任何人詆譭，呼籲北京當局應約束特定媒體的言行，切勿存心製造事端。
研究台灣政治的加拿大籍研究員寇謐將（J. Michael Cole）分析，中國政府正在增強民眾「由下而上」的終極愛國主義。而「通緝台獨份子」的說法若真的實現，對李明哲這樣持有外國護照的異見人士將有深遠影響。
撲克牌上有誰？
牌組中的「國王」K是前總統李登輝，他「罪狀」是「台獨教父」以及「兩國論創造者」。「皇后」Q是現任總統蔡英文，被點名原因是「兩國論起草者」、「去中國化」以及「漸進式台獨」。現任行政院長賴清德則因「台獨工作者」被列為J牌人物。
前總統陳水扁因「一邊一國創造者」、「入聯公投」（倡議公投加入聯合國）而榜上有名，民進黨內的「四大天王」呂秀蓮、蘇貞昌、游錫堃、謝長廷，只有謝長廷未上榜。
牌組內還有被視為台灣獨派精神領袖的林義雄、史明，以及「金援台獨」的親民進黨電視台民間全民電視公司（民視）董事長郭倍宏，台灣望族辜家的辜寬敏。
長期在公開場合倡議台獨，被視為「激進派台獨」，多次與警方發生衝突的蔡丁貴被列為黑桃A，黑桃2則是海峽衛視標籤為「太陽花幕後黑手」的現任時代力量立法委員黃國昌。
這份名單中許多人與美國或日本有密切聯繫，像是李登輝、辜寬敏都是台灣著名的親日派，這兩人與呂秀蓮、林義雄、辜寬敏都生於日治時期的台灣，年過90歲的史明、李登輝、辜寬敏 都曾受過日本教育。
蔡丁貴曾在美國的大學任教，曾擁有綠卡，在2002年被延攬入民進黨執政的內閣時才放棄美國籍。郭倍宏在美國求學時積極倡議台獨，解除戒嚴之後返台繼續宣揚其理念。
名單中最年輕的是為反對服貿的「太陽花運動」（又稱3.18學運）出謀劃策而進入政界核心的前中研院研究員黃國昌。他目前是立法院第三大黨時代力量的黨主席。
網民怎麼看？
一些網民在環球網官方微博留言，舉出「漏掉」的政治人物如馬英九、柯文哲。有網民認為中國武力統一台灣後，蔡英文應該受到表揚，因為是她「讓武統變成焦點話題」。也有網民擔心這些台獨議題延燒會造成反效果，讓台灣年輕人更不願意了解大陸。
台灣網民的態度也不是「一致向外」，有網民認為「台獨是自然現象，不是中國可以威脅逼迫台獨的」，一些聲音批評中國此舉「幼稚」，「台灣人不是被嚇大的。只要愛台灣的人。都會團結對抗中國。」
也有台灣網民對台獨持反對意見，網民「王植洋」說：「當然不用為其操心，相信苗頭稍有不對，肯定這13個嘴炮台獨們，第一時間就會烙跑（意為「逃跑」）……裝得很優雅，若無其事的，趕上直升機，到美國與日本流亡啦。」
也有自稱從務實角度看待的台灣人認為，兩年前蔡英文上任前兩岸「相安無事」，「為什麼要弄得現在劍拔弩張？策略是很重要的。不要把台灣弄在危險的邊緣當中，只因為你們一小撮人的 利益和權位。」
政治紙牌遊戲一脈相承？
以政治人物做紙牌不是新鮮事，五年前台灣推出一款名為「美麗島風雲」的紙牌遊戲，讓玩家體會台灣選舉文化的黑暗特色，認識叱吒政壇的政客和他們的「特殊生存技能」。
例如李登輝人物牌的角色是「教父」、「精神領袖」，遊戲中他的絶招是「黑金」，能讓出牌效果加倍。
這款遊戲是地方選舉之前推出的遊戲，因此人物和事件有時效性。遊戲工作室近期在進行第四代遊戲《誰是強國人》的眾籌，試玩版已推出，玩家可以扮演台灣、港澳、西藏、新疆、日韓等國家的最高決策者，遊戲目標是「在強國人大舉入侵領土的時刻，要如何應對。」
「台獨份子」還有分類？
中共《人民日報》海外版微信公號「俠客島」日前發文，稱大陸民間早就有抵制台獨的態度，發表過台獨言論的藝人、將台灣與中國區分的國際企業，都在中國網民的關注之下被曝光。文中將「台獨份子」分成三類：「台獨政客、綠色台商、綠色藝人」。
「不少台獨份子抱著僥倖心理，妄圖一邊舉著台獨旗子在島內牟利，一邊偷偷在大陸『撈取兩岸和平紅利』」，俠客島稱他們「認為偽裝的好，不會被發現，同時認為大家要堅持兩岸一家親，要搞交流合作，就不會對其動手，他們打錯了算盤。」，又稱「大陸對台獨份子的壓制，工具箱裏有的是工具」。
在撲克牌事件之前，已有中國有媒體發文建議公布「台獨份子名單」並全球通緝，中國國台辦發言人安峰山在5月16日的例行記者會上回應相關提問，沒有直接承認中國官方已經著手收集「黑名單」，但稱兩岸統一是不可阻擋的歷史大勢，「台獨」分子「不要以為說過的話、做過的事可以船過水無痕」，並形容「凡走過必留痕跡」。
「終極愛國主義」如何形成？
諾丁漢大學中國政策研究所資深研究員寇謐將5月17日在《外交家》（The Diplomat）雜誌發文評論中國的「台獨黑名單」，他認為雖然不能肯定中國國家主席習近平是否知道黑名單一事，但習近平在某種程度上創造並鼓勵了這種「由下而上」的終極民族主義氛圍，並試圖在法律上或組織單位中實行。
他舉出，中國除了在民眾間增強愛國民族主義之外，也開始對海外異見份子或外國護照持有者施壓，他特別標出李明哲事件，認為中國近年來的動作對台灣人來說是個不樂觀的前景。
淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授沈明室早前對BBC中文說，中國對台灣的政策是「一手硬一手軟」，對於台灣必須承認「九二共識」這一塊沒有退讓餘地，在蔡英文政府的模糊態度下，中國在國際上對台灣施加更大壓力，但同時也對台灣人民釋出善意，在太陽花運動之後，北京當局看出台灣年輕人的心態轉向，因此打出「三中一青」統戰政策，企圖吸引中小企業、中低收入、中南部以及台灣青年。
兩岸政策怎麼走？
2018年3月中國政府加大力道推出31項「惠台政策」，讓台灣民眾赴大陸發展時逐步享有與中國公民同等待遇。
台灣陸委會回應惠台政策，認為「中國大陸對台政策主張未有改變」，中國長期反覆推出多種類似措施，目的是「提升其單方獲益的經濟發展目標、吸納台灣的資源」，期望藉此以利益換取台灣的政治認同。
台灣律師劉炯意早前對BBC中文分析，中國「武統台灣」的可能性低，而且在武嚇之下，更可能激起台灣人的團結，但若從經濟上著手，可能造成台灣人對中國的態度分裂，造成一些人心轉向。