台灣前主播傅達仁「安樂死」前的最後留言

你的器材不支持播放多媒體材料 台灣前主播傅達仁的最後留言

台灣知名前電視主播傅達仁罹患末期癌症，去年他決定到瑞士協助自殺組織尋求結束自己的生命，獲得可執行的」綠燈「，但因為捨不得家人所以決定暫緩。在歷經兒子結婚，並到廣州接受熱心醫師治療後，今年五月底，他仍決定再赴瑞士，主動結束自己的生命。

傅達仁6月5日在瑞士透過電話對BBC中文表示，他已經訂下日期，將在6月7日終結自己的生命。電話那頭，他的聲音宏亮，聽不出是一位癌症末期的病人，但他在有1萬2千多人追蹤的Facebook專頁上寫到：每天需要打總量160毫升的嗎啡才能減緩疼痛，「喝多了站著都睡著、跌倒、嘔吐！」，喝少了就會疼痛難耐，「安寧治療就是這樣折騰死！」

從照片中可以看出，現在的傅達仁又更消瘦，原本染黑的青絲也還原成白髮。而他依然戴著他鍾愛的圍巾──除了喜愛圍巾的花色外，更是為了「遮瘦」。

他不斷強調，因為台灣不能合法「安樂死」所以他必須花大筆路費到瑞士以求無痛、尊嚴地結束自己的生命。據他說，原本想要在6月6日執行，但當天機構的執行人數已經額滿，因此再延一天。

經過諮詢與評估後，他說會在自己意識清醒的情況下，以吞下毒藥的方式，自願結束生命。

圖片版權 Frank Fu Image caption 傅達仁過去半年數次收到病危通知。

晚年喜愛詩畫的他，在瑞士寫下詩篇「客死蘇黎世」（達仁安樂死之地）：＂我來自台灣！為了公平 法治 自由 人權 客死蘇黎世也無憾！＂引來許多網友留言表達不捨、與他道別。

過去半年，他在Facebook和公開場合高調倡導台灣安樂死合法化，社會大眾十分關注他的病情，每每病情發生變化都會登上新聞版面。

他的Facebook主頁上，有網友力勸他打消自殺念頭，甚至有網友激動地表示自殺會「下地獄」，或勸他不要浪費金錢，應該把錢花在更需要幫助的人身上，有批評者認為，他這樣花錢自殺是「自私」、「不負責任」、「不良示範」。身邊的親朋、名人和網友都提供醫療或偏方希望延長他的壽命。篤信基督教的他表示，「能活多少天？權利在上帝手中！用什麼方式死？權利在當事人的手裏！這就是我的倡議！」

圖片版權 Frank Fu Image caption 傅達仁帶著家人再赴瑞士。他的兒子為他留影。

傅達仁的獨子傅俊豪今年二月完成終身大事（被傅達仁視作「衝喜」），傅達仁興奮地四處分享喜悅，並且為了不讓兒子在蜜月期間承受父喪打擊，因此又接受了幾個月的治療。

傅俊豪並沒有回應BBC中文的訊息。當被問到是否捨不得家人，傅達仁激動地說：「我當然捨不得！」但他仍堅持，美好的一仗已經打過，「我已經做了最後的決定，很平安，沒有遺憾。」

他爽朗地和支持他的人告別：「我愛我所有的人，我愛我所有的粉絲和觀眾，我愛你們，Farewell，so long，goodbye。」

傅達仁、協助自殺與安樂死

你的器材不支持播放多媒體材料 癌末主播傅達仁：我要決定自己的死亡

在半世紀的播報生涯中，傅達仁主播過七屆奧運會，連續十年擔任美國職籃NBA球評。而這兩年他又以另一個身份再度活躍於台灣公眾視野──安樂死合法化倡議者。

傅達仁2017年11月時，高調宣佈成為瑞士協助自殺組織「尊嚴」（Dignitas）的會員，帶著妻兒遠赴瑞士進行「人生最後一趟旅程」，他在個人Facebook宣佈獲得組織的「綠燈」通關，「隨時可以如願！」但他最後因為捨不得家人，加上兒子生病，因此決定先返回台灣。BBC中文對此曾有過報道。

圖片版權 Frank Fu Image caption 傅達仁第一次赴瑞士尊嚴機構時與兒子合影。

事實上，傅達仁在台灣大聲疾呼的「安樂死」不同於他去瑞士取得通關資格的「協助自殺」。

「尊嚴」是位於瑞士的非營利組織，由人權律師莫奈利（Ludwig A. Minelli）在1988年創立。「尊嚴」回應BBC中文的郵件查詢，澄清他們在做的不是安樂死（euthanasia），經由他人之手結束生命的安樂死在瑞士是不合法的。他們提供的是協助自殺（assisted suicide）或稱為陪伴自殺 （accompanied suicide），意即結束生命的動作是由意識清醒的病人本人，經過審慎評估之後所啟動，他們提供的是器具及諮詢。

台灣大學哲學系教授、同時是2019年將實施的《病人自主權利法》推動者的孫效智對早前BBC中文表示，傅達仁去瑞士尋求協助自殺，卻在台灣推動安樂死的行為「非常不專業」，孫效智認為，對病人來說，協助自殺和安樂死的結果都一樣，但對執行者來說有很大區別，因此不能夠混為一談。

孫效智認為，台灣在《病主法》施行一段時間後也許有機會討論安樂死。傅達仁現在倡議安樂死合法化是「沒有跟上台灣社會發展的步伐」。

孫效智對安樂死持保留態度，因為他擔心一旦開始走了第一步，會有「滑坡效應」──只有末期病人才能接受嗎？那年輕人為什麼不能做？情緒障礙的病人是否也有權利結束自己生命？

傅達仁表示他想推動的是「協助絶症自願者自殺除罪化」這個有條件的階段性修法，至於台灣未來是否擴大到像荷蘭、比利時那樣的更廣泛的"安樂死"？傅達仁說他沒想這麼多。

孫效智分析，要在「捍衛生命權」和「捍衛自主權」之間找到一個平衡的關係，不是一件容易的課題。