大陸女子於香港法院拍照引發的風波與憂慮

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一個來自中國大陸的女子，在香港法院審理佔領運動清場相關案件時，在法院內拍照並上載微信，成為了香港近日的新聞焦點。

五月，香港高等法院開庭審理2014年七月，旺角佔領區清場的案件期間，一名名為唐琳玲的大陸女子使用手機拍照被發現，被法官要求解釋時揚言「我喜歡拍照便拍照」，被充公手機及控以「刑事藐視法庭」，可能須面對監禁刑罰。

唐琳玲自稱是法律人員，旁聽案件是希望了解香港的司法系統及聆訊過程。有港媒指她在社交網站及名片上自稱是央企「中鐵建國際集團」員工，但該公司卻澄清根本沒有這個僱員；之後唐更被揭發向法院虛報地址，法院要對她發出拘捕令。

近日多次有來自大陸、或操普通話人士在法院拍照，相關案件又都涉及香港的政治事件，引起一些針對拍攝者身份及動機的揣測。

為什麼香港法院的公開審訊不允許拍照？這個行為如何影響法律程序的進行？BBC中文為你分析。

「干預司法公正執行」

這是香港在三個月內，第四度出現類似事件。

早前，高等法院審理2016年二月的旺角騷亂案件時，曾有男子在法庭內向陪審團方向拍攝，並使用「微信」傳送圖片，被發現後報稱自己是遊客，法官其時信納對方屬「無心之失」，未有對其採取行動。

在同一宗案件中，先後三次出現有人在庭內拍攝。

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到陪審團退庭商議的階段，司法機構（即香港的司法部門）接到電郵，當中包括四名陪審員的照片，明顯是從法庭公眾席偷拍，信中附言「還有很多…」

司法機構接到郵件後報警，警方亦派員用警車護送九名陪審員回家，並表明如有陪審員感到受威脅，將派員貼身保護。案件由警方重案組接手調查。

香港大學法律系首席講師張達明向BBC中文指出，如果庭內拍攝的對象，是案件證人或陪審團，令他們擔心自己身份洩露、影響他們作供或商議裁決，或會被視為阻礙司法公正執行，構成刑事藐視法庭。

電視劇迷朝聖地

由二月到五月，多次出現來自大陸、或操普通話人士在法院內拍攝的情況；另一方面，香港過往亦鮮有出現陪審團被恐嚇或騷擾，因此事件引起極大公眾疑慮。

然而港媒之後在大陸網絡上，發現不少大陸遊客寫的「遊記」，記述參觀香港法院、旁聽案件審訊的經歷，當中多篇遊記附有在法院內部拍攝的照片。

法院審訊是香港電視劇不時出現的場景，在港劇流行的時代，成為不少港劇迷對香港專業主義想像的象徵之一；有大陸網民形容，到香港旅遊時旁聽法院審訊，是「看真實版的《壹號皇庭》」。

圖片版權 16fan.com Image caption 網上有不少將香港法院作為景點推薦的旅遊文章

在大陸旅遊網站上，更可以找到「香港高等法院旁聽攻略」，詳細介紹遊客可如何到高院旁聽案件，提及「開庭後不可拍照」，但附上了聲稱是未開庭時拍攝的照片，當中拍攝到法庭人員、證人的樣貌。

具體規定

香港的法院範圍，包括法院大廈的大堂、電梯及法庭外的空間，隨著可見嚴禁拍攝的告示。

根據香港法例，在法庭內拍攝或企圖拍攝任何照片，或為供發表之用在法庭內繪畫庭上任何人的肖像或素描，均可處二千元罰款。

圖片版權 Getty Images Image caption 由於法院大廈範圍嚴禁拍攝，媒體只能在法院大門外等候涉案人物步出法院

然而，如果拍攝行為有可能影響審訊，後果則嚴重得多。今次唐琳玲案援引的是「刑事藐視法庭」控罪。張達明指，2000年代初，英國曾有一段時間出現多宗庭內拍照的案件，逼使當地司法部門認真處理這個問題。

其時正值附拍攝功能的手提電話剛開始流行的時代。

張提到2004年一宗案例：一名男子因在庭內拍攝法官及控方證人作供，而被控藐視法庭，即使未能證實其意圖，但仍因有可能干預司法公正而被判監十二個月，後上訴亦被駁回。

而在中國大陸，法院事實上亦不允許庭上拍照。有在大陸執業的律師向BBC中文指出，大陸法院在正式開庭期間不允許拍攝及錄音，違者可能被告誡、沒收設備、驅離法庭，甚至罰款及拘留，但執行上各地法院會有差異。