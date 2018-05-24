五月連斷兩邦交國 台灣外交持續風雨飄搖

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 台灣與非洲友邦布吉納法索斷交，總統蔡英文召開緊急記者會。

就在日前的5月1日，台灣與中南美洲多明尼加結束邦交，而多明尼加隨即轉頭與中國建交不久。 24日，台灣位於非洲的友邦布吉納法索也突然宣佈，將與台灣結束邦交，自1994年來的友誼劃上句點。

同一天，中國大陸外交部在回答記者提問時，也表示"讚賞"布吉納法索與台灣斷絶外交關係。中方並歡迎布吉納法索在"一個中國"原則下加入中非友好合作大家庭。

台灣政府則於周四（24日）當晚召開緊急記者會，總統蔡英文指責中國對台的一連串外交、軍事與施壓民間企業等，只會引發全台灣人民的反感。同時蔡英文更直指中國大陸這一連串行為是"不安與缺乏自信"，並表示台灣"不會再忍讓中國去主權化行為"。

而台灣外交部長吳釗燮則在外交部舉行完記者會後，口頭向蔡英文請辭。在蔡政府剛執政滿兩年之際，已經有聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加與布吉納法索先後與台灣斷交，目前台灣邦交國已經降至18國。

在與布國斷交後，台灣在非洲的邦交國僅剩史瓦帝尼一國。布吉納法索人口2010萬，原先是台灣邦交國人口最多的，在斷交後，台灣的人口最多邦交國變成瓜地馬拉（1658萬）。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 上任後連丟兩邦交國，台灣外交部長吳釗燮向蔡英文表示口頭請辭。

台灣事先知不知情？

斷交訊息對台灣大眾雖然來得突然，但根據吳釗燮記者會上所言，先前在4月17日，蔡英文出訪非洲史瓦帝尼時，就已經出現端倪。

當時出訪史瓦帝尼前，原先蔡英文是有意順道造訪布吉納法索。但布國當時卻罕見表示"總統有其他國際會議在身，不便見客"。

再者就是21日在瑞士召開的WHA世界衛生大會，過去會幫台灣發言的布吉納法索，這次也只有提案，但沒有上台做出任何發言。隨後還提早離開日內瓦的會場，台灣官方得知時，就已經感受嚴重警訊。

諷刺的是，就在多明尼加與台灣斷絶邦交後，吳釗燮曾信誓旦旦地保證，台灣其餘19邦交國"無一亮紅燈"。然而就在24日與布吉納法索斷交後，不少媒體也對此質疑當時"無一亮紅燈"的說法根本是"自欺欺人"。

台灣外交部發言人李憲章也向BBC中文表示，在24日前一周，就有許多布吉納法索在台灣的留學生收到指示離開的消息，當時就已經對此擔憂。

圖片版權 XINHUA Image caption 中國外長王毅訪問安哥拉，較早前會見總統洛倫索。中國長年耕耘非洲，並在非洲論壇上給予非洲各國合作機會。

中國下了多少功夫？

面對在場記者提問，中國大陸若是以"金錢誘惑"促使布吉納法索斷交，那大約掌握金額為多少時，吳釗燮則表示數字以布吉納法索"公開紀錄"為主。而根據2017年布國向台灣透露的數字，中方當時願意提供500億美金作為建交籌碼。

台灣政治大學國家發展研究所所長劉曉鵬，曾經訪問布吉納法索兩次，對於斷交他感到"憤怒與無奈"，對於以前500億美金說法，他則表示"不可能這麼多"。

他對BBC中文網表示，台灣不能總以中國"金錢外交"當作斷交的主因，事實上要看清，中國是如何想方設法與非洲國家交往。

他舉例，中國大陸的華為集團，早在之前就先花錢幫布國架設好電信網路，中國與布國的2017年貿易額為2億美金，而台灣僅為892億美金。此外，許多中國人前往當地開店、投資、開餐廳。中國在巨大國家機器供應鏈底下，中國人在那邊工作就更無往不利。

而在9月時，中國即將舉辦中非論壇，中國外長王毅更表示歡迎非洲國家一起來拍個"全家福"。也因此，就不難想像布吉納法索在最後一刻會選擇變節，"不能總是想中國要買通，而是要想他們創造了什麼機會"。

劉曉鵬坦言，布吉納法索是農業國，沒有巨大礦藏，但如果要出口棉花等農作物，中國大陸市場依舊很吸引人，他直說："有點長遠志氣跟眼光的非洲國家，為了要參加中國市場，多半都會放棄台灣"。

台灣在野反應如何？

台灣與布吉納法索斷交，在第一時間也傳遍台灣社會。在野的國民黨大力批評，蔡英文在"政治意識形態操作下，真的把台灣友邦一個個給嚇跑"，並要求蔡政府對其外交政策不力道歉。

意外的是，民間社會多半都不了解失去邦交國對台灣的重要性，甚至有網友揶揄"少了一個付錢的對象"。而有其他網友則建議，台灣未來應該把外交資源全力投注在美日等沒有邦交，但在世界局勢上有影響力的國家。

劉曉鵬感嘆，國際公法的國家主要構成條件，就是至少要被其他國家給承認，這是台灣公民要去體認的。如果邦交國減到最低，"台灣就跟港澳一樣，只是個政治實體"。

中華民國在1971年被迫退出聯合國後，當時也面臨"雪蹦式斷交"與移民潮。 1980年代時，也曾只剩20多個邦交國。但劉曉鵬說，當時70、80年代，台灣還有不錯的經濟底子，如今雖然氛圍與當時是相同的，但是面對的中國與自身經濟問題都已不相同，"莊敬自強、處變不驚"有其困難。

而台灣接下來該如何面對外交困局，劉曉鵬則舉出以前台灣外交部長錢復所言："也許就像錢復說的，兩岸政策位階要高於外交政策，說穿了就又是九二共識"。過去馬英九則靠著九二共識勉強維繫住邦交，而在失去4個邦交國後，蔡政府的外交處境，依舊是如履薄冰。