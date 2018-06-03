英倫熱議：「北京在南海對鄰國耀武揚威"

圖片版權 EPA Image caption 美國國防部長詹姆斯·馬蒂斯周六（6月2日）說，美國會繼續向台灣提供防務裝備和服務，反對改變台海現狀的努力。

中美關係最近幾周一直經歷跌宕起伏，美國防長在新加坡年度的香格里拉對話會上再次對中國表示強硬，成為英國報紙的國際報道焦點。

美國國防部長詹姆斯·馬蒂斯周六（6月2日）說，中國在南海擴大軍力，並在有爭議的海上通道上部署高端武器，威嚇和脅迫鄰國。

據《每日電訊報》報道，馬蒂斯在新加坡召開的安全峰會上作上述表示。美國五角大樓的負責人還說，美國軍方會繼續支持外交努力，實現在朝鮮半島「徹底，可以核實及不可逆轉的」去核化進程。

「後果嚴重」

馬蒂斯說，北京在南海把一些小島和海上設施修建成了軍事設施，並部署了包括反艦導彈，地空導彈和電子干擾在內的一系列武器裝備。

北京還在西沙群島的永興島上升降了遠程轟炸機。

Image caption 之前 "圖像衛星國際公司"（ImageSat International）的民用衛星圖像顯示，中國軍方在位於西沙群島的永興島上部署了地空導彈和雷達。

馬蒂斯在香格里拉對話會議上說，儘管中國否認，但部署這些武器系統直接意味著為了恐嚇和威逼目的而使用這些武器。

《衛報》報道說，馬蒂斯表示美國將繼續致力於確保南海航道自由和開放。他在新加坡的峰會上還警告說，美國最近沒有邀請中國參加今年夏天的環太平洋多國海軍演習是對美國在南海軍事化作出的「初步反應」。

《衛報》報道還說，馬蒂斯面對提問說，如果未來中國不尋求同地區其他國家合作，中國會面臨「嚴重得多的後果」。

據《每日電訊報》報道，馬蒂斯再次重覆了自特朗普入主白宮後美國高級官員一再強調的主題，即美國會繼續留在亞太地區發揮影響，盟國應該和華盛頓站在一起，而不應該投向北京。

美國盟友

不過《每日電訊報》報道說，要馬蒂斯發出同盟有團結合作的信息存在一定難度，因為本周美國總統特朗普以「維護國家安全」為由對美國最親密的一些盟國施加了鋼鐵關稅。

華盛頓的戰略與國際研究中心的東南亞項目高級研究員穆雷·希伯特認為，亞太地區大部分國家都處於全球供應鏈中，他們擔心會受到中美貿易戰的衝擊。

但是馬蒂斯指責中國採取咄咄逼人的經濟政策，剝削鄰國。他說美國支持和平解決爭端，支持「自由，公正以及互惠的貿易和投資」，並且遵守國際凖則。

圖片版權 AFP Image caption 2017年2月美國航母卡爾文森號在南海遊弋。

據《衛報》報道，馬蒂斯還談到了美中爭端中的一個關鍵問題，那就是台灣。他說美國會繼續向台灣提供防務裝備和服務，反對改變台海現狀的努力。

立場差異

《天空新聞》頻道在報道時注意到了中國的立場。《天空新聞》網站引述《環球時報》發表社論說，南海緊張局勢的原因是美國持續增加在那裏的軍事活動，迫使中國升級南海島上的防禦性武器。社論還說，這又給與美國施加軍事壓力的借口，引起地區緊張局勢進一步惡化。

《每日電訊報》的評論欄中有讀者說，馬蒂斯一派胡言亂語，美國去南中國海又是要做什麼呢？說中國威逼恐嚇其他國家，好像美國從來沒有這麼做過一樣。

另外一位讀者指出，這是一個想把太空軍事化的國家說的話。每次美國海軍在該地區（南海）航行，都用導彈和探測器把那裏軍事化了一次。

但一位名為彼得·愛利特的讀者寫道，應該把對腐敗的中共的貿易制裁和他們的侵略，他們把南沙和西沙群島軍事化，拒絶遵守國際法聯繫起來。同獨裁者做生意會有麻煩，希特勒在1939年之前也一直不錯嘛。

中國並沒有派高級官員參加此次在新加坡召開的為期3天的會談。《衛報》報道說，北京這麼做似乎在躲避對其在南海擴張主權申索的關注。