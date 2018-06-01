英倫熱議：眼前危險是朝鮮 長期挑戰是中國

圖片版權 Getty Images Image caption 在日本出生的四星上將哈里斯是美軍級別最高的日裔軍官。

將出任駐韓大使的美國海軍上將退役前警告說，雖然朝鮮是現實危機，但中國是美國的長期威脅。在中俄海軍擴大海上行動能力的同時，英國皇家海軍受經費掣肘已經很難發揮全球作用。

美國海軍上將哈里斯（Harry Harris）警告說，中國"霸權夢想"是美國在亞洲面對的最大威脅。在日本出生的四星上將哈里斯是美軍級別最高的日裔軍官。

據《每日電訊報》駐北京記者尼爾·康納（Neil Connor）報道，哈里斯說，朝鮮雖然是當務之急，但中國在亞洲力量增強構成了對美國最大的挑戰。

他在夏威夷美國地區司令部權力交接儀式上說，"朝鮮仍然是最緊迫的威脅，一個擁核的朝鮮獲得能夠打到美國的導彈，美國不能接受（此現實）。"

"中國仍然是我們最大的長期挑戰。如果美國和盟國沒有集中的參與和行動，中國將會實現稱霸亞洲的夢想。"

哈里斯上將向菲利普·戴維森（Phil Davidson）上將移交美國太平洋司令部指揮權時作了上述講話。在那個儀式上，太平洋司令部改名為印度洋-太平洋司令部。

Image caption 中國的導彈驅逐艦海口號2012年停靠香港

《每日電訊報》的報道解釋，此舉的象徵意義在於鼓勵印度加大參與亞洲事務，稀釋中國與日俱增的軍事影響力。印度長期以來一直是中國的對手。新德里認為中國在印度洋作戰略部署，試圖遏制印度。

哈里斯上將掌管太平洋司令部長達3年，其間美國艦艇在南海多次與中國艦船發生對峙。美國頻繁向南海派出艦艇進行"自由航行"巡邏，北京對此大為不滿。

美國駐韓國大使職務長期空缺。據《每日電訊報》報道，上月傳出的消息說，華盛頓計劃任命哈里斯上將擔任駐韓國大使。

皇家海軍力不從心

英國國防大臣加文·威廉姆森(Gavin Williamson)在5月24宣佈，將在巴林附近永久部署一艘護衛艦，讓英國在海灣持久存在，另外還要在亞太部署三艘英國軍艦。

《經濟學人》5月31日的文章說，英國國防大臣的說法反映出"皇家海軍永遠是進取部署的而且是全球性的意圖"。

此外英國航母"伊麗莎白女王"號和另外一艘航母有能力搭載美國最新戰機，皇家海軍的訂單還包括最新一代的攻擊潛艇和水面戰艦，加上4艘裝備核導彈的潛艇。

但《經濟學人》的文章說，英國經濟放慢後在2010年政府削減國防開支影響了皇家海軍士氣，他們的水面戰艦被減少到了9艘，達到歷史最低水平。2015年的防務報告指出世界變得更加危險，因此削減經費趨勢被扭轉。

圖片版權 PA Image caption 英國國家安全顧問馬克·西得威爾認為，英國兩艘最新航母在沒有盟友（美國）保護的情況下可能無法進入有爭議水域。（英國海軍的伊麗莎白女王號航母）

不過英國海軍的規模已經遠遠被其最親密的盟友甩在後面，美國海軍目前有300艘大型艦艇。不僅如此，縮小的皇家海軍還要面對來自中國和俄羅斯的挑戰。

航空母艦需要戰鬥群保護，因此英國規模縮小的艦隊很難單獨行動。英國國家安全顧問馬克·西得威爾（Mark Sedwill）5月初承認，英國兩艘最新航母在沒有盟友（美國）保護的情況下可能無法進入有爭議水域。

《經濟學人》文章指出，另外一個面對皇家海軍的問題是如何能跟得上海軍大國不斷加速的技術競賽。美國，中國和俄羅斯都在努力研發新型的超音速導彈和激光武器，而這些新技術可能為海上戰爭帶來變革。

中國正在以驚人的速度建造新護衛艦和航空母艦，和經費捉襟見肘的英國海軍形成鮮明對比。英國最近宣佈，新一代護衛艦需要8年時間才能完成建造。對此一個支持皇家海軍的游說網站"拯救皇家海軍"說，英國的造艦速度"過於休閒"。

儘管如此，皇家海軍仍然迎頭面對中俄崛起的影響力。《經濟學人》文章說，去年皇家海軍艦艇同俄羅斯軍艦有潛在危險的相遇事件增加到33起，而之前2010-16年間的總數只有20次。

今年3月就在中國正在南海劃定確立自己的勢力範圍的時候，一艘英國海軍護衛艦駛過南海。英國軍艦去南海旨在對美國表示支持，美國聲稱正在努力在公海維護自由航行。

《經濟學人》文章說，皇家海軍即使有了最新的航母，其海上雄心最多也就是對美國的海上霸權有所幫助。