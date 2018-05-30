圖片版權 WeChat Image caption 業者擔心，區塊鏈行業"泥沙俱下"，可能使整個行業信用透支，遭到投資者和大眾的拋棄。

毛澤東和區塊鏈：一個是備受爭議的中國領袖，另一個是備受爭議的新興行業。兩者在5月28日的一場公開活動中聯繫在了一起，並且迅速在網絡上成為備受爭議的事件。

「在此，我以毛澤東的名義感謝你們！」 特型演員許國祥身著中山裝，模仿毛主席湖南口音，在2018博鰲亞洲區塊鏈論壇活動上慷慨致辭。

相關視頻迅速在社交媒體上流傳，引起從業者、官方，以及網民的廣泛批評。業內人士稱，區塊鏈行業「泥沙俱下」，可能使整個行業信用透支，遭到投資者和大眾的拋棄。

「區塊鏈亂象的新高度」

2018博鰲亞洲區塊鏈論壇的官方簡介稱， 「這是一次階段性總結全球區塊鏈行業發展的高端會議。目的是以全球區塊鏈行業發展現狀及未來趨勢為背景，向社會各界積極展示區塊鏈技術創新成果。」

在相關視頻引起輿論批評後，論壇網站已無法打開，各視頻平台也撤下該視頻。「借用毛主席的形像炒作區塊鏈，是不是做死」、「幣圈永遠不缺乏豬隊友和么蛾子」、 「區塊鏈亂象的新高度」等類似批評聲迅速在網上流傳。

圖片版權 Reuters Image caption 習近平執政後加強對毛澤東正面形像的樹立和維護，消費"毛澤東"變得極為敏感

該論壇組委會也很快發聲明，稱大會是正常遵守法律法規經公安機關報備完成後才正式開展，大會聘請的特型演員許國祥先生的言論並不代表組委會言論，經與許國祥先生溝通，這只是表演的一個環節，並沒有任何影響國家領導人的意思。

事實上，中國國家工商行政管理總局對該類行為曾發佈通知，禁止企業利用黨和國家領導人的名義和形像進行任何形式的商業宣傳促銷活動，不得使用黨和國家領導人（包括已離職或已故黨和國家領導人）的形像、題詞，或利用特型演員以領導人形像推銷產品或者服務。

中國大陸媒體《新京報》聯繫到許國祥，他稱自己並不懂區塊鏈，以前也沒有接觸過區塊鏈，參加這場活動是經朋友介紹。

許國祥稱在「我以毛澤東的名義感謝你們」這句話前，還說了「你們為了反對內外敵人爭取民族獨立和人民自由幸福，為了中華民族的偉大復興做出了突出的貢獻，我以毛澤東的名義感謝你們。」他表示，「你們」是指的是作出貢獻的人民。

參與者「恐慌切割」

輿論迅速而猛烈的批評引發參與者的「恐慌切割」。

網絡輿論發酵幾小時後，活動就被叫停。主辦方被官方約談。從與會者在社交媒體發佈的視頻可見，不少贊助商拆掉或遮蓋住展板上自己的標識。

主辦方介紹資料顯示，組委會成員包含熊貓資本等投資機構，火星財經等媒體被列為支持媒體。

這些機構則很快撇清與論壇的關係。火星財經發起人王峰在其微信朋友圈發言稱，「本人強烈譴責所謂『博鰲區塊鏈大會』這個毫無政治節操的低俗營銷行為，並號召大家一起抵制這個已經沒有任何必要再開下去的山寨級會議。」不僅如此，火星財經還專門發文《博鰲主辦方傻不自知，組隊團戰要遠離哪些豬隊友？》抨擊論壇，並起底論壇的主辦者幣塊財經。

另一家支持媒體塊馬財經稱，一個月前在完全不知論壇詳細內容的情況下達成媒體合作，主辦方於今日擅自使用領袖肖像進行會議營銷，此行為惡劣至極，表示譴責，並退出論壇媒體支持名單。

創業圈較為知名的媒體36氪當天下午發佈聲明，博鰲區塊鏈論壇未經許可，擅自將36氪列在協辦媒體行列，侵犯了36氪的名義。已第一時間要求主辦方予以更正，並「堅決抵制與傳播任何有辱先烈形像的報道」。

「恐慌切割」背後，不乏中國大陸輿論收緊的影子。本月，暴走漫畫因侮辱董存瑞、葉挺等先烈被全網封禁；僅僅幾天后，自媒體「二更食堂」對空姐乘滴滴遇難事件進行「無底線炒作」，最終以「負責人免職、公眾號永久關停」收場。

輿論空間、政治氣氛都在趨緊，該論壇的行為被視為「頂風作案」；再加上習近平執政後加強對毛澤東正面形像的樹立和維護，消費「毛澤東」變得極為敏感，「切割」背後，顯現出對政治後果的恐慌。

泥沙俱下與炒作熱點

「無論比特幣還是區塊鏈，早期參與者都是科技人員，但比特幣前一陣子暴漲，湧入了很多投機者，他們善於製造話題，很快將區塊鏈營銷化，這樣就能在不斷做大的泡沫中分一杯羹。」一位要求匿名的創業者表示。這位在深圳從事區塊鏈智能合約業務的商人對BBC中文稱，目前區塊鏈技術應用前景不夠明朗，殺手級應用還未出現，大家整體面臨方向危機，沒有安全感，只好不斷地辦會、開會，炒作熱點， 「一個月全國估計能開100場區塊鏈會議」。

在這種氛圍下，區塊鏈會議呈現兩種：一種以娛樂化「博眼球」，4月在澳門召開的「世界區塊鏈大會」請來鄧紫棋、蔡健雅、金志文、周傳雄等歌手演唱；另一種則是在極力「傍權威」，比如在宣傳會議活動時強調得到"國家多個部委支持"等。

"本質上大家做的事情一樣，不過博鰲這個論壇手法比較拙劣，帶著娛樂化的態度去'傍權威'，所以要涼。"

仔細分析，2018博鰲亞洲區塊鏈論壇「傍權威」的企圖比較明顯，名稱上與習近平剛剛出席的 「博鰲亞洲論壇」打擦邊球，有借力營銷的嫌疑。甚至逼得博鰲亞洲論壇秘書處通過其官方微信發表聲明，表示博鰲亞洲論壇與「博鰲亞洲區塊鏈論壇」無關。其次，與會嘉賓包含河南省政協委員、柬埔寨將軍等與區塊鏈無關。

「這麼做的不止這一家，但搞出政治風險這麼高的事情，不僅讓整個行業淪為笑柄，如果刺激官方像ICO一樣整治區塊鏈，行業就沒未來了。」

知名媒體人石扉客態度則較為溫和，他撰文稱，區塊鏈熱潮中泥沙俱下，出現沒有政治敏感度的政治小白，很正常，區塊鏈行業真正問題一定不在這些地方，應"區分故意作惡和無心之失，區隔商業邏輯與政治禁忌"。