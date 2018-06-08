圖片版權 BBC News Chinese Image caption 斯蒂芬·李離開法院時不願透露在香港候審期間的生活。

香港一所法院同意撤銷起訴英國前台球球星斯蒂芬·李（Stephen Lee）非法工作，並予以釋放。

43歲的斯蒂芬·李今年4月到香港後，被入境處調查人員於九龍一所台球俱樂部拘捕，斯蒂芬·李被指控在俱樂部打黑工教授台球，干犯「違反逗留條件」罪。

斯蒂芬·李在4月底接受法院提訊時否認控罪。至本星期五（6月8日）開審之際，法庭接納控方「不提證供起訴」，批准斯蒂芬·李以1000港元（127美元；817元人民幣）「自簽擔保守行為」12個月，承諾在此期間不再犯事。

世界職業台球和斯諾克協會（WPBSA）委托的仲裁機構於2013年裁定斯蒂芬·李打假球罪名成立，判處停賽12年。他隨後到廣東深圳經營一家台球培訓中心。

斯蒂芬·李為什麼會被捕？

斯蒂芬·李的案件星期五在沙田裁判法院開審。

法庭書記向被告人宣讀起訴書稱，斯蒂芬·李4月9日以訪客身份入境香港，按例無論會否獲取報酬，均不能受聘任何形式工作，但入境處調查人員接報他將到香港美式台球名將區志偉等人經營，位於九龍佐敦的台球館 Q School 授課，每小時收費1000港元。

入境處調查員於4月12日派員假扮學生登門，斯蒂芬·李詢問臥底調查人員想學什麼東西，區志偉則透露可錄影授課過程。調查人員隨後按斯蒂芬·李指示以兩張有記號的500港元鈔票向收銀處付款，並開始上課。

案情續指，在課堂結束前10分鐘，調查人員披露身份，並當場拘捕斯蒂芬·李、區志偉和另一名台球館董事。斯蒂芬·李服從調查人員指示出示其英國護照，並在警誡下承認幫助朋友教球。

法庭書記詢問被告人是否同意案情，斯蒂芬·李回答：「是。」

檢察官此前曾向裁判官申請將斯蒂芬·李與另外兩人合併同案審理，但其餘兩名被捕人士至今未被起訴，裁判官因而拒絶申請。

現場觀察：炎熱天氣下的黑色外套

BBC中文記者 葉靖斯 發自香港

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在熱帶氣旋艾雲尼的影響下，香港風雨大作，但早上的氣溫仍在30攝氏度左右高踞不下。守候採訪的記者仍要稍加擦汗，斯蒂芬·李卻是身穿黑色長袖外套，從容的走進法院大樓。

案件原定審理兩天，但控方在開庭之際告知裁判官，控方同意辨方提出的「自簽擔保守行為」建議，採取「不提證供起訴」。結果整場庭審不足半個小時就結案退庭。

斯蒂芬·李站在法庭後方聆聽裁判官解釋「自簽擔保守行為」的條件，當裁判官問他是否同意，斯蒂芬·李平靜地回答：「是。」

裁判官繼而質問控方為何到開審才通知法庭改變主意，浪費法庭的寶貴時間，主控官稱辨方律師是在星期四（7日）才向控方提出此建議，結果辨方律師向裁判官道歉。

斯蒂芬·李在法庭會計部等候處理文件時，一些記者嘗試跟他聊天。他表示對這個結果感到欣慰，但沒多久就被代表他的辯護律師拉走了。

法庭此前頒令斯蒂芬·李候審期間不得離開香港。斯蒂芬·李在法庭外說：「我只想感謝我的律師團隊。過去一個多月很難熬，我感謝一切的支持。未來兩天我想放鬆一下。」

BBC中文記者嘗試追問他這段時間都怎麼過，他在暴雨中跟律師們一起離開，再沒說過一句話。

什麼叫「自簽擔保守行為」？

「自簽擔保守行為」（bind over）是英格蘭式普通法體系中一種處理較輕微罪行的措施，又稱「簽保守行為」。香港大學法律及資訊科技研究中心營運網站「青年社區法網」介紹說，這措施「既不是定罪，也不是刑罰，而是預防犯罪的一項措施」。也就是說，「自簽擔保守行為」的被告人不會有刑事犯罪紀錄（香港稱「案底」）。

1997年政權移交後，香港根據《基本法》繼續實行普通法司法體制，並根據香港特區法例《裁判官條例》運作此措施，換言之只有最初級的，由裁判官審理案件的裁判法院（Magistrates' Court），方會頒令被告人「自簽擔保守行為」。區域法院（地方法院）或以上級別由法官審案的法院不設此措施。

「自簽擔保守行為」為期最多三年，裁判官同時將指定一保證金額，被告人須保證在「自簽擔保守行為」期內行為良好，不會犯罪。如被告人違反有關條件，將被法庭勒令繳納保證金。

