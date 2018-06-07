中興與美國政府達成和解 認罰10億美元並改組

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美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，美國政府與中興通訊達成協議，讓中興在繳納14億美元、完全撤換管理層級其他條件後恢復業務。

羅斯當地時間6月7日在接受CNBC採訪時表示，美國政府已與中興通訊達成"最終協議"，內容包括對中興處以10億美元罰款，外加在協議執行期間將4億美元交給第三方託管，以防其未來再度違反協議。

中興還必須在30天內更換董事會和管理層，並允許由美國選擇的合規小組入駐檢查，成本由中興承擔。

羅斯指出，"我們將選擇合規小組進入中興通訊公司，監控未來該公司是否履行協議，所有費用由該公司負擔，合規小組需向新任總裁匯報。"

羅斯表示，這是相當嚴重的協議，是商務部有史以來針對違規者施加的最高罰款，對中興通訊或者有意違反規定者來說，這項協議具有很大的嚇阻作用。

圖片版權 Getty Images Image caption 依特朗普總統5月25日的推文，中國國家主席習近平曾因中興通訊的運營問題打電話給特朗普，討論讓該公司恢復正常運營的替代方案。

中興通訊因違反美國對伊朗及朝鮮的制裁，以及未履行去年與美國商務部達成的和解協議，今年4月中旬被商務部施以重罰，禁止其購買美國高科技零部件及服務7年。

作為中國第二、世界第四大電信設備製造商，中興超過四分之一的配件來自美國合作伙伴，"七年禁令"導致擁有近8萬名員工的中興"主要經營活動無法進行"。

據中國媒體《財經》雜誌預計，如果中興"死亡"，將有包括產業鏈與渠道商在內的數十萬人受到影響。

依特朗普總統5月25日的推文，中國國家主席習近平曾因中興通訊的運營問題打電話給特朗普，討論讓該公司恢復正常運營的替代方案。

有關中興的談判與中美之間的廣泛貿易談判緊密相連。

特朗普在4月初就以中國侵犯美國知識產權為由，宣佈將對價值約600億美元的中國進口商品加徵關稅，其依據是所謂"301調查"報告。

但是羅斯表示，美方與中興達成的協議將不會對美中貿易談判產生任何影響。

對於近日有傳中方提出，每年額外購買總值700億美元的美國農產品、能源及部分製造業商品，中國商務部發言人高峰周四在記者會未有正面回應，只承認雙方在新一輪磋商，就農產品和能源等方面合作作出深入探討。

他說，雙方更加緊密的經貿合作，有利於兩國的經濟、就業和民生。

高峰表示，中美貿易磋商的細節尚待確認，中方將履行在華盛頓達成的共識。