為無聲者辯護：重慶手語律師走紅網絡

圖片版權 TANG SHUAI Image caption 重慶一名律師嘗試用手語發佈警告龐氏騙局風險的視頻，走紅中國社交網絡。

重慶一名律師用手語發佈警告龐氏騙局風險的視頻，這段視頻走紅中國社交網絡。數百名聾啞人士前來向他諮詢法律問題，從欺詐到家庭暴力，他喚起了人們對於龐大失聰群體的關注。

"今天，我給大家介紹一下旁氏騙局這個概念"，今年2月，唐帥在網絡上發佈了一條短視頻。他表示，當時只是簡單的想給失聰人群做一些普法工作。

BBC記者保羅·哈里森（Paul Harrison）和凱麗·艾倫（Kerry Allen）報道說，這則視頻在網絡上一炮而紅。在唐帥的微信上，各種好友申請紛至沓來，他甚至不得不申請將微信好友上限從5,000提高到10,000人。

唐帥"火了"，這不僅揭示了中國失聰人群在法律問題上遇到的困難，還有手語使用者長期面臨的窘境。

語言障礙

中國現存兩種手語，大部分學校教授的中國手語（CSL）通常被手語翻譯和老師使用。這種手語與書面語緊緊相連，是手語的標凖化形式。

但是，隨著時間的變化，在日常生活中，很多失聰人士更傾向於使用另一種自然手語。這種手語不斷地更新和演變，並且在每個地方都有差異。

這時常在法庭上導致誤會，甚至給失聰人士帶來嚴重的後果。對此，唐帥感觸頗深。

出生於重慶的他，父母都是失聰者。因此，他對這兩種手語都有所了解。

圖片版權 STR/Getty Images Image caption 一些失聰在囚人員在法院學習手語。

但他向BBC表示，當初，他的父母對他學習手語猶豫不決。

"我的父母一開始並不想我學習手語，"唐帥說。 "我沒辦法，只能偷偷去我父母的工廠裏，在那裏和一些聾啞人一起學習，"他解釋說，很多工人都是先天失聰。

重慶著名景點朝天門，也是他的"課堂"。

"因為有很多外地的聾啞人到那裏來，所以我可以學到很多不同版本的手語，"唐帥說。

翻譯的困擾

在成為律師之前，唐帥在一家法院擔任手語翻譯長達六年。他意識到，很多失聰人士對他們的合法權利知之甚少。為此，他開始學習法律。

他回憶起了曾為一名涉嫌盜竊罪的男子辯護的經歷。

"當我去市區看守所（和我的當事人）見面時，我用的是自然手語，他發現我可以和他交流感到很驚訝。然後他對我說，'我不明白（警方的）譯員使用的手語'"。

唐帥表示，在他們修正了此前案件證據中的翻譯錯誤後，法院判決他的當事人無罪。

判決後，法官曾向唐帥表示，這個案子凸顯了"涉及聾啞人士和手語翻譯案件的諸多問題"。

圖片版權 TANG SHUAI Image caption 在成為律師之前，唐帥在一家法院擔任手語翻譯長達六年。

為無聲者辯護

唐帥想通過更多的行動，給失聰人群帶來幫助。

失聰人群受教育的機會儘管在中國已經獲得大幅度提升，但他們仍常常成為金融詐騙團伙的目標，這些故事激發了唐帥拍攝系列視頻的想法。

針對弱勢群體的金融詐騙在中國多地非常猖獗，犯罪分子多以就業機會和所謂產品銷售的豐厚回報作為誘餌。

受害者常被承諾，如果能拉更多的人進入就將獲得獎勵。此類騙局不斷通過新加入者的"入會費"維持運轉，一部分資金給予早期的參與者，這與西方的"龐氏騙局"類似，又有所不同。

圖片版權 Tencent TV Image caption 唐帥律師的一名失聰當事人用手語說："唐帥是我們的法律代言人"。

唐帥通過一隻狼用高額回報欺騙兔子的故事，向失聰人群科普此類龐氏騙局。在故事中，狼每個月都會收到10個胡蘿蔔，它將其中4個胡蘿蔔分給兔子。這樣的"大好事"傳出去後，會有更多的兔子前來把胡蘿蔔送給狼。但最後，狼帶著所有的胡蘿蔔跑路了。

唐帥的視頻不僅受到失聰人士的歡迎，而且獲得諸多網友和官方媒體的好評。他幾乎一夜之間成為了"網紅"，很多媒體稱他是"無聲世界"的代言人。

現在，除了律師的全職工作外，他正利用自己的專業知識，促進失聰人群法律意識的提升。他為他的系列視頻建立了一個微信公眾號，以提供有關重要法律事項的科普。他還建立了法律援助服務，通過網絡視頻提供面對面的諮詢。

圖片版權 CHONGQING EVENING NEWS Image caption 由於中國手語律師的缺乏，唐帥常被湧來的各種法律援助請求淹沒。為此，他開始培訓一些有心未來從事法律事業的失聰人士。

由於中國手語律師的缺乏，唐帥常被湧來的各種法律援助請求淹沒。為此，他開始培訓一些有心未來從事法律事業的失聰人士。據當地媒體報道，唐帥已聘請了五名來自當地大學的失聰畢業生，訓練他們為失聰人士提供法律指導。

從唐帥視頻中受到鼓舞的，並非只有失聰人士，他還激勵了很多聽力正常的人們。許多網友表示想學手語。

"我希望手語能在我們國家的教育裏，像外語一樣重要，"一名微博網友說。