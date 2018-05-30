從「知罪悔罪」到無罪上訴：吳小暉案已知的細節

圖片版權 Reuters Image caption 吳小暉在一審被判有期徒刑18年，沒收105億元人民幣財產。

安邦原董事長吳小暉5月10日，因集資詐騙、職務侵佔罪名，被上海市第一中級人民法院判處有期徒刑18年，沒收高達105億元人民幣的巨額財產。在一審時曾表示自己「知罪悔罪」的吳小暉，事隔近三周後，提出無罪上訴。

吳小暉的代表律師陳友西在社交網站發佈有關消息，並指上海高院已經就案件組成二審合議庭，陳友西和曾經為前重慶市委書記薄熙來做辯護律師的李貴方將會擔任吳的二審辯護人。浙江京衡律師事務所的陳友西表示，在二審公開開庭前，不接受任何媒體訪問。

在微博上，不少中國網民指出，在大案件中被告「知罪悔罪」後反口作無罪上訴是「前所未有」。

「態度反覆」

中國媒體財新網透露，吳小暉態度早已經歷了多次反覆，在審訊期間曾傳出吳小暉「零口供」的說法，在庭上以自己不懂法律為由，否認上海檢方列舉的證據和人證。

但官媒中央電視台公開3月28日的庭審畫面中，吳小暉表示自己「深刻反省，知罪悔罪」，對自己行為表示「深刻懺悔」，希望從輕處罰，片段中吳小暉一度看上去有掩面而泣的動作。

圖片版權 CNS/CCTV

據中國官方媒體新華社之前就此案的報道，法院審理查明，吳小暉隱瞞股權實控關係，以其個人實際控制的多家公司掌管安邦財產保險股份有限公司、安邦集團股份有限公司。

報道稱，2011年1月起，吳小暉以安邦財險等公司為融資平台，指令他人使用虛假材料騙取原保監會批准和延續銷售投資型保險產品。2011年7月至2017年1月，吳小暉指令他人製作虛假財務報表、披露虛假信息、虛假增資、虛構償付能力、瞞報並隱匿保費收入，欺騙監管機構和社會公眾，以承諾還本付息且高於銀行同期存款利率為誘餌，超過原保監會批准的規模向社會公眾銷售投資型保險產品非法吸收巨額資金。其間，吳小暉以虛假名義將部分超募保費轉移至其個人實際控制的百餘家公司，用於其個人歸還公司債務、投資經營、向安邦集團增資等，至案發實際騙取652億餘元。

法院還查明，吳小暉利用職務便利非法侵佔安邦財險保費資金100億元。法院認為，吳小暉的行為構成集資詐騙罪和職務侵佔罪，應當數罪並罰。

2017年6月14日凌晨，安邦集團在官方網站發佈聲明稱，安邦保險集團董事長兼總經理吳小暉，因個人原因不能履職。一名不願意透露名字的知情人士告訴BBC中文，在2017年6月8日，兩輛警車就從北京的安邦辦公樓帶走了吳小暉。今年2月23日，上海市人民檢察院第一分院對安邦原董事長吳曉暉提起公訴。中國保監會決定對安邦保險實施接管。

財新網報道稱，上海檢方指控自從去年3月吳小暉知道警方開始調查安邦集團後，曾指令高管和員工外逃或休假避開調查，下令更換電腦、手機、刪除審批系統，清理電郵和銷毀數據資料。報道指吳小暉曾調用公司保安，拒絶監管進入安邦辦公大樓。但吳小暉否認逃避監管、對抗審查。

處置安邦

英國媒體報道，安邦境外投資或會被清盤，並為此聘請了中金（CICC）和瑞銀（UBS）擔任顧問。不過安邦之後發聲明，指目前就資產進行全面梳理和評估，選擇第三方機構提供諮詢意見是工作的正常部分，聲明強調安邦保險業務運營平穩，現金流充裕，能夠履行對所有安邦客戶的保單承諾，確保保單持有人的合法權益不受損失。

這份聲明同時強調，「安邦沒有出清海外資產的計劃，對資產優化工作也沒有明確的時間表」。

圖片版權 Reuters

李貴方是誰？

海外媒體特別關注了今次代表吳小暉的李貴方律師。李貴方是北京德恆律師事務所的合伙人，曾經為前重慶市委書記薄熙來辯護。

據法制網報道：「德恆律師事務所在重大敏感案件辯護、重大資產重組等項目中，90%以上的帶隊律師是黨員。如今，德恆律所55%的合伙人是黨員、31%的律師是黨員,業務、風控等關鍵崗位絶大多數是黨員。」

官方新華社報道，習近平曾經在2010年以國家副主席身份到這家事務所調研。

根據律師事務所網業，李貴方執業領域是「爭議解決」，辦理了大量各類訴訟、仲裁案件。他亦是中國財政部、衛生部、長江三峽集團等多家政府機關和大型企業的法律顧問。

吳小暉的紅色權貴路

吳小暉出生於1966年，祖籍浙江平陽縣。吳曾在陳小魯的公司工作，並透過陳小魯結婚鄧小平外孫女卓苒並與之結婚，但兩人夫妻關係已確認中止。

2004年，吳小暉創辦安邦並擔任安邦保險董事長和總經理，陳小魯一直是公司的董事。成立十年後，也就是2014年，安邦突飛猛進，四處收購，成為多家上市公司的大股東。安邦繼中國人壽以及平安保險之後的中國第三大保險公司。

2013年起，安邦首先在國內開始了大規模收購，相繼收購了招商銀行、民生銀行等金融機構的股權。2014年，安邦以19.5億美元收購希爾頓旗下的紐約華爾道夫酒店，以及比利時保險公司FIDEA和比利時LLOYD銀行。2015年，安邦保險以14億歐元全資收購了荷蘭VIVAT保險公司， 16億美元收購美國信保人壽公司，並且收購了韓國東洋人壽。2016年，安邦同意接手黑石旗下地產投資信託企業Strategic Hotels & Resorts Inc.集團，交易價約為65億美元。2017年，安邦斥資50億美元收購了黑石在日本的住宅地產組合。

安邦股權錯綜複雜，被視為中國最不透明的公司之一。財新網形容：「今年52歲的溫州商人吳小暉，風格強勢，在過去十幾年間，把關係、背景和金融牌照發揮到極致，並通過海內外投資，將安邦變成一個橫跨保險、銀行、地產的大型資產管理集團，資產總量近2萬億元。」