中美對峙：台海危機爆發再成為關注熱點

圖片版權 Reuters Image caption 如果美國航母真駛過台灣海峽，無疑是美國在中國軍機繞台飛行軍事訓練後對台灣發出的支持信號。

美國空軍兩架B-52戰略轟炸機在南海中國人工島附近飛過，中國周三（6月6日）表示決心捍衛自己的領土，不會被任何軍機和軍艦嚇住。就在美中關係面對貿易爭端考驗的時刻，媒體報道說，美國正考慮派遣航空母艦駛過敏感的台灣海峽。

台灣海峽一直是中美關係當中的熱點。上次美國軍艦穿過台灣海峽是在2007年，當時中國作出憤怒反應。1996年台灣大選和中國導彈軍演時，美國派出兩個航母戰鬥群接近台灣，雙方一度到了劍拔弩張的地步。

媒體報道說，如果美艦這次真駛過台灣海峽，無疑是美國在中國軍機繞台灣飛行軍事訓練後對台灣發出的支持信號。

自2016年特朗普當選總統後就打破外交常規，接受台灣總統的祝賀電話，還批准對台灣價值14億美元的軍售，並且簽署法律鼓勵美國高級官員訪台。這些都令北京感到憤怒。

圖片版權 AFP Image caption 去年美國軍方透露美國軍機在東海上空遭遇兩家中國的蘇-30戰鬥機「不專業」的攔截。

據報道，自2010年以來，美國向台灣出售武器的價值超過了150億美元。另外特朗普還任命台灣的支持者博爾頓擔任其國家安全顧問。

軍事專家說，近年來中國大陸軍力增長迅速，已經打破了台海軍事平衡，如果沒有美軍迅速支持，中國能夠輕而易舉地武力制服台灣。但媒體報道都說不清楚華盛頓是否願意因為台灣同北京開戰。

美國航母過台海

去年7月中國航母遼寧艦參加香港回歸20週年活動後返回基地途中通過台灣海峽，當時美國海軍的一艘阿利伯克級驅逐艦也駛入台灣海峽尾隨監視。當時中國時報報道說，美國海軍還在台灣附近海域部署了一艘核動力潛艇搜集情報，不過該核潛艇沒有進入台灣海峽。

2007年美國航空母艦也曾駛過台灣海峽。美國小鷹號航空母艦在放棄在香港停靠後，穿過台灣海峽北上。北京對此表示"嚴重關注"。

《海峽時報》報道說，當時美國總統小布什和一些美國軍官甚至認為美艦早就應該在那裏巡航。

2007年11月，美國航母戰鬥群感恩節期間在香港停靠的計劃首次被中國拒絶。隨後小鷹號航母戰鬥群開始向北駛往日本母港後，北京又改變主意，表示允許美艦停靠香港。

不過美國艦隊並沒有返回香港，而是繼續北上穿過了被中國認為屬於中國領海的台灣海峽。當時美國海軍表示"航線選擇是基於部署需要考慮，包括惡劣天氣因素"。報道說，當時有颱風掃過靠近菲律賓附近的南海海域，但北京對美國的解釋並不以為然。

過後中國外交部發言人秦剛說，"中國對美國表示了嚴重關注，要求美國在（台灣海峽）這個敏感地區謹慎行事。"

雖然中國說存在誤解，但分析家猜測真正的原因是美國幫助台灣提升導彈系統的計劃，以及美國總統小布什會見西藏流亡精神領袖達賴喇嘛。

香港這個前英國殖民地一直是世界各國水手喜歡的停靠港口。在越南戰爭期間，美國水手特別喜歡在香港停靠在休整。

歷次台灣海峽危機

1953年朝鮮戰爭結束後，中共軍隊開始進攻台灣佔據的大陳島的門戶——江山島，引發了第一次台灣海峽危機。當時台灣被迫放棄大陳島，美國海軍和台灣海軍聯合疏散大陳島上的軍民到台灣本島。

在大陳島易手後，1954年雙方在福建沿海和金門與馬祖島之間進行炮戰。同年底美國為了在東亞和東南亞圍堵共產主義擴張，同台灣簽訂了《中美互防條約》（中共稱"美蔣共同防禦條約"）。

1958年發生的金門炮戰令台灣海峽發生第二次危機，中國軍隊炮擊了東部沿海台灣軍隊佔據的金門和附近的馬祖島。當時指揮金門炮戰的解放軍將領葉飛後來回憶說，金門炮戰實際上是一場政治仗戰，並非要攻佔金門。

一種解釋是，蘇聯領導人赫魯曉夫做了反斯大林的秘密報告後，毛澤東決定炮擊金門，意圖阻止赫魯曉夫同美國搞緩和。無論如何，金門炮戰逐漸減少，但一直維持到1979年初中國和美國建交。

Image caption 朝鮮戰爭爆發後，美國第七艦隊開進台灣海峽。1951年3月，美國總統杜魯門派遣裝備了核武器的B-29轟炸機進駐西太平洋的關島對中國實施核威懾。

中美建交隨後也終止了1954年簽訂的美台共同防禦條約（《中美互防條約》）。按照當時的中美建交公報，美國承認一個中國以及中國大陸政府是中國唯一合法政府。台灣被迫退出聯合國。但美國通過了《與台灣關係法》，規定美國政府繼續同台灣維持商業、文化及其他關係。

1995-96年期間發生了第三次台灣海峽危機。當時中國認為台灣總統李登輝背棄"一個中國"政策，開始在台灣海峽和台灣周圍試射導彈，在台灣1996年3月大選前對台灣實行威懾。當時美國也在台灣選舉前宣佈派遣獨立號航空母艦戰鬥群去台灣東北海域，隨即又從波斯灣調遣尼米茲號航空母艦戰鬥群開往台灣東部海域。

自主張台灣獨立的民進黨總統蔡英文當政以來，中國大陸加強了對台灣施壓，與此同時美國特裏普政府也在經濟、外交和軍事多方面對中國強硬，台海危機爆發再次成為輿論關注焦點。