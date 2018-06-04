持續更新：逾11萬人香港維園悼「六四」29週年

圖片版權 Reuters Image caption 香港維多利亞公園燭光悼念晚會現場

香港各界人士周一晚（6月4日）在維多利亞公園舉行悼念活動，紀念「六四」29週年。

組織方香港市民支援愛國民主運動聯合會（簡稱"支聯會"）打出"釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國"五大綱領。今年的主題是，悼六四，抗威權。

據支聯會估算，當天到場人數達到11.5萬人。這一數字比去年的11萬人有所增加。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 維多利亞公園悼念活動現場

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自1990年起，香港維多利亞公園每年舉辦燭光晚會，支持民主運動的香港本土和內地人士均到場參加。數十萬市民擎起一盞燭光，致敬歷史和"六四"死難者的場面，震撼世界，也讓世人相信，中國人並未遺忘。民主尚有希望。

「這件事香港人記了29年」

」近年發覺得香港的政治氣候不是太好，就覺得要來，希望香港的政治氣候可以好一些。「一家四口前來維園的一位男士說，他時隔9年再次前來，認為這應該是重新親身參與這一活動的時候。

八點十分，維園的燈光熄滅，現場開始播放"天安門事件"的政治與經濟背景。鄧小平、趙紫陽、警察、學生、軍人、坦克的影像悉數在大屏幕上出現。

然後，現場民眾手持蠟燭轉身面向廣場中央的民主女神和民主紀念碑複製品，在支聯會主席何俊仁等人帶領下行鞠躬禮。

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圖片版權 BBC Chinese Image caption 點燃的蠟燭圖像在社交媒體上廣泛傳播。

在鼓聲中，他和一名年輕參加者手舉火把走回舞台，點燃火炬。

這個場景似乎別有深義。因為讓年輕一代香港人關心這段中國大陸的歷史並前來參加這場祭奠，是主辦方近年面臨的一大困難。

」1989年的中國關當下的香港什麼事？「BBC中文Facebook Live上的一條評論說。

2014年以來，香港本土意識抬頭，對天安門事件的紀念被一些年輕人認為」強化了中國人的身份「，反而不利於香港的民主進程。

現場的講話，焦點也很快從北京轉到了香港。

佔中三子之一、香港學者陳健民在舞台上說：」你不想做中國人不是一個問題，但請你們首先要做一個人——作為一個人，有一些價值請你們堅守。「

29年來，大陸與香港有很多事情發生了很大改變，但又有些事情從未改變。

《血染的風采》的歌聲仍是如每年一樣響起；在與維多利亞女皇銅象形成對角線的廣場另一邊仍然掛著巨幅的天安門照片……但幾個月前，天安門照片在地鐵站出現時則遭到年輕一代抗議。

去年的維園六四晚會參加人數創九年新低。今年的活動前幾天，香港中大學生會會長批評晚會」行禮如儀「。

多個學生組織提前宣佈不會參加今年的維園紀念。

而周一當晚，參與悼念的人還是基本填滿了維園的六個小型足球場。

」雖然說香港人是習慣了遺忘，但我相信這個紀念一定會繼續下去，「社工阿月向BBC中文表示。

」就像1989年的時候，我們都沒想到，這件事香港人記了29年。「

蔡英文簡體字發文：期待兩岸共享自由和民主的普世價值

台灣總統蔡英文六四當天在臉書上用簡體字寫道，今天是六四天安門事件的29週年。我想借著這個機會跟對岸的中國人民講幾句話，分享台灣民主發展的經驗。

「在台灣，我們沒有敏感詞，不做網絡審查，當然更不必翻牆。這是我們的生活方式，也是因為這裏已經建立了一套容許這種生活方式的民主制度。」蔡英文說。

「幾十年來，中國大陸始終沒有走出這場歷史悲劇的陰霾。 對照之下，台灣也曾歷經二二八事件、美麗島事件，也曾被當時的統治當局說成是暴亂事件。但因為這些事件所醞釀、累積及動員出的社會能量，驅動了台灣民主政治的改革及全面的民主化，」她呼籲兩岸共享自由和民主的普世價值，讓兩岸人民有更大的空間，互相理解和合作。這是兩岸政府可以共同努力的目標。

馬英九：六四不平反，統一不能談

台灣前總統馬英九當天也在臉書上發文悼念六四。他表示，「六四不平反，統一不能談。」

他表示，「29年來，我一直關心六四的平反，不只因為受難者與家屬的錐心泣血，也因為六四對兩岸關係影響至深。」

悼念六四新變化

香港各種本土政治思潮不斷興起，香港對"六四"紀念的活動訴求和陣營逐漸分化。2013年起，部分民眾開始在尖沙咀舉辦悼念活動，與支聯會切割。2014年爆發的雨傘運動，大量在八九之後出生的香港本土青年的政治熱情和參與意識被前所未有地激發。而近80天的佔領中環和街頭抗議，未能讓北京政府允許香港進行無篩選的行政長官普選，令不少香港人有感在中國治下香港實現民主無望。香港本位的本土思潮在雨傘運動後，支持度有爆發性的增長，小部分人更認為香港應脫離中國獨立，才有實現民主的可能。

圖片版權 EPA Image caption 維園現場的自由女神像，曾經是八九民運的標誌之一。

2015年，香港學生組織香港專上學生聯會第一次不以團體名義在維多利亞公園參與紀念活動，已經退出學聯的香港大學學生會選擇在香港大學中山廣場舉行自己的集會。

不少香港年輕人認為，香港人應該著眼於自己的民主建設，平反"六四"是中國內地自身事務，與他們無關。

近年來，維園燭光晚會的參與人數在不斷下降。根據支聯會的統計，去年出席人數為11萬，比2016下降1.5萬，是9年來最低。

根據香港大學今年最新的民意調查，香港市民認為中國現時人權狀況較1989年惡劣及估計三年後中國人權狀況會比現時惡劣的比率升至1993年有記錄以來新高，同時認為沒有責任推動中國民主發展的比率再次錄得1993年來新高。

美國漢學家林培瑞（Perry Link）對BBC中文表示，許多中國年輕人對"六四"不感興趣，是因為他們不知道這件事，即使知道，也是僅僅知道政府對"六四"歪曲的敘述。