三文虹鱒刷了屏 英國專家教你安全吃

圖片版權 Getty Images Image caption 吃生魚口感雖然極好，但被染上寄生蟲病的機率也會很高

虹鱒魚和三文魚什麼關係？

近日，如此學術的一個問題在中國刷了屏。一時間，互聯網上刀光閃閃，熱氣騰騰。

吵什麼呢？

事情的起因是這樣的。

中國央視財經不久前報道，在青海龍羊峽水庫，有目前全國最大的三文魚養殖場，市場上三分之一的三文魚都產自這裏。

之後，網友紛紛熱議，這豈不是掛著羊頭（虹鱒）賣狗肉（三文）？有人哭訴上當了，一直以為自己吃的是歐洲進口的正宗三文魚呢；也有人髮誓：以後再也不買了。

再以後，中國漁業協會、中國水產與流通加工協會先後發表聲明以求澄清事實，多位科普專家紛紛發文，試圖釋疑解惑。

但是，網上的爭議依然沒有平息，更有強硬的消費者怒斥"奸商耍文字遊戲"、"謀財害命"。

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最擔心什麼？

廣大"吃貨"最為關注的，還是一個字：食品安全。他們擔心，淡水虹鱒體內含有寄生蟲，生吃有危險。

中國的食品安全是個老大難的問題，再加上吃過信息不透明的虧，此次"吃貨們"對"假三文"的怒氣應該不難理解。

這場三文魚、虹鱒魚的熱議，在很大程度上，其實也是中國消費者再次質疑商家、負責部門、所謂專家們的誠信度、可信度。

留神寄生蟲？

虹鱒、三文，暫且不從學術上探討血緣關係，從營養成分來看，其實都非常有益健康。

但是，即便所謂的"正統"三文魚，也並非都適合生吃：海里長大的三文魚不一定沒有寄生蟲，淡水養殖的——不管叫虹鱒也好、三文也罷——不一定就必然有寄生蟲。

英國的"健康專家"——全民保健系統（NHS）就向那些非要吃自己"獵物"的釣魚愛好者發出過安全警告。

警告開篇就指出：從大西洋或者英國河流中釣上來的三文和海鱒都有含寄生蟲的風險，包括幼蟲和異尖線蟲（anisakis）。

魚體內的寄生蟲、特別是異尖線蟲幼蟲，如果生吃下去，會引起腹部疼痛、腹瀉、嘔吐、便血、輕微發燒等症狀，還有可能引發過敏反應，包括皮疹、皮癢，甚至過敏性休克。

那該咋吃呢？

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怎樣吃才安全呢？英國的"質量控制專家"——英國食品標凖署有以下建議。

清理乾淨

異尖線蟲幼蟲可能附著在魚內臟、腸道周圍的組織表面。清理乾淨內臟，仔細檢查魚腹內腔和肌肉，把一切肉眼可見的寄生蟲清理乾淨。

大多數情況下、特別是三文魚，寄生蟲可能還會藏在肌肉內部，特別是腹腔和排洩口周圍的肌肉。仔細檢查排洩口周圍肌肉。那些排洩口紅腫的魚，更要特別小心。

吃前冷凍

如果野生魚要生吃、或者半生吃，一定確保所有部位、特別是肉較厚的部位，在攝氏零下15度（或者更低溫度下）冷藏至少4天。這樣做會殺掉所有異尖線蟲的幼蟲。

如果要冷凍很大的整魚、或者非常大的魚塊，可能需要的時間更長，魚肉的內部才能達到冷凍的理想效果。建議至少5天，確保所有部位在足夠低溫的狀態下冷藏至少4整天。這也適用於那些煙熏、鹽漬或者調味後生吃的魚。

做熟了吃

煙熏野生三文魚或者虹鱒魚，要確保肉最厚的地方超過60攝氏度、至少一分鐘，保證殺死所有異尖線蟲的幼蟲。如果不能妥善冷凍、或者選用其它烹飪方法，要確保熟透，魚肉中間也要熱到"熱氣騰騰"。不放心的話可以用烹飪溫度計、插到魚肉中心測一測。

雖然魚肉中間加熱超過60度、至少一分鐘足以殺死異尖線蟲的幼蟲，但是，一般建議是加熱到70度、2分鐘，確保消滅掉魚肉可能包含的所有致病性細菌（包括李斯特菌）。

買的魚能放心吃嗎？

英國有嚴格規定，商店必須把出售的魚製品所含寄生蟲控制在"最低限度"。

此外，除非免受規定要求，商店出售的所有生吃、半生吃（比如壽司）、鹽漬、浸汁等各種製作方法的魚肉製品，必須接受過冷藏處理，以便殺死所有寄生蟲。

圖片版權 Getty Images Image caption 里斯本一位32歲的男性患者腸道內側發現了多個寄生蟲幼蟲

舌尖上的危險

不過近年來，線蟲病在歐洲國家的發病率也日漸增多。

醫生在英國醫療期刊上撰文指出，這或許與壽司越來越流行有關。之前，線蟲病絶大多數都發生在有吃生魚傳統的日本。

舌尖上有風險，吃生魚須小心。