然而，法官也可以就某些犯罪行為，判處認罪的被告人「守行為」。由於這是認罪、定罪在先，因此被告人只是不用監禁服刑，但仍有刑事犯罪紀錄。

斯蒂芬·李到底是什麼背景？

斯蒂芬·李1974年10月12日出生，英格蘭威爾特郡（又譯渭州郡）特羅布裏奇市（Trowbridge）人士。他從事職業台球運動20多年，曾經贏得五項排名賽冠軍，世界排名最高曾達第五位。

斯蒂芬·李多次惹官司，且都跟香港有一定關聯。2013年，他被裁定打假球罪名成立，被罰停賽。世界台協當時稱呼其案件為「前所未見的重大台球腐敗案件」。其中一起發生在2008年的案件中，斯蒂芬·李故意輸給香港台球名將傅家俊。

圖片版權 PA Image caption 斯蒂芬·李被停賽時全球排名第八。

斯蒂芬·李堅持自己無罪，向仲裁機構上訴，最終在2014年7月被駁回，兼罰訟費7.5萬英鎊（10萬美元；64.4萬元人民幣）。

同樣在2014年，斯蒂芬·李透過Facebook以1600英鎊向一名香港買家出售球桿，但沒能依約交付貨品，遭英格蘭斯溫登裁判法院（Swindon Magistrates' Court）判處詐騙罪成立，罰款110英鎊，並責令歸還貨款。

斯蒂芬·李同年透露自己因被停賽而失去收入，向政府申領福利救濟金過活。到2015年，斯蒂芬·李到深圳開辦台球學院。這家位於深圳南山區的台球培訓基地在網上廣告中說：「正宗傳統英式斯諾克打法，心理素質訓練，讓你成為下一個斯諾克大師」。

世界台協對斯蒂芬·李的禁賽命令將在2024年10月12日屆滿——也就算他的50歲生日。

香港的黑工問題常見嗎？

「違反逗留條件」案件在香港並不罕見。像警方聯同入境處掃蕩色情場所、勞工處聯同警方和入境處搜捕黑工、食物環境衛生署（香港版「城管」）抓獲休假外籍家傭從事無牌小販工作、外傭被僱主要求從事非家傭工作被捕等消息，不時出現在本地新聞報導當中。

熟知香港移民法規的香港泰德威律師事務所（Tanner De Witt）顧問律師邵永棠（Philip Swainston）稍早前對BBC體育網指出，香港嚴厲對待此類「打黑工」案件，以保障本地居民就業。與其它地區相比，香港法庭量刑一般偏重。

邵永棠指出，「受僱工作」定義廣闊，曾有案例，一名被告人被目睹把一些箱子搬到卡車上，但最終沒有任何佐證呈堂，法官無法認同這構成受僱工作。

邵永棠認為，斯蒂芬·李要是被法庭認定受僱教授台球、參加表演賽或正式比賽，又或是以職業球員身份亮相，那就構成違反遊客簽證條件。到香港參加職業體育競賽一般可以申請短期工作簽證。

不過，斯蒂芬·李的案件被認為與去年5月，英國牛津郡搖滾樂隊TTNG在香港工廠大廈表演場所Hidden Agenda被捕一案相似。樂隊在今年1月宣佈獲香港檢方撤訴。

因歷史原因，香港特區給予英國公民訪客180天免簽入境待遇，是所有免簽入境國家和地區當中最長。英國也相應地給與中國香港特區護照持有人同等待遇。但若要就業，則無論是英國公民到香港，還是香港人到英國，均須另行申請工作許可。

圖片版權 TTNG Image caption TTNG 在港被捕後，英國等地歌迷眾籌接濟他們。

香港輿論都有什麼反應？

來到沙田裁判法院採訪斯蒂芬·李案的媒體並不多，社交媒體上對撤訴報道的評論也不特別踴躍。但在這些評論中，批評港府執法不公的聲音似乎大於其他觀點。

有線電視新聞的網帖中，有網民留言說，「還有那些假和尚、尼姑、乞丐啊」，似乎在質疑一些港媒近年不時報道，來自中國大陸旅客涉嫌以和尚身份在街上化緣，或作為乞丐在街上行乞的問題。港府曾針對這些指控採取抓捕行動，中共《人民日報》旗下《環球時報》也曾關注跨境乞丐現象。

《蘋果日報》的網帖下則有網民提及「日本知名柔道教練」被當成黑工抓捕事件，而這位當事人實際上是一位空手道名人。

2016年2月，香港空手道總會邀請日本「國寶級」大師佐久本嗣男到香港體育學院授課五天，結果入境處登門逮捕。當時香港特區保安局在答覆立法會議員書面質詢時稱，訪客在香港參與文化、體育、藝術活動或比賽是否構成僱傭工作，須視乎個別實際情況而定，不可一概而論。