英倫熱議：美中貿易戰「特朗普撿芝麻丟西瓜」

Image caption 評論認為，中國模式的危險性在於其有效性。中國在大規模投資教育和科技以及經濟發展的同時，保留了社會主義或重商主義的主要內容。

中美走向貿易戰邊緣是周一（6月4日）英國媒體關注的內容，傾向保守的《每日電訊報》專欄文章指出了中國的真正危險在哪裏，以及美國在哪裏應對失誤。

《每日電訊報》的專欄作者朱麗葉·塞繆爾（Juliet Samuel）撰文說，中國在全球貿易中坐大，在中美貿易爭端中，特朗普僅撿了芝麻（丟了西瓜），英國和歐盟在某種程度上也採取了放任的態度。

歐盟雖然應該有戰略性的貿易政策，但是由於歐盟面對出現問題的單一貨幣政策和移民制度而無暇顧及其他，此外英國脫歐令歐盟和英國安全聯盟出現問題，更讓歐盟窮於應付。

專制+重商模式

而與此同時中國對資本主義和全球貿易的挑戰一直有增無減。面對挑戰，西方並沒有直面問題，而是一拖再拖，一直在迴避中國這個巨大的問題。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國保守黨政府以前的財相奧斯本主張對中國經濟上開放，但《每日電訊報》評論認為，奧斯本的主張雖然符合經濟學原理，但經證明並沒有對中國產生效果。

按照朱麗葉·塞繆爾的看法，西方的問題是把中國想錯了。西方按照冷戰勝利的經驗，認為中國民主化或崩潰只是個遲早的問題。因為按照這種理論，只要中國大量出現中產階級，他們就會產生政治訴求。

但中國的發展以及隨之而來的富裕和技術進步加強了中共的統治。西方自由理念面對的最大的威脅就是這種新出現的專制主義加重商主義模式。

作者認為，中國模式的危險性在於其有效性。中國在大規模投資教育和科技以及經濟發展的同時，保留了社會主義或重商主義的重要內容：技術盜竊，國家補貼，國有制……另外還輔以宣傳，審查，監禁，處決，刑罰，強遷，大規模監視以及社會改造。

圖片版權 Getty Images Image caption 評論認為：中國在大規模投資教育和科技以及經濟發展的同時，保留了社會主義或重商主義的重要內容。

倫敦的商業報紙《都市上午》報道說，世界經濟正接近中美貿易戰邊緣，中國警告美國不要施加新關稅。

根據新華社公布的一個聲明，中國發出實施報復的警告：如果美國實施貿易制裁，將作廢北京和華盛頓之前貿易會談的所有承諾。

此前中國副總理劉鶴和美國商務部長威爾伯·羅斯會談後，中國表示凖備增加進口。但現在中國的聲明說，"如果美方出台包括加徵關稅在內的貿易制裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。"

羅斯訪問中國之前，華盛頓威脅要對從中國進口價值500億美元的商品增加關稅。

西方需要齊心合力

英國報紙都報道了中美貿易不平衡是美國總統特朗普關心的主要問題，但是美國對鋼材鋁材進口施加關稅也激怒了美國的盟國。特朗普說，美國公司在歐洲和其他地方也面對關稅壁壘。

《都市上午》報道說，現在美國對鋼材25%的進口關稅，鋁材10%的進口關稅影響到了歐盟，加拿大和墨西哥，美國增加新的鋼材鋁材進口關稅的做法受到七國集團的抨擊。

特朗普周末發推表達了其堅定立場，說美國因為貿易赤字巨大，"不能輸掉貿易戰"。《都市上午》報道，美國在2017年的貿易赤字達到了5660億美元。

圖片版權 Getty Images Image caption 《每日電訊報》的專欄作者朱麗葉·塞繆爾認，前財相奧斯本的主張雖然符合經濟學原理，但經證明對中國並沒有產生效果。

特朗普發推特說："多年來美國在貿易上受到其他國家的盤剝，現在該變的聰明起來。"他說關稅將保護美國鋼鐵製造商，他說美國鋼鐵業對國家安全至關重要。

《每日電訊報》的專欄指出美國在這件事上並沒有發揮領導作用，團結歐盟一致對付中國。

保守黨政府以前的財相奧斯本認為中國在改善經濟管理，因此主張對中國經濟上開放。但是朱麗葉·塞繆爾認為，奧斯本的主張雖然符合經濟學原理，但經證明並沒有產生效果。

她認為對付中國最好的辦法是"胡蘿蔔加大棒"，迫使中國減少補貼，尊重外國知識產權，服從世貿組織的規則，並且對外國開放市場。如果中國不服從，西方選民也不應該容忍這種全球化和自由貿易，因為在那種情況下，西方公司不能與中國公司公平地展開競爭。

《每日電訊報》的這位專欄作者認為，只有自由的、資本主義世界齊心合力才能令上述對中國強硬政策奏效，即從美國到新西蘭，德國到日本等眾多國家齊心合力對中國施加壓力，要他們進行改革。但特朗普的問題是，他在忙於與盟國爭斗，並沒有號召並團結盟國一致對付中國。