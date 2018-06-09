BBC中文本周推薦：你不容錯過的五個故事

2018年的第23周，對「六四」的記憶與探討仍然牽動著不少人的心弦，新一代卻似乎與這段被刻意掩埋的歷史越走越遠。澳大利亞對「中國滲透」的憂慮持續，媒體與學者為此爭論不休。

而罹患末期癌症的台灣知名前電視主播傅達仁，則遠赴瑞士以「協助自殺」方式結束自己的生命。在中國大陸的網絡上，一個顛覆主流審美的90後女孩憑著獨特的個性急速冒起，明星們的「陰陽合同」逃稅傳聞也傳得正盛。

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，廣受讀者關注，如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 六四29週年：銘記還是遺忘

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29年過去，仍有不少人記得1989年六月北京的坦克隆隆，與一批人的血淚和勇氣。有人記錄、追逐未解的真相，也有人無意或刻意選擇忘記與淡化。BBC中文進行了系列報道，從不同角度再探六四的記憶與遺忘。

2. 「中國干預」和國家安全：澳洲「七嘴八舌」辯論的背後

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澳大利亞媒體上月引述一份由澳洲安全情報機構（Australian Security Intelligence Organisation，簡稱ASIO）撰寫的報告，指中國共產黨過去十多年「滲透」澳洲各主要政黨。

有澳洲專家同意當地政府必須修改法例，打擊外國對澳洲事務的不當干擾，有意見認為澳洲官員推銷國家安全法修正案時故意針對中國，是中國政府不滿的原因……BBC中文為你詳細分析爭論背後的多方因素。

3. 台灣前主播傅達仁「安樂死」前的最後留言

你的器材不支持播放多媒體材料 台灣前主播傅達仁的最後留言

台灣知名前電視主播傅達仁罹患末期癌症，去年決定到瑞士協助自殺組織尋求結束自己的生命，獲得可執行的「綠燈」，但因為捨不得家人所以決定暫緩。

在歷經兒子結婚，並到廣州接受熱心醫師治療後，傅達仁決定再赴瑞士，主動結束自己的生命。在終結自己生命前，他向BBC中文透露了自己的最後心聲。

4.「吃掉標凖」的王菊在代言誰——中國真人秀新偶像逆襲記

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中國網絡真人秀節目《創造101》正在熱播，體型微胖、皮膚黝黑卻「有想法」、「不服輸」的90後女生王菊，意外收獲大批觀眾的青睞，點燃了中國網民對於大眾審美和女性形像等話題的新一輪爭論。王菊現象反映了中國大眾的審美變化了嗎？ BBC中文為你拆解。

5.崔永元揭明星「陰陽合同」 「受傷」者不止范冰冰

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近日，中國中央電視台前著名主持人崔永元連續發佈多條微博，公布藝人范冰冰的劇組勞務合同，稱范冰冰千萬片酬來得太容易，並質疑范冰冰簽署陰陽合同，暗示其涉嫌偷稅漏稅，再度引發針對明星逃稅的關注。明星薪酬究竟有多高？范冰冰會因為今次事件而擔責嗎